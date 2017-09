Tunavallen, 2017-09-18 19:00

AFC Eskilstuna - Sundsvall



Inför AFC Eskilstuna - GIF Sundsvall

Bortamötet mot AFC sker i skuggan av den största kris GIF Sundsvall genomgått i modern tid. Att slåss för livet i botten av allsvenskan eller att slåss för avancemang från Superettan har varit vardagsmat under hela 2000-talet. Men nu skakar klubbens ekonomiska grundvalar och utgången av detta är i dagsläget mycket osäker. Men matchen mot AFC måste vinnas ändå, kanske är det än viktigare att vinna.





Då aktualiseras en annan tränarklyscha; ”vi tittar inte på tabellen”. Nej, det ska man normalt sett inte göra. Men när man slåss för överlevnad är vissa matcher viktigare än andra om man vill hamna på rätt sida om det streck som är skillnaden mellan en säkrad allsvensk plats och ett möte med demonerna i ett kval i ett blekgrå november. Måndagskvällens bortamatch är den enda match under höstsäsongens sista åtta omgångar där GIF kan anses bära favoritskapet. Det är en match man kan vinna och en match man absolut bör vinna. Inte minst för att undvika att den match som avslutar ”ödesveckans” tre matcher – bortamatchen mot Jönköping Södra den 24 september – blir en match som måste vinnas för att hålla avståndet till J. Södra. Det vore en stor fördel om den matchen ”bara” blir en match som inte får förloras.



Om man lämnar tabellexercisen kan man fråga sig hur måndagens match kommer att se ut. Fortsätter GIF den inslagna vägen, med ett rakare spel, litet mer kampanda och ”blåställ på”? Jag vill gärna tro det, då alternativen till det inte framstår som särskilt säkra. Eller om man är mer elak; de alternativen har prövats under säsongens första tjugo matcher med begränsad framgång. AFC å andra sidan får antas satsa allt på att vinna matchen. De har ett ytterst prekärt tabelläge och måste vinna flera matcher inom de närmaste omgångarna för att inte bli avhängda. Jag har inte helt lätt att förstå mig på AFC, i de få matcher jag dem har de framstått som ett inte alls oävet lag med många kvaliteter. Deras seger över MFF var imponerande, om än med god hjälp av tur och ett väldig trubbigt anfallsspel av MFF. Även det oavgjorda resultatet mot



GIF har fortfarande ett besvärligt skadeläge, åtminstone på papperet. Truppens enda två tydliga centrala mittfältare; Gerson och Suljevic är långtidsskadade. Men ersättarna har ett gjort bra insatser, inte minst Gracia som mot Sirius blommade ut som ett fullgott Iberiskt rivjärn. Det torde med hög sannolikhet bli samma startelva som i den senaste matchen:





Tommy Naurin



Markus Danielsson – Eric Björkander - Noah Sonko Sundberg



Eric Larsson –







2017-09-16 14:17:08

Bortamötet mot AFC sker i skuggan av den största kris GIF Sundsvall genomgått i modern tid. Att slåss för livet i botten av allsvenskan eller att slåss för avancemang från Superettan har varit vardagsmat under hela 2000-talet. Men nu skakar klubbens ekonomiska grundvalar och utgången av detta är i dagsläget mycket osäker. Men matchen mot AFC måste vinnas ändå, kanske är det än viktigare att vinna.