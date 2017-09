Inför Kalmar FF-Peking

På fredag är IFK ”on the road again”. Senast var det E4 i sydvästlig riktning, nu blir det E22 söderut. E22 eller Europaväg 22 är en öst-västlig europaväg, som går mellan Isjim i Ryssland och Holyhead i Storbritannien via Lettland, Sverige, Tyskland och Nederländerna. IFK tar nu spelarbussen t.o.r. på denna Europaväg de 245 kilometrarna till Kalmar.

Småländskt motstånd väntar alltså igen i form av landskapets genom tiderna näst bästa lag, åtminstone enligt den allsvenska maratontabellen. Öster ligger nämligen fortfarande före KFF trots att man inte spelat allsvenskt sedan 2013.Det var knappast en imponerande insats från IFK:s sida när man besegrade sin favoritmotståndare J Södra senast. Sedan Södras återkomst i Allsvenskan 2016 har IFK nu 4 raka vinster mot smålänningarna, så vinsten kom knappast som någon överraskning.I takt med att nyckelspelare som Bärkroth, Eliasson, Telo och senast Sebbe lämnat truppen utan att ersättas med liknande spelartyper har tränare Gustafsson mer eller mindre tvingats ändra spelsystem till något som passar dagens trupp bättre än det 4-4-2 som ledde till guldet 2015 och efter lilla silvret 2016 även en lovande start på årets Allsvenska.En kombination av spelarförluster och formtapp i samband med kvalet till Europa League medförde inte bara respass från vidare spel i Europa efter debaclet mot Trakai och förlust i 6 av 8 allsvenska matcher. Något måste göras inför mötet med J Södra. Lösningen på problemen blev en helt ny 3-4-3 uppställning. Första halvlek var en ren pina för oss supportrar. Men som en skänk från ovan kom den förlösande nicken från Linus och i andra halvlek blev det bättre fart på laget utan att spelet på något sätt nådde några himmelska höjder.Linus är avstängd efter sitt 6:e gula kort för säsongen mot J Södra. Bara IFK Göteborgs Sebastian Eriksson har samlat fler, nämligen sju. IFK har fyra spelare på två varningar. Det är Jón Gudni Fjóluson, David Moberg Karlsson Eric Smith och Daniel Sjölund som blir avstängda efter nästa gula kort.Totalt har IFK 25 varningar och ingen utvisning 2017 och toppar därmed Fair Play, före Halmstad 31 och Kalmar 32. Förra året blev IFK tvåa, en poäng efter Sundsvall . Kan bli en juste match mot KFF, men givetvis hellre vinst än ”änglaspel”.På skadelistan finns fortfarande Bazi, Blomman och Castegren. Alla med korsbandsskador, en fotbollsspelares verkliga gissel.Under de 22 omgångarna hittills har IFK använt 22 spelare, jämfört med Kalmars 32 Kalle Holmberg är i delad ledning i skytteligan med nio mål, Örebros Nahir Besara och Djurgårdens Magnus Eriksson är de han delar ledningen med.Niclas Eliasson (nu i Bristol City) toppar fortfarande assistligan på sina tio.AFC Eskilstuna (h)1-0Djurgården (h) 0-1 Sirius (b)1-0Östersund (h) 0-2J Södra(b) 2-1Smith lär få fortsatt förtroende efter en habil insats senast medan DMK står i tur att få börja på bänken efter en mindre lyckad insats mot J Södra. Varför inte prova med Nikola i den position han hade fram till sin skada? Sjölund bör matchas in försiktigt, kan eventuellt byta av Gudi eller Dagerstål i andra halvlek. Om hel måste Jacobsen få spela från start. Och då som forward så att hans snabbhet och teknik utnyttjas på sätt. Vi vill inte se Gudi eller Smith som wingback, däremot är det dags att släppa fram Vall till vänster.Det skulle kunna innebära följande startelva:David, Smith-Ante-Jon, Tkalcic-Gudi-Dagerstål-Vall, Skrabb-Holmberg-JacobsenInhoppare; Sampsted(för Tkalcic), Sigurdsson(för Vall), DMK(för Skrabb), Daja(mot Gudi eller Filip) och Hadenius(för Jacobsen om en eventuell ledning ska försvaras)Kalmar FF bildades 1910. Föreningen debuterade i Allsvenskan den 31 juli 1949 med en match mot Degerfors IF. Nya hemmaplanen Guldfågeln Arena blev klar till den allsvenska hemmapremiären den 11 april 2011. Dessförinnan spelades matcherna på klassiska Fredriksskans. Marko Biskupovic , Rasmus Elm och Tobias Eriksson är på Kalmars skadelista. Det var