Matchrapport: Mjällby AIF - FK Karlskrona

Det var uppladdat för derbyfest på Strandvallen, men tyvärr blev det pyspunka för FKK efter att Mjällby tidigt avgjort matchen.

Det var förväntan i luften när matchen mellan Mjällby och FK Karlskrona skulle dra igång, i princip fullsatta läktare och två lag med respektive saker som talade för att de skulle gå vinnande ur striden. Matchen rivstartades och det var MAIF som var hetare, och väl medvetet attackarade på sin högerkant framhejat av Sillastrybarna. Joel Nilsson kom runt på högerkanten, och inne i straffområdet(?) springer han in i en stillastående Rasmus Perssons ben och faller som ett asplöv. Mycket går att säga om situationen, domaren ifrån Visby ser att det är kontakt och blåser straff som Mjällby förvaltar.

Efter detta vaknar FKK till liv och efter en hörna utav Rasmus Holgersson så lyckas man trycka in 1-1...trodde alla utom linjemannen, som vinkade av för offside och det var irriterat ifrån FKK:s sida. Situationen blev inte bättre av att Granit Stagova i minuten senare skjuter ett mycket vackert skott som letar sig in via stolpen in, 2-0, och då insåg nog de flesta tillresta karlskroniter att matchen var död. FKK krigar dock på och spelar som vanligt en mycket underhållande fotboll och bygger spelet metodiskt ifrån egen backlinje, trots underläget. De heta lägena saknas inte heller, Karl Lindqvist har en slängnick precis över ribban, men de ville sig inte för honom idag, och 2-0 står sig halvleken ut.



I andra halvlek så fortsätter FKK att ha mycket boll och försöka komma runt på kanterna, men kommer inte riktigt till några heta lägen. I 61:e minuten byts Rasmus Persson ut och Benjamin Fadi kommer in, laget går över på en 3-backslinje för att försöka flytta upp ännu fler spelare kring Mjällbys straffområde. Detta innebär dock oceaner av yta för Mjällbys kvicka anfallare och yttrar, och trots att FK Karlskrona har boll så får Joel Enarsson flera lägen. Till slut resulterar detta i mål efter att han sprungit ifrån FKK-backlinje i den 69:e minuten där han gör 3-0. FK Karlskrona trycker på in i de sista och Karl Lindqvist har en nick som han kanske borde ha prickat på mål. Mjällby har även de sina chanser, men som Sebastian Halle avväjer.



Matchen slutar 3-0 till Mjällby och de måste ses som välförtjänt, tungt för FKK, men långt ifrån uppgivet. Nya tag nästa vecka när Ängelholm kommer på besök.



Mjällby AIF - FK Karlskrona 3-0 (2-0)

5' Oskar Sverrisson (straff)

12' Granit Stagova

69' Joel Enarsson

Åskådare: 3 737



Reflektioner:

- FK Karlskrona gör absolut inte bort sig, men det blir uppenbart att det saknas en kreativ anfallare med lite mer speed än Fadi och Lindqvist besitter, tyvärr. Att Anders Torstensson inför förra derbyt helst hade velat ha Joel Enarsson till FKK om han fick välja en spelare i MAIF, är inte så konstigt.

- Det är betydligt roligare att gå på fotboll när det är mycket folk. För mig spelare det ingen roll om det finns klack eller inte, framförallt så ger välfyllda sittplatser en extra krydda till fotbollen.

- Mjällbys småkillar har en egen liten klack bakom ena målet och efter FKK:s bortdömda mål, så sjunger grabbarna friskt "Vi älskar domaren". Tyvärr så kommer vi inte få höra det ifrån någon annan klack i Sverige, jag tyckte det var charmigt!

- På tal om det så är Mjällby smart som indoktorerar sina yngre lag i att gå på A-lagets matcher och klä sig i sina Mjällbytröjor. Redan där bygger du en känsla av stolthet och kärlek till klubben. Där har FK Karlskrona mycket att jobba på.

- Det är en grej att inte vilja stå på bortastå när man är "vuxen" och det finns möjlighet att va' på sittplats. Men det hade ju varit roligare ifall fler köpte klubbens halsdukar eller tröjor som har varit till försäljning sen ett tag tillbaka vid hemmamatcherna på Västra Mark, och hade på sig på klubbens matcher.

- Vi har världens snyggaste bortaställ, det är ju ingen nyhet, men det tåls att upprepas.