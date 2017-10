Matchrapport Oskarshamns AIK - FK Karlskrona

En match med tre ansikten är sällan man hör talas om, matchen mellan OAIK och FKK är dock undantaget som bekräftar regeln.

För att kunna förklara matchen så bör den delas in i perioder. Vi har period 1 mellan minut 1-40, vi har period 2 mellan minut 41-60 och slutligen så har vi period 3 mellan minut 61-90.



FK Karlskrona inledde piggt direkt ifrån start och vann flertalet dueller samtidigt som man visade prov på att man bemästrade konstgräset i Oskarshamn. Karl Lindqvist fick bollen på offensiv planhalva, tittade upp och hittade en frispringande Joel Karlsson, med en fantastisk genomskärare. Joel gjorde inga misstag utan kunde enkelt rulla in 0-1. FKK bibehöll trycket och kom flera gånger runt på kanterna, vilket till slut så resulterade i mål. I minut 33 så kom Enoch Adu runt på sin högerkant och hittade med ett perfekt inlägg en framstormande Joel Karlsson på bottre stolpen som kunde peta in 0-2.



I matchminut 44 hände sen något som fick hela matchbilden att förändras. Peiman Eliassi får en frispark med sig precis utanför straffområdet, den är i mitt tycke väldigt tveksam, men han är rutinerad och domaren hade i regel svårt under hela matchen. Vi som följt Oskarshamn visste vad detta skulle resultera i, Eliassi trippar hur lugnt som helst fram och skrivar in 1-2 på frisparken, orättvist såklart men sån är fotbollen ibland. I slutsekunderna på halvleken är Oskarshamn också nära att kvittera, men FKK håller ut tills halvtid. Oskarshamn fortsätter direkt i andra halvlek att attackera frenetiskt. Mycket bollar på marken mellan mittback och ytterback, samtidigt som deras snabba yttrar får komma runt. Detta resulterar i två stycken straffar inom loppet av 2 minuter och Christopher Christensson förvaltar båda dessa. Den ena är solklar, den andra är i mitt tycke det inte, men sånt är livet.



Direkt efter Oskarshamns 3-2 mål så gör FKK ett byte, och jag vet inte om det är de som förändrar matchbilden, eller att Oskarshamn kände sig nöjda, för plötsligt så avtog deras press. Oskarshamn backade hem och FKK tilläts att bygga upp anfall. Efter en hörna utav Anton Dahlström i 62:a minuten så studsar bollen ut till Viktor Gustafson utanför straffområdet. Enoch Adu screenar bort en utrusande Oskarshamns-försvarare och Viktor avlossar en projektil med sin vänterfot(!) rakt upp i vänstra krysset. FKK fortsätter att trycka framåt efter kvitteringen och i den 75:e minuten så avgörs matchen när "Dala" avlossar ett dundrande skott som tar i stolpen och studsar ut till Joel Karlsson, utanför straffområdet, som smeker upp bollen i högra krysset. Oskarshamn orkar inte svara upp, och trots att det kändes nervöst sista kvarten så var Oskarshamn aldrig riktigt nära att kvittera, hur mycket offer hemmalagets tränare Jan Stahre än vill spela. FKK vinner rättvist och visar upp ett fantastiskt spel stundtals på konstrgräsmattan i Oskarshamn.



Oskarshamns AIK - FK Karlskrona 3-4 (1-2)

3’ 0-1 Joel Karlsson

33’ 0-2 Joel Karlsson

42' 1-2 Peiman Eliassi

51' 2-2 Christopher Christensson

53' 3-2 Christopher Christensson

62’ 3-3 Viktor Gustafson

75’ 3-4 Joel Karlsson

Åskådare: 222



Reflektioner:

- FK Karlskrona blir blott det andra laget som slår Oskarshamn borta och endast det tredje som plockar poäng där, IMPONERANDE!

- I en sådan tät serie som Divsion 1 Södra är, så kan det vara en ren fördel att "ha något att spela för". Oskarshamn har förlorat tre raka efter att ha säkrat kontraktet tidigt och kommer garanterat att få se sig passeras i tabellen av 2-3 lag.

- Det var inte många som trodde vid sommaruppehållet att Joel Karlsson skulle få chansen i FKK en säsong till. Men nu när han fått chansen att starta matcher så har han minst sagt tagit den, 5 mål på de senaste 3 matcherna, och det där nya kontraktet för Hasslö-sonen skrivs nog under i dagarna.

- Det hade ju varit skönt om Skövde inte vann sin match mot Oddevold under söndagseftermiddagen...