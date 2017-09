Hösttabellen, en rolig läsning för Gefle IF

Efter en ny trepoängare i dagens match mot Syrianska kliver Gefle återigen över kvalstrecket.



En allmän känsla är naturligtvis att det gått riktigt bra för Gefle efter sommaruppehållet. Jag har sammanfattat en serietabell från och med omgång 16, när serien nått halvvägs och vi fått hyfsad ordning på truppen efter försäljningen av Oremo och alla de nya spelarna kommit på plats, nästan alla iallafall...

Så här ser tabellen ut från och med omgång 16.

1.

2. Gefle 20 poäng

3. Dalkurd 19 poäng

4. Öster 17 poäng

5.

6.

7. BP 14 poäng

8.

9. Norrby 13 poäng

10. Frej 12 poäng

11. Värnamo 11 poäng

12.

13. Varberg 11 poäng

14. Örgryte 9 poäng

15. Syrianska 9 poäng

16. Åtvidaberg 2 poäng



Ska påpekas att tre matcher är kvar att spela i den här omgången vilket gör att sex av lagen har en match mindre spelad.

Men det är ändå en härlig läsning tycker jag. Bara att fortsätta på den inslagna vägen för samtliga inblandade så kommer det här att ordna sig både nu i höst och i framtiden.



2017-09-24 18:45:59

