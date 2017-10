Fem guldiga efter IFK Norrköping - Malmö FF 1-3

Tjuuuuugo... tjuuuuugo... tjugo SM-guld, tjugo SM-guld, tjugo SM-guld, ja det har vi!





När David Moberg-Karlsson tilläts driva bollen ostört och sätta dit bollen i Johan Dahlins vänstra hörn redan i den nionde minuten, då kändes det ju sådär. Skulle det bli en fjärde raka bortamatch utan seger? Under den första halvleken kändes det som ett högst troligt scenario.En första halvlek som inte bara spelades av ett något guldfrossigt bortalag, utan även av ett skickligt hemmalag. Nytt spelsystem, pigga ben, och en vilja att ställa in guldfesten. Men...Så blev det ju icke! Först stötte Carlos Strandberg (ÄNTLIGEN!) in kvitteringen, och strax därefter skickade Lasse Nielsen (VERKLIGEN?) av alla människor in 2-1 på hörna. Den 17:e och den 18:e allsvenske målskytten för Malmö FF säsongen 2017. Det är väl ingen förutom jag som bryr sig en kväll som denna, men något slags rekord måste det väl ändå vara?1974 var året MFF blev tvåsiffrigt i guldkolumnen, 30 år efter det första. Det har gått 43 mestadels trevliga år sedan dess, men ikväll inleddes ett nytt kapitel i den himmelsblå historieskrivningen...Ni kan redan melodin IFK Göteborg, så det är bara att stämma in så fort ni lärt er texten: "Tvååååå... tvååååå... två stjärnor, två stjärnor, två stjärnor, ja det har vi! Tvååååå... tvåååååååååå..........."