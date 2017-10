Fjärde raka förlusten ett faktum

AIK har lyckats med konststycket att förlora fyra raka matcher efter de fyra första vinsterna. Efter 4-7 mot Karlskoga så känns läget faktiskt allvarligt fast vi bara spelat åtta omgångar. Det här var en match som AIK borde ha vunnit sett till spelet i de två första perioderna. Men ett ras i sista perioden ändrade allt. Känslan är att tre poäng slarvades bort genom att spelarna inte gjorde jobbet.

Tomas Mitell har hela tiden förespråkat hårt jobb och att göra saker rätt ute på isen. Tyvärr syntes ingenting av detta i kvällens match. Det som däremot syntes var långa stunder ett oinspirerat och ointresserat AIK-lag, med några få undantag.



Det var en snabb och ovanligt öppen match, mellan två svaga lag. Det ska sägas att Karlskoga inte alls var bra men bjöds friskt på ytor i AIK:s zon matchen igenom, och kunde faktiskt ha kommit upp i tvåsiffrigt.



AIK började dock bra och spelade ut Karlskoga under matchens fem första minuter och hade 5 eller 6-1 i skott och faktiskt några heta målchanser och borde ha tagit ledningen. Men Karlskoga tog sedan helt omotiverat ledningen på sitt andra skott i matchen, ett skott som Erik Källgren, som var tillbaka i kassen borde tagit, och detta var början på en väldigt misslyckad afton sett med svartgula ögon. AIK fick in en kvittering med tio sekunder kvar av första perioden när Anton Holm bombade in pucken. Viktigt mål då.



Andra perioden blev om möjligt ännu mer öppen med få avblåsningar. Karlskoga tog återigen ledningen efter en ny målvaktstavla av Källgren. Sedan vände AIK snabbt på siffrorna med två snabba mål. Henrik Marklund gjorde sitt första mål i AIK-tröjan med kvittering i box Play. Anton Holm gjorde sedan sitt andra mål för kvällen, och sitt femte totalt. Det målet var kanske årets snyggaste, med fina snabba kombinationer och en delikat passning av Robin Axbom där Holm sköt direkt. Tyvärr kvitterade Karlskoga med 24 sekunder kvar till pausvilan sedan man rullat upp AIK-försvaret efter noter, där samtliga spelare bara stod och tittade på pucken istället för att ta markering.



I tredje perioden trampade Karlskoga gasen i botten och avgjorde tillställningen med två snabba mål. Ett visst hopp gavs när Eric Castonguay reducerade i PowerPlay. Men Karlskoga gjorde sjätte målet i typ anfallet efter, och när AIK sedan drog på sig två utvisningar i följd var matchen definitivt körd, det blev också ett sjunde mål i baken i det Boxplay-spelet. AIK lyckas alltså släppa in fyra mål i tredje perioden



Från den här matchen finns egentligen ingenting att ta med sig förutom AIK:s 3-2-mål som verkligen var snyggt. AIK har efter fyra raka segrar ny lyckats förlora fyra raka matcher och just nu finns det ingenting som tyder på att denna trend ska brytas. Det blir ett ångestmöte uppe i Leksand på söndag, ett Leksand som faktiskt inlett ännu sämre. Tre poäng färre än AIK, och som åkte på sin femte raka förlust ikväll.



Matchfakta

AIK-Karlskoga 4-7 (1-1, 2-2, 1-4)



Målskyttar AIK: Anton Holm 2, Henrik Marklund, Eric Castonguay

Målskyttar Karlskoga: Fredrik Höggren 2, Adam Johansson Byström, Jacob Lundegård, Carl Berglund, Jeff Hayes, Niklas Lihagen



Skott: 36-29 (9-5, 9-12, 18-12)

Utvisningar: AIK 6x2, Karlskoga 5x2

Publik: 3032 (sålda biljetter)

Domare: Christoffer Holm





2017-10-13 22:03:00

