Snöplig förlust borta mot Elfsborg

I en match där Giffarna var det bättre laget i första halvlek och Elfsborg i andra halvlek avgörs matchen i sista tilläggsminuten till Elfsborgs fördel.

Det var ett formstarkt Giffarna som tog sig an Elfsborg som endast hade 3 segrar efter sommaruppehållet och fem raka matcher utan seger. Det var ett Elfsborg som startade piggare men som ändå fick se Giffarna ta ledningen redan i 8:e matchminuten när Wilson gör mål efter en tämligen misslyckad frispark från Batanero. Bataneros frispark studsar i muren men hamnar hos Steindorsson som läckert lyrspelar bollen över alla spelare och fram till Hallenius som skarvar bollen till Wilson som sprungit ifrån sin bevakning och enkelt kan slå bollen i mål. Efter Giffarnas ledningsmål må det vara Elfsborg som har det största trycket men det är Giffarna som får de farliga chanserna och helt rättvist leder i halvtid. Framför allt är det Gall som vid ett par tillfällen testar Elfsborgs målvakt rejält.I andra halvlek tar Elfsborg över och är inte enbart det lag som skapar tryck utan enbart merparten av målchanserna. Efter en kvarts spel så gör Elfsborg mål. Detta utan att egentligen skapat mycket till chanser och målet är onekligen slumpbetonad då bollen går från kanten och in i mitten till en rätt ensam Issam Jebali vars skott tunnlar Danielsson och tar sig förbi Naurin. Med tanke på hur många farliga chanser som Elfsborg skapar därefter så får ett oavgjort result anses förhållandevis rättvist. Giffarna är inte lika ofarliga som Elfsborg var i första halvlek utan tvingar även i andra halvlek Elfsborgs målvakt till några räddningar. Framför allt från en snyggt volleyskott från Eric Larsson . Trots att Elfsborg skapar mycket så är det få chanser som slutar i en farlig chans. Naurin gör egentligen bara en kvalificerad räddning under matchen och det är när Lasse Nilsson friställs bara några minuter in i andra halvlek.Ett rätt slutkört Giffarna får en sista chans att avgöra matchen när Elfsborgs Randrup drar på sig sitt andra gula kort på övertid och man lyckas skapa visst tryck. Det blir istället en rejäl kalldusch när en rejäl rensning slutar i en frispelning av Lasse Nilsson som effektivt petar bollen på sidan om Naurin och i matchens sista övertidsminut avgör matchen. I andra halvlek agerade Giffarnas försvar stundtals förvirrat men just före detta kändes det väldigt stabilt och även om man jagade segermål så var detta alldeles för billigt mål då två försvarare måste klara av att ta hand om en sån boll genom att antingen ta bollen eller se till att bollen hamnar hemma hos egen målvakt genom att blockera motståndarnas anfallare.Med tanke på hur få riktigt farliga chanser Elfsborg skapar i förhållande till Giffarna är segern inte rättvis men sådan är fotbollen. Det var definitivt inte så att Giffarna blev rånade likt på hemmaplan för ett par säsonger men likväl en mycket tung förlust vilket innebär att försprånget till Jönköping alltjämt är endast två poäng även efter 27:e omgången.Hos Giffarna gör Eric Larsson offensivt en riktigt stark match medan han på slutet av matchen hade rejäla problem defensivt mot duktiga Adam Lundqvist. I första halvlek var det sannolikt första gången som 3-4-3 uppställningen fungerat på samtliga anfallspositioner. Gall är väldigt mycket involverad i farligheter men har alltjämt lite väl svårt att få avsluten bra placerade medan Wilson gjorde ett starkt jobb i bägge riktningarna. Hallenius gör återigen ett rejält jobb framåt och är sånär att göra mer än bara frispela Wilson idag. Försvarsspelet var stundtals väldans stabilt men samtidigt kändes det lite väl enkelt för Elfsborgspelarna att ta sig förbi ibland. Får nog trots allt hålla med kommentatorn att Eric Larsson var bäst på plan idag tyvärr hjälpte det föga då Giffarna fick vända hemåt utan poäng och den dåliga utdelningen består mot Elfsborg. Närmast väntar två matcher på hemmaplan och där behövs det onekligen poäng för att kunna undvika att sista omgången blir direkt avgörande för vilket lag som tvingas till kval.