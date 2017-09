Swedbank Stadion, 2017-09-25 19:00

Malmö FF - Elfsborg



Inför Malmö FF – IF Elfsborg: ”Det är roligt att möta mittbackar som är aggressiva”

IF Elfsborg studsade tillbaka och spelade oavgjort mot Djurgårdens IF på Borås Arena.

Johan Dahlin räddade Malmö FF från en förlust i Östersund. Imorgon möts de på Swedbank Stadion.

– Det är en rolig match, säger Per Frick till Svenska Fans.

2017-09-24 17:26:23

IF Elfsborg studsade tillbaka och spelade oavgjort mot Djurgårdens IF på Borås Arena. Johan Dahlin räddade Malmö FF från en förlust i Östersund. Imorgon möts de på Swedbank Stadion. – Det är en rolig match, säger Per Frick till Svenska Fans.