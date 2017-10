Tack för allt! Inför IKS - MFF

Studenternas IP 1, 2017-10-29 15:00

Kl 15:00 imorgon springer NBT ut för att göra sin sista hemmamatch på Studenternas och på sidan kommer Ante och Ante se sin sista match på Studan som blåsvarta spelare. Det kommer sannolikt bli en av mest känslofyllda matcherna på Studenternas.



// Axel På andra sidan står de svenska mästarna, Malmö FF, som kommer från en fartfylld 0-0 match mot AIK senast. Malmö har varit säsongens giganter och att inte sätta dem som favoriter inför morgondagen vore dårskap. Samtidigt har konstigare saker hänt. Sirius spelar trots allt i Allsvenskan och vi fick 3-3 senaste gången vi möttes. Dock krävs det medvind och medlut för att vi ska komma ifrån morgondagens match med poäng. Förhoppningsvis har de redan gått på julledigt och att Studan är så där härligt svårspelad som den kan vara ibland.Truppen inför morgondagen ser nästan likadan ut som senast mot Hammarby . Förändringen från i söndags är att Kindlund har varit hängig i veckan och utgår samt att NBT är tillbaka efter avstängning. Med de kan vi anta att startelvan kommer se ut ungefär såhär:LukasJ. Andersson – Skoglund – OP – ArvidssonCG – NBT – HaglundVecchia – Maholli – E. AnderssonSjälvklart är det möjligt att Alex Nilsson kommer starta ute till vänster istället för Elias, men jag tycker verkligen att Elias bidrar med saker som ingen annan gör. Annars känns elvan ganska given. Kanske skulle Elias kunna fortsätta på mitten men jag kan inte se att Bergstrand väljer att plocka bort någon av CG, NBT eller Haglund. CG och Haglund har en helt annan fysisk närvaro, vilket kommer behövas imorgon. NBT är omöjlig att flytta på inför morgondagens match.En av ljuspunkterna med morgondagen är att vi nu sett den sista av alla dessa ”hälsningar” till motståndarlagen. Förhoppningsvis kan ledning inse till nästa säsong att vi inte bara är på besök i högsta serien. Utan att vi har lika mycket legitimitet som de andra lagen och inte behöver ursäkta oss och välkomna alla som våra livslånga vänner. Det är väldigt uttjatat men likväl så sticker det i ögonen fortfarande.Personligen hoppas jag på ett värdigt avslut för NBT, Ante och Ante och jag sörjer djupt att jag ej kan närvara imorgon. Jag hoppas att klubben verkligen visar dem den värdighet som de förtjänar. Så länge de sköts snyggt kommer morgondagen vara en värdig dag oavsett resultat. Även om det vore väldigt vackert att få se dem fira en seger framför Västra en sista gång. Mer kan jag inte önska.// Axel

2017-10-28 21:21:49

