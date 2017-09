Silly Season 16/17: En mittfältare in och en ut

Här ska vi förhoppningsvis hjälpa dig att hålla reda på vilka spelare som tillkommer och vilka som går under årets silly season. Naturligtvis blir det också en hel del rykten så ta det med ett antal nypor salt.

Årets silly season är redan igång. Håller du på MAIF? Då följer du den bäst här!



Klara in:



Markus Nikkanen, b, AFK Linköping

Det blev AFK Linköpings 23-årige vänsterback Markus Nikkanen som blir säsongens första nyförvärv. Beskrivs som en hårt arbetande back med goda defensiva kvaliteter. Har tidigare spelat Div. 2 med AFK Linköping men kommer närmast från Div. 3. Sägs ha varit en av AFK:s bästa spelare under de senaste säsongerna. Välkommen!



Grace Tanda, fw, Östersunds FK

Talangfull forward som beskrivs som en boxspelare med näsa för mål. Sätter även lagkramrater i lägen och ska vara väldigt snabb sina 189 cm till trots. Var förra året utlånad till Skellefteå FF i Div.2 där han gjorde 11 mål och stod för 14 assist. Låter onekligen som en spännande spelare. Hoppas att Tanda blir en succé så att vi får anledning att använda smeknamnet Amazing Grace. Välkommen!



Fabrice Junus, mf, AFK Linköping

Talangfull offensiv ytter med snabba fötter och god teknik. Har gjort det bra i AFK Linköping och tidigare provtränat med lag som Degerfors, IFK Göteborg och IFK Norrköping. Såhär säger MAIF:s sportchef Mikael Larsson om nyförvärvet: Det ska bli mycket spännande att följa Fabrice utvecklingskurva i MAIF. Med sin hunger på att bli en ännu bättre fotbollsspelare så finns det alla möjligheter för Fabrice till att ta nästa steg ihop med MAIF. Välkommen säger vi!



Ismael Diawara, mv, Landskrona BOIS

En målvakt är funnen! Örebrokillen Ismael har testat på spel högra upp i seriesystemen med BK Forward, en sejour i norska andraligan och nu senast Landskrona BOIS. Såhär säger MAIF:s sportcheg Mikael Larsson om nyförvärvet: Ismael är en väldigt duktig och trots sin unga ålder en väldigt erfaren målvakt som vi har jagat ett tag. Vi är mycket glada över att ha lyckas knyta till oss Ismael. Låter onekligen som att målvaktjakten är över då vi nu har både Ismael och Robin, samt lovande ungdomar som jagar där bakom. Välkommen!



David Lantz, b, Motala AIF U19

Uppflyttad från MAIF:s U17-allsvenska lag. Var inte helt sällan lagkapten och är nu med och tampas om platserna i a-truppen.



Pontus Eriksson, mf, Motala AIF U19

Talang född 2000, och därmed truppen hitintills yngsta spelare. Har redan hunnit göra a-lagsdebut. En spännande spelare för framtiden.



Arvid Falk-Lindgren, mf, Motala AIF U19

Ser du en lejonman komma med full fart i offensiven är det antagligen AFL. Kan spela både anfallare och ytter.



Adam Larsson, fw, Motala AIF U19

Snabb teknisk anfallare som avslutade säsongen målrikt i U17-allsvenskan. Kan förhoppningsvis fortsätta göra mål även på seniornivå.



Adam Kelemet, b, New Jersey

Har kontrakt med MAIF som har intentionen att behålla honom, allt hänger dock på migrationsverket. Om han dyker upp så är det strax innan seriestart, inte optimalt. Nya bud angående Kelemet! Har ansökt om ett jobb i Motala, får han det så kommer han dyka upp redan i februari och är således tillgänglig för en hel säsong. Ska enligt sportchef Mikael Larsson dyka upp i Motala redan nästa vecka då MAIF har ordnat med arbete åt Kelemet. Trots det pratar Larsson i termer om "troligen", vi tar det därför inte helt för klart än. Efter några oklarheter om och när Adam Kelemet skulle dyka upp i Motala igen går nu MAIF ut med att han har landat i Sverige och ansluter till laget lagom till dagens träning (2/3). Välkommen!



Ibrahim Koroma, b, Husqvarna FF

Något av en skräll, Ibrahim Koroma återvänder till Motala AIF! Kommer bidra med välbehövlig rutin efter ett antal säsonger i Allsvenskan, Superettan och Danmark. Är trots sin erfarenhet "bara" 28 år i år och bör således har flertalet fina säsonger framför sig. Är klar för tre år. Välkommen tillbaka!



Toni Lukic, b, Motala AIF U17

Den stora backtalangen, även bokstavligt talat, Toni Lukic har flyttats upp i a-truppen. Användbar både som mittback och ytterback. Har varit uttagen på landslagsläger, gjort fina provträningar med Brighton som har bjudit tillbaka honom och är ett hett villebråd för allsvenska akademier.



Mattias Jansson, b, IF Elfsborg U19

MAIF-fostrade Mattias Jansson flyttar hem från Elfsborg i sommar efter 3 säsonger i Borås, och ansluter på ett 3,5-årskontrakt. Beskrivs som en snabb, följsam mittback som även kan spela på en kant. Bör vara bra skolad i Elfsborg som i Mattias kull har varit ett av Sveriges bästa lag. Välkommen tillbaka Mattias!



Oliver Blomdahl, mf, Borens IK

Trots den ringa åldern av 17 år har Oliver varit en av Borens drivande spelare under årets säsong i division 4 och fick en hel del speltid redan under förra säsongen. Var en av de tongivande spelarna i Borens mycket duktiga 00-kull. Beskrivs som en mittfältsmotor som även kan spela ytterback. Varmt välkommen!