den 17:e april mot Jönköpings Södra som Rasmus Elm fick kliva av redan i den 21:a minuten. Han har fortfarande problem med en disk i ryggen samt höften. Han låter inte särskilt optimistisk själv om en snar återkomst.När guldtränaren från 2008 Nanne Bergstrand återvände till KFF under sommaruppehållet efter att ha fått sparken från Hammarby var det många som tvivlade på att det skulle bli ett lyft för klubben. Det som talade för en Nanne-effekt var väl hans tidigare sejour i klubben 2003–2013 med guldet 2008 som höjdpunkt. Hans anseende och kunnande stod högt i kurs under Kalmartiden. Att kunna en klubbs rutiner och därmed få en kortare startsträcka kan också betyda mycket.Det började dock inte bra med 3 raka förluster när serien startade om i början på juli. Storstryk mot Djurgården borta följt av förlust hemma mot AIK och inte ens bottenlaget AFC lyckades man ta poäng mot. Sedan vände det mot AFC i returen på Guldfågeln Arena och man har också besegrat AIK borta, IFK Göteborg och Sirius hemma och senast blev det hedersamma 2–2 mot svårspelade Elfsborg borta.Hägg - E.Nouri, M.Dyrestam, V. Elm, Agardius - H.Hallberg (88 Ha.Singh), M.Hallberg (79 Sachpekidis), Romario - Diouf (74 Hellquist), Fejzullahu, RingDet fanns många likheter med IFK:s match mot J Södra. I ett matchreferat skrev man: ”Matchens inledning präglades av slarvigt spel med felpassningar och försiktighet från båda lagen. Kalmar hade dock merparten av bollinnehavet i inledningen, man skapade några nästan-lägen men kom aldrig fram till någon farlighet.” Låter som IFK mot J Södra!Kalmarmålen gjordes av Romario på straff och Hellquist (i 90:e minuten). Vem är då Hellqvist?Jo, förre djurgårdaren Philip. Han gjorde allsvensk debut som 17-åring 2008. Säsongen 2013 lånades Hellquist ut till Assyriska FF som då spelade i Superettan . Under försäsongen 2014 var Hellquist tillbaks i Djurgården. Han gjorde 10 mål på 98 under sin tid hos blåränderna. I januari 2015 värvades Hellquist av österrikiska Wiener Neustadt, på ett 1,5-årskontrakt. Den 9 augusti 2017 skrev Hellquist på för Kalmar FF, kontraktet gäller säsongen ut till att börja med. Det kan visa sig vara ett lyckokast för klubben. Den andre f.d. djurgårdaren i truppen, Erton Fejzullahu , har däremot inte lyckats så väl hittills.”Som vanligt” finns det minst en brasse i Kalmar FF:s trupp numera. Romario var målskytt och utsågs dessutom utsågs till lagets bäste spelare mot Elfsborg.IFK Göteborg(h) 1–0Malmö FF(b) 0–6Sundsvall(b) 3–1Sirius(h) 4–2Elfsborg(b) 2–2Statistiken talar faktiskt för IFK om man ser till matcherna lagen emellan på Guldfågeln Arena de senaste 2 åren. IFK vann med uddamålet både 2015 och 2016. Går man längre tillbaka är det fördel för hemmastarka KFF. Matcherna 2008 och 2011 glömmer vi gärna, de åren kämpade IFK i botten av tabellen.Här är resultaten under 2000-talet med Kalmar först. Till och med 2008 spelades matcherna på gamla arenan Fredriksskans:2002 1-02003 0-0(Superettan)2008 6-02011 5-02012 0-22013 2-22014 2-02015 1-22016 0-1Kalmar hade mycket boll mot Elfsborg liksom IFK mot J Södra. Kalmar är mycket tajta bakåt på hemmaplan men gör inte så många mål framåt. Allt talar för att det blir en målfattig historia där båda lagen vårdar bollen. IFK har vunnit de 2 senaste borta medan hemmaformen varit sviktande för ovanlighetens skull.Faran för IFK är att den nya formationen visar sig sårbar mot en bättre motståndare än J Södra. Det kommer att krävas hårt jobb av de som får chansen på mittfältet för att få stopp på formtoppade KFF. Vi får hoppas på att Kalle med stärkt självförtroende efter det vackra målet senast visar vägen och finns på plats närmast motståndarmålet och oroar. IFK:s offensiv blir lidande när Kalle tvingas vara bollhämtare. Kalle har fått oförtjänt negativ kritik när det gått dåligt senaste månaderna. Enligt statistiken är han faktiskt en effektivare forward med högre målsnitt än Kujovic, Kamara och Nyman. Detta enligt ett inlägg på GB.Allsvenskan omgång 23Guldfågeln Arena(naturgräs)Domare: Bojan Pandzic, GöteborgMatchen visas på C More Sport