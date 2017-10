Förlust mot Oskarshamn

AIK tog emot Oskarshamn igår hemma på hovet i det som istället för att bli en härlig fredagsfest för många istället blev ett platt sätt att börja helgen på.

Förra årets säsong bjuder inte på någon vacker statistik mot OIK. Tre förluster och en vinst är inget direkt facit som gör någon gnagare glad. Oskarshamn har blivit ett av de lagen som cementerat sig ordentligt i HA och som de senaste åren spelat en fartfylld och bra hockey, ett lag som man aldrig ska räkna bort, men som man aldrig heller riktigt räknar med ska vara det laget som tar för sig och utmanar om förstaplatsen.



Hemmalaget då? Jo, tre vinster, en förlust, ett målskytte som verkade ha lossnat och en ny favorit i unga Erik Källgren i kassen blandat med stundtals taffligt försvarsspel, spelkombinationer som inte verkar ha satt sig riktigt och en uppvisning i ojämnhet i spelet. Säga vad man vill, men det har funnits sämre starter, och det är alldeles för tidigt att skriva hur Mitