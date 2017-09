Fem snabba efter ÖSK-MFF: 2-1

Efter en trevande första halvlek gav Andreas Vindheim Malmö ledningen. Det hjälpte föga då ÖSK kvitterade, vände och vann.

När matchen gick in på stopptid hade jag formuleringen klar: Typiskt kryss, med lika delar tomhet, frustration och lättnad. Om man bara kunde stannat klockan då… Resten av fotbolssverige gottar sig säkert när Malmö FF fick smaka på sin egen medicin. I minut 92 avgjorde Örebros Nahir Besara . Med några minuters distans känns det inte heller orättvist.För mycket trygghet försvann när varken AC, Berget eller Tinnerholm av olika anledningar saknades. Under första halvlek var presspelet obefintligt under långa stunder. ÖSK kunde dominera sin vänsterkant där den i grunden mycket offensive högerbacken Vindheim gång på gång överbelastades. Det fanns bud på ett öppningsmål flera gånger om från omarkerade anfaller inne i boxen.Från min sportbarsfåtölj hade jag svårt att varken såga eller hylla någon enskild spelare. Det kändes som att alla blandade och gav. Sarfo ägnade de första 45 till att försöka komma med i spelet, ändå var han bland de farligaste i slutskedet, framförallt med en frispark som var värd ett bättre öde än ribba ut. Nämnde Vindheim hade det som sagt tufft men fick andrum efter att Rasmus Bengtsson bytts och gjorde dessutom målet. Safari, Rakip, Jeremejeff med flera såg nonchalanta ut i avgörande, samtidigt radade de upp en del bra aktioner också.I en inläggssituation plockade Johan Dahlin ner bollen men fick ändå också stoppa Kevin Igboananikes panna med egen tinning. Minuterna Johan blev liggande fick en att förstå hur oumbärlig han är.Någonting är fel. Är serieledningen för stor för att kollektivet ska tagga till? Har sillyseason kastat om stämningen i gruppen? Har de många sena avgöranden under våren blåst upp självförtroendet till (och över) bristningsgränsen? Jag vet inte. Men att bara ge landslagshete Strandberg tio minuters speltid och att inte utnyttja sitt sista byte sänder inte mig signaler om att vi verkligen vill vinna. Jag har förstås fel, men en måste undra…