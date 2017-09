Östersunds FK-Malmö FF 2-2 (0-1)

Det blev återigen en galen match mellan ÖFK och MFF. Underhållning, men rätt jobbigt för oss supportrar.

ÖFK ställde upp med följande lag:Det var ett ÖFK med hysterisk form som tog emot de regerande svenska mästarna och suveräna serieledarna Malmö FF på Jämtkraft Arena. ÖFK med fem raka segrar, inklusive Europamatcher, och 14-0 i målskillnad. Malmö kom från lite tyngre period men vann stort senast mot Hammarby med 4-0. Ett litet tjafs i media om vilket lag som var bäst uppstod som uppvärmning innan matchen. Jag ger mig inte in i en sådan diskussion utan nöjer mig med att konstatera att MFF leder serien på ett imponerande sätt och ÖFK har hysterisk form med succé i Europa. Matchen i våras lagen emellan var en galen historia som MFF till slut vann efter stor dramatik i slutminuterna. Allt var upplagt för något liknande denna gång. Och det fick vi verkligen se.Det tog några minuter för ÖFK att komma in i matchen. MFF tar kommandot direkt och Carlos Strandberg kommer igenom och chippar över en utrusande Aly Keita som stör han tillräckligt mycket för att chippen ska bli lite för hög. Då hade klockan inte ens passerat en minut. Efter 6-7 minuter kommer ÖFK in i matchen med sitt passningsspel och bollinnehav. Man tog över matchen fullständigt och skapade mängder med målchanser. Mycket av det offensiva gick via en, återigen, mycket pigg Hosam Aiesh. Tillsammans med Saman Ghoddos och Jamie Hopcutt hade de fler fina kombinationer som oroade MFF-försvaret. Ett försvar som gjorde det trots allt väldigt svårt för ÖFK. Till exempel var Jon Inge Berget mer och slet i försvaret än framåt. Jamie och Ghoddos var de som fick chanserna och var nära ett par gånger vardera. När Ghoddos fick en djup boll av Jamie i minut 22 kommer Johan Dahlin ut och räddar. Med Dahlin lite ur position hittar han Jamie på andra sidan som flygande nickar i stolpen. Efter detta kommer MFF tillbaka i matchen lite och skapar någon halvchans men utan att det känns så farligt. Fouad Bachirou och Brwa Nouri slet som vanligt och vann tillbaka många bollar. Sotirios Papagiannopoulos och Tom Pettersson var återigen briljant i försvaret och lät inte MFF komma igenom. Men när Alexander Jeremejeff drar en sulfint i minut 25 lurar han Ronald Mukiibi fullständigt. En riktig delikatess. Erdal Rakip stormade fram och tryckte in 0-1. Ett mål som kändes väldigt orättvist med tanke på ÖFK:s spelövertag men ändå typiskt ett otroligt effektivt Malmö FF. I slutet av halvleken får ÖFK frispark i ett riktigt bra läge. Saman Ghoddos tar frisparken men slår den nästan högst upp på nyombyggda Norraste stå. När halvleken summerades kändes det som att det skulle bli en sån match där det inte gick våran väg helt enkelt. Men kunde vi fortsätta andra halvlek som den första fanns det ändå hopp.Ett byte görs då Curtis Edwards kommer in istället för Ronald Mukiibi. Tidigt i andra halvlek kommer Gabriel Somi långt på vänsterkanten och inlägget tar på en hand och ÖFK tilldöms straffspark. Brwa Nouri kliver fram och gör som vanligt inga misstag från straffpunkten och det är kvitterat i minut 49. Men tilläggas ska väl kanske att Dahlin denna gång var mycket nära att rädda. När Erdal Rakip får skottläge så blir man alltid livrädd. Efter en timmes spel får han chansen men träffen blir inte så hård utan Keita är med. Efter 66 minuter rensar Curtis Edwards med en klack, men sedan tappar Bachirou bollen till Oscar Lewicki som får tid att ladda och skjuta. Ett bra skott som Keita inte når intill stolpen. 1-2 till Malmö och ÖFK får börja jaga igen. Direkt efter målet kommer Ken Sema långt på vänsterkanten och skjuter ett bra skott men ingen utdelning. Alhaji Gero kommer in för mer tyngd i anfallet. Han är nära nästan direkt med ett skott i burgaveln. På en hörna i minut 78 kommer Jamie Hopcutt högst och nickar på en täckande Franz Brorsson , några viftar efter straff men ingen åtgärd och det ska det nog inte vara heller. När klockan tickar över på tilläggstid så får ÖFK frispark i hyfsat bra läge en bit utanför straffområdet. Vid bollen står Saman Ghoddos och Ken Sema. Ken Sema blir den som slår frisparken. Och vilken frispark! Precis under ribban helt otagbart för Dahlin. 2-2 och vi var återigen tillbaka målmässigt. Men vi som följer ÖFK och MFF vet att det kan hända massor under sista minuterna. Precis som i våras så satsade ÖFK allt framåt trots det oavgjorda resultatet. Denna gång straffade det sig inte men återigen var det otroligt nära tre poäng. När Jamie Hopcutt får upp farten med bollen är han svårstoppad. Det var det som hände i slutsekunderna. Jamie kommer långt och stoppas innanför straffområdet och domaren pekar återigen på straffpunkten. En solklar straff och Jämtkraft Arena kokade. Men som jag brukar säga: Det är inte mål bara för att man fått en straff. Straffskytt blir lite förvånande Jamie Hopcutt. Jag hade hellre velat ha Saman Ghoddos som skytt nu när Nouri var utbytt. Men Jamie tar en snabb ansats och skjuter lågt men Johan Dahlin hinner ner och räddar och det slutar 2-2. Domaren blåser av direkt efter straffen och tumult uppstår. Alhaji Gero får rött kort och nog skulle det ha delats ut ännu fler kort.Det kändes otroligt surt att det bara blev en poäng. Det kunde lika gärna ha blivit tre, men det var faktiskt nära noll också.Det är helt galna matcher de här två lagen bjuder på! Det händer saker hela tiden. Målchanser, massor av kort, fina mål, känslor. Det är som ett slags rivalmöte. Det märks att det är två av Sverige s absolut bästa lag som möts.Jamie har haft det svårt när han fått chansen från start den här säsongen. Som inhoppare har han frälst oss några gånger men han har inte imponerat när han startat. I dag var han tillsammans med Saman Ghoddos lysande. De hittade varandra med korta passningar, djupa passningar och många olika kombinationer. En fantastisk insats som förtjänade ett bättre slut.