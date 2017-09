Stark poäng i Borlänge

FFF knep en stark poäng borta mot serieledarna Dalkurd efter att Richard Donkor stått för ett fint mål.

Då Tobias Englund insjuknat och Tibor Joza och Erik Pärsson var avstängda tvingades Hasse Eklund till förändringar. Enock Kwakwa Daniel Johansson och Per Karlsson fick alla chansen från start och gjorde väl ifrån sig. FFF gjorde en riktigt bra första halvlek och skapade ett flertal fina chanser. Bland annat så hade Viktor Götesson ett friläge och Per Karlsson nickade precis utanför efter en hörna. I 39:e minuten kom till slut det välförtjänta målet. Richard Donkor fick bollen och sköt snyggt in bollen i bortre hörnet. Ledningen kunde ha varit större men FFF gick till pausvila i 1-0-ledning.I andra halvlek höjde Dalkurd tempot och tryckte på mer framåt. Ändå var FFF nära att göra 2-0. Enock Kwakwa fick kalasträff utifrån och tvingade Frank Pettersson till ett fint ingripande. Elva minuter in i halvleken kvitterade sedan Dalkurd genom skyttekungen Richard Yarsuvat. FFF fick inte undan bollen och Yarsuvat kunde forcera in Ahmed Awad s inspel. Båda lagen hade lägen att avgöra. Dalkurd hade exempelvis en boll som dansade vid mållinjen och FFF:s inhoppare Johan Lassagård var nära att vinkla in 2-1 på övertid. Matchen slutade 1-1. FFF bärjade därmed en tung poäng på Domnarsvallen, där Dalkurd inte förlorat sedan 2014. FFF vann skottstatistiken med 13-10 och hade tio hörnor mot Dalkurds två.