Zorya Luhansk-ÖFK 0-2

Europa League startade på bästa sätt för ÖFK när man övertygande besegrade Ukrainska Zorya Luhansk på bortaplan. Detta lag slutar aldrig imponera!

Så var det äntligen dags! Efter kvalsuccén var det dags för gruppspel. När ÖFK fick kliva in till sin första match någonsin i Europa League var det bortamatch mot Zorya Luhansk på Arena Lviv i staden Lviv i Ukraina.ÖFK startade med följande uppställning:ÖFK började nervöst med flera felpassningar men försökte ändå hålla i bollen på typiskt ÖFK-vis. Det är också ÖFK som får första målchansen efter 8 minuter när en mycket pigg Hosam Aiesh slår ett inlägg som når Ken Sema i övre och bortre delen av straffområdet men får ingen bra träff. Den pigge Aiesh kom några minuter senare väldigt långt på sin kant men väntade med avslutet kanske någon sekund för länge och Zoryaförsvarare täckte undan till hörna. En hörna som bara resulterade i en kontring för Zorya. Fouad Bachirou tar då en löpning nästan över hela banan och tar tillbaka bollen! Bachirou och Aiesh var första halvlekens bästa spelare. Det mesta kreativa offensiva skedde via Aiesh på högerkanten och Bachirou kämpade och slet på mitten och vann tillbaka viktiga bollar. En halvlek som hade ganska högt tempo från båda lagen utan riktigt farliga chanser. Saman Ghoddos får någon halvchans men det vill sig inte riktigt. Zuryas bästa läge får Gromov när han kan avsluta nära mål Men Sotirios Papagiannopoulos täcker undan. En stabil första halvlek där ändå känslan var att man ville få in Ken Sema och Saman Ghoddos mer i det offensiva spelet. Försvaret såg bra ut där Sotte och Tom Pettersson var som vanligt nästan helt felfria. På mitten var Bachirou en gigant och Aiesh en virvelvind.Andra halvlek startade Zorya bäst med mer bollinnehav och ett försök att trycka ner ÖFK. Det var lite från ingenstans Ken Sema ryckte lite i motståndarens arm och kom loss på sin kant. Sema tog en löpning inåt i banan och hittade Ghoddos på andra sidan straffområdet. Helt fri gör Ghoddos inga misstag utan rullar in ledningsmålet. 0-1 efter 50 minuters spel! Tränaren Yuri Vernydub byter ut den centrala mittfältaren Grechyskin och skäller ut honom ordentligt vid bänken inför TV-kamerorna. Efter detta har Zorya en stark period där de trycker tillbaka ÖFK. Närmast ett kvitteringsmål är Maksim Lunev när han dundrar bollen i ribban och får oss alla rödsvarta att sätta andan i halsen. Graham Potter byter ut en mycket besviken Jamie Hopcutt och Sam Mensiro kommer in. Det känns förresten väldigt märkligt att Jamie aldrig får till det när han får chansen från start. Han är bäst som inhoppare denna säsong. Vid bytet ändrar Potter formeringen i 10 minuter innan Gabriel Somi kommer in istället för Ronald Mukiibi och ny formering utfärdas av Potter. Men vi som följer ÖFK vet att detta inte är något ovanligt utan något som Potter pysslar med i stort sett varje match. Spelarna är vana vid detta och skötte det även denna gång mycket bra. I denna veva tog sig ÖFK tillbaka i matchen och återtog initiativet. I minut 69 kommer Gabriel Somi långt på vänsterkanten och nära målvakten försöker han chippa bollen över målvakten som räddar. Strax efter får Somi en liknande chans. Denna gång får Ghoddos ett jätteläge på returen, bollen studsar vidare till Aiesh som står helt fri men får ingen bra träff och Zoryaförsvaret lyckas blockera. Zorya känns ofarliga och det är snarare närmare 0-2 än 1-1. Zorya kommer inte igenom ett komplett försvar samtidigt som Zorya känns lite viljelösa. Alhaji Gero kommer in istället för en tröttkörd Brwa Nouri med tio minuter kvar. ÖFK börjar mest rensa och rusa på några kontringar. Med en pigg Gero blev det enklare. Med tanke på ÖFK:s historik denna säsong var det galet nervösa slutminuter. Trots att Zorya egentligen inte skapade något farligt. Med bara några sekunder kvar får ÖFK inkast på offensiv planhalva i höjd med straffområdet. Bollen går till Gero som vänder sig förbi två försvarare och ett märkligt försvarsspel gör att Gero får flera meter helt öppna att avancera på. Istället klipper han till nästan direkt. Vilket skott sedan! 0-2 sitter snyggt precis under ribban. I normala fall är Gero en av Allsvenskan s sämsta avslutare. Men i hans första match i Europa League får han på en riktig drömträff! Vilket mål! Vilken match! Tre otroligt sköna poäng och ytterligare några miljoner in på kontot.ÖFK har nu fyra raka segrar (PAOK, Norrköping, AFC, Zorya) och 9-0 i målskillnad. Nästa match i Europa League är den 28 september då Hertha Berlin kommer på besök till Jämtkraft Arena. Närmast väntar ny omgång i Allsvenskan och bortamöte mot Sirius på Studenternas på söndag eftermiddag. Ses där!