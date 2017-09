Inför FK Karlskrona - Ängelholms FF

Tung förlust senast för FK Karlskrona och nu gäller det att ladda om, när ett pånyttfött Ängelholms FF kommer på besök till Västra Mark.

Kämpa på FKK!

Senaste matchen i våras mellan lagen slutade med Ängelholms vinst efter ett FKK, i derby-delerium, släppt in två mål första kvarten. Nu får vi se ifall en derbyförlust påverkar spelarna åt andra hållet och tidigt kan styra matchen åt rätt riktning.Ängelholm ligger efter 17 spelade omgångar på en 7:e plats, men endast 1 poäng bakom FKK. Efter sommaruppehållet så har man förlorat två matcher och vunnit en, båda förluster kommer dock borta mot erkänt bra "hemmalag" i form av Oskarshamn och Utsikten. Senast så mötte man Skövde hemma och då vann med 2-1, därgjorde båda målen. Laget som inför säsongen med nöd och näppe överlevde en konkurs, inledde året med i princip ett ungdomslag och hade i februari månad 4 spelare under kontrakt. Huvudtränare, också ny för säsongen, var tydlig med att laget endast skulle bli bättre ju längre säsongen led, och under sommaruppehållet så har laget knappast lutat sig bakåt och rullat tummarna. Laget har värvat in 7 spelare och förlorat 7 spelare inför höstsäsongen.I FK Karlskrona så är läget i princip oförändrat,lär vara tillbaka i elvan igen och Adam Eriksson är fortfarande skadad. Klubben har dock i dagarna gått ut och meddelat atthar fått ett bakslag i sin rehab och kommer förmodligen vara borta resten av året, om inte värre. Vi håller givetvis alla tummar vi kan för "" och hoppas snart se honom tillbaka på Västra Mark.Till helgen arrangerar även FK Karlskrona sin årliga "fotbollsdag", då man bjuder in precis alla man bara kan för en heldag på Västra Mark fylld med fotboll. Det är gratis inträde under hela dagen, så vi hoppas på en riktigt bra publiksiffra nu på lördag.HalleLöfgren-Gustafson-E.Petersson-ZickbauerHolgersson-Hansson-Gustafson-DahlströmLindqvist-Fadi