Säker seger hemma mot Malta

Sveriges U21-landslag tog ett ytterligare kliv mot EM 2019.

Det var ingen spraklande inledning som vi fick se i hällregnet på Olympia i Helsingborg. Malta stod upp bra första halvtimmen och Sverige kom inte till några heta avslut inledningsvis.



Närmast var Häcken-spelaren Joel Andersson som väggpassade fint med Mattias Svanberg och Isak Ssewankambo, löpte in från sin vänsterkant till boxen, och kom fri. Men Andersson kom ur vinkel och läget rann ut i sanden. Andersson var för övrigt riktigt bra i matchen och har varit en Sveriges starkaste spelare under kvalets inledande matcher.



Den nämnde Ssewankambo hade en bra match och var tryggheten på mittfältet. Fördelade boll och var ett hot offensivt. Molde-spelaren tog innan halvlek tag i matchen och visade vägen framför den tappra publiken som trotsade regnet. Sköt från distans och Sverige fick en hörna. Det blev rörigt framför Malta-keepern och i situationen efteråt stannade många spelare kvar. Ett inlägg kom och Ssewankambo mötte upp med pannan. Nicken var utmärkt och seglade in i hörnet till Roland Nilssons stora glädje.



Att få med sig 1-0 inför halvtidsvilan var av största vikt, spelet var okej, men långt ifrån perfekt med tanke på vad U21 visat upp tidigare i turneringen.



Carlos Strandberg var rätt anonym i första halvlek där hans partner, Alexander Isak, tog större plats. Men som den målskytt han är klev han fram igen och precis som i mötet mot Cypern blev det fler än ett mål för Carlos denna kväll.



2-0 smällde han distinkt in med vänsterfoten efter ett fint inlägg från vänsterkanten redan efter fem minuter. Sverige kopplade alltså tidigt greppet om andra halvlek och 20 minuter senare var det dags igen.



Kanske kvällens snyggaste anfall som drevs upp från högerkanten, bollen gick vidare centralt och därefter snabbt ut på vänsterkanten till Erdal Rakip. Malmö-mittfältaren servade känsligt in bollen i boxen där Carlos Strandberg utan problem satte huvudet till och placerade 3-0.



Klappat och klart. Tre poäng på Olympia var i hamn. Nu leder Blågult gruppen efter tre spelade matcher på sju poäng och åtta gjorda mål. Inte illa presterat av den nya generationen som med stormsteg avancerar mot slutmålet, EM i Italien och San Marino 2019.



Fortsätter Sverige på liknande sätt talar mycket för att Nilssons mannar vinner grupp sex.



Kanna på, kanna på!



Sverige 4-4-2 fr.h: Dahlberg – Wahlqvist (K), Dagerstål, Brorsson, Andersson – Rakip, Ssewankambo, Salétros, Svanberg (Asoro 62') – Isak (Engvall 70'), Strandberg (Larsson 80')



Sverige U21 - Malta U21 3-0 (1-0)

1-0 Ssewankambo 31'

2-0 Strandberg 50'

3-0 Strandberg 70'

Olympia, Helsingborg



*** *** ***

0 KOMMENTARER 370 VISNINGAR 0 KOMMENTARER370 VISNINGAR FREDRIK WIBERG

fredrik.wiberg@svenskafans.com

På Twitter: @Fredde21

2017-10-10 21:07:00 fredrik.wiberg@svenskafans.comPå Twitter: @Fredde212017-10-10 21:07:00

ANNONS:

Fler artiklar om U21-landslaget

U21-landslaget

2017-10-10 21:07:00

U21-landslaget

2017-10-09 13:55:00

U21-landslaget

2017-10-02 20:45:00

U21-landslaget

2017-09-27 14:15:00

U21-landslaget

2017-09-06 11:06:00

U21-landslaget

2017-09-03 12:00:00

U21-landslaget

2017-08-23 19:30:00

U21-landslaget

2017-06-26 13:00:00

U21-landslaget

2017-06-22 23:15:00

U21-landslaget

2017-06-22 22:43:00

ANNONS:

Sveriges U21-landslag tog ett ytterligare kliv mot EM 2019.Upplagt för målfest på Olympia under tisdagskvällen?Simon Olsson och Marcus Degerlund tvingas lämna återbud.U21-landslagets förbundskapten Roland Nilsson har offentliggjort den EM-kvaltrupp som ska ta sig an Belgien på bortaplan 6 oktober och Malta i Helsingborg 10 oktober.Sverige U21 fick en strålande inledning på EM-kvalet mot Cypern.På tisdag börjar resan mot U21-EM i Italien och San Marino 2019.I höst börjar EM-kvalet för det nya svenska U21-landslaget.Vi diskuterar det som hände under sista gruppspels omgången samt det svenska uttåget.Sveriges U21-grabbar lämnar Polen på sämsta möjliga sätt.Sverige behövde vinna samtidigt som England tappade poäng. Det var aldrig nära det.