IFK Göteborgs ungdomsverksamhet 2017: Aktuella landslagsuttagningar

IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.

Seniorkontrakt

August Erlingmark har skrivit ett tvåårigt kontrakt med A-laget.

Matcher med A-laget

August Erlingmark, Andreas Öhman, Edvin Dahlqvist, Erik Gunnarsson, Adil Titi och Måns Saebbö har hittills i år gjort sina debuter i A-lagets matcher. Tom Amos har varit uttagen i A-lagets matchtrupp.

Träningsläger med A-laget

August Erlingmark, Andreas Öhman, Tom Amos, Edvin Dahlqvist, Erik Gunnarsson och Måns Seabbö åkte med A-laget på träningslägret i Dubai i början av februari.

U21 Allsvenskan

U19 Allsvenskan

U17 Allsvenskan

Ligacupen U19

U19 spelade A-slutspel under februari-mars

U19 vann sin grupp i A-slutspelet men förlorade sedan semifinalen och slutade på en fjärde plats totalt.

Ligacupen U17

U17 spelade A-slutspel under februari-mars

U17 vann sin grupp i A-slutspelet och vann sedan även semifinalen mot GIF Sundsvall med 5-2 och finalen mot IFK Norrköping med 2-1 och blev därmed mästare i Ligacupen!

Torneo internazionale Etna sud - memorial Gioacchio Russo Morosoli (U17)

Under påskhelgen spelade U17 i denna italienska cup med inbjudna lag från hela Europa. Blåvitt vann sina tre gruppspelsmatcher och vann därefter även kvartsfinalen och semifinalen men förlorade dessvärre finalmatchen.

Junior-DM (U19)

IFK Göteborg spelar final i den här cupen den 25 oktober på Valhalla IP.

Gothia Tipselit Trophy (U17)

IFK Göteborg förlorade två gruppspelsmatcher mot Aberdeen och Osaka och spelade oavgjort i den tredje mot AIK och gick därmed inte vidare till slutspelet.

U21-landslaget

Pontus Dahlberg var uttagen till landskamper mot Serbien och Tjeckien 24-27 mars.

Pontus Dahlberg var uttagen i landslagstruppen som spelade U21-EM i juni.

Pontus Dahlberg var uttagen till landskamp mot Cypern den 6 september.

Pontus Dahlberg är uttagen till landskamper mot Belgien och Malta 6 - 10 oktober

P19/98-landslaget

August Erlingmark var uttagen till landslagslägret 9-12 januari.

August Erlingmark var uttagen till landslagslägret 5-8 juni.

Andreas Öhman och August Erlingmark är uttagna till två landskamper mot Danmark 4 - 7 oktober.

P18/99-landslaget

Edvin Dahlqvist, Axel Gunnarsson, Erik Gunnarsson, Victor Olofsson och Adil Titi var uttagna till landslagslägret 20-23 mars.

Adil Titi var uttagen till två landskamper mot Ungern 6-8 juni.

Adil Titi var uttagen till landskamper mot Danmark och Norge 30 augusti - 2 september.

Adil Titi är uttagen till landskamper mot Estland, Moldavien och Italien 4 - 10 oktober.

P17/00-landslaget

Jake Weisbrod och Fonti Kanu var uttagna till landskamper mot Norge, Polen, Tjeckien 9-13 februari.

Jake Weisbrod och Måns Saebbö var uttagna till landskamper mot Ukraina, Österrike och Frankrike 23-28 mars.

Fonti Kanu, Jake Weisbrod och Måns Saebbö var uttagna till landslagslägret 9-14 juli.

Jake Weisbrod var uttagen till landskamper mot Slovakien, Ungern och Rumänien 31 augusti - 4 september.

Måns Saebbö är uttagen till två landskamper mot Schweiz den 3 - 5 oktober.

P16/01-landslaget

Benjamin Nygren, Samuel Olsson och Rasmus Wikström var uttagna till landslagslägret 30 mars - 2 april.

Isak Dahlqvist var uttagen till landslagslägret 5-7 april.

Isak Dahlqvist var uttagen till landskamper mot Belgien, Danmark och Tjeckien den 25-28 april.

P15/02-landslaget

Melvin Bälter var uttagen till två landskamper mot Norge den 19 - 21 september.

Inom projektet Tipselit har en certifieringsmodell tagits fram för att kvalitetssäkra SEF-klubbarnas arbete med spelarutveckling i åldern 8-19 år. IFK Göteborgs Akademin har i denna certifiering erhållit maxbetyget 5 stjärnor vid den senaste revisionen 26 januari 2017. IFK Göteborgs U19-trupp har under 2017 spelare från årskullarna 1998, 1999 samt 2000 och under året kommer säkert de första spelarna födda 2001 att ansluta. U17-truppen har spelare från årskullarna 2000 och 2001. Under 2016 blev sammanlagt 21 blåvita spelare uttagna i olika ungdomslandslag. Benjamin Nygren, Samuel Olsson och Rasmus Wikström var uttagna till landskamper mot Finland, Danmark, Färöarna och Polen 30 juli - 5 augusti. Benjamin Nygren, Samuel Olsson och Rasmus Wikström var uttagna till två landskamper mot Slovakien den 12 -14 september.