Philip Hellquist poängräddare på Borås Arena.

Kalmar besökte Borås Arena för möte med IF Elfsborg under söndagen. Efter en stabil match skrevs slutresultatet till 2-2.



Hägg-Johansson

Nouri,Dyrestam,Elm,Agardius

Ring,H.Hallberg, Romario, M.Hallberg

Fejzullahu, Diouf.



Matchens inledning präglades av slarvigt spel med felpassningar och försiktighet från båda lagen. Kalmar hade dock merparten av bollinnehavet i inledningen, man skapade några nästan-lägen men kom aldrig fram till någon farlighet. Första målet i matchen gjorde Viktor Prodell i den 14:e minuten. Efter en miss i kommunikationen mellan Hägg-Johansson och



Kalmar kom igenom i den 17:e minuten efter fint kombinationsspel där Romario tillslut kunde avsluta, dock hamnade bollen mitt på målvakten. Trots



En halvtimme in i första halvleken började Kalmar skapa ett tryck mot Elfsborgs mål och hemmalaget tvingades att rensa undan bollen ett antal gånger. Men trots trycket skapades inga direkt farliga chanser. Ring och Erton har börjat hitta varandra i spelet och skapade genom kombinationsspel en halvchans i slutet av den första halvleken.



Andra halvlek:



Den andra halvleken inleddes med en del tuffa närkamper och diskussioner. Bland annat Romario fick en smäll och blev liggande en kortare stund. Samma Romario skapade senare en chans och fick på ett skott men rakt på målvakten. Sedan sänktes tempot en aning och det dåliga passningsspelet tilltog igen från båda lagen. Det dröjde till den 63:e minuten innan det blixtrade till. Ring drev bollen in i straffområdet och föll i duell med David Olsson, ingen åtgärd från domaren den gången. Erton fick tag i bollen och gick omkull och då valde domaren att blåsa straff till Kalmar. Romario stegade fram och placerade bollen säkert intill målvaktens högra stolpe.



I den 67:e skapade Kalmar en målchans där

Elfsborgs



Minuten efter Elfsborgs ledningsmål bytte Kalmar ut



Kalmar gör en bra match med mycket bollinnehav och tryggt passningsspel. Ett missförstånd mellan Dyrestam och Hägg-Johansson och en oturlig ribbträff som Per Frick kunde brösta in var det som kostade segern för Kalmars del.

Nästa match för Kalmar är den 15:e september då man tar emot IFK Norrköping hemma på Guldfågeln Arena.

2017-09-10 18:11:08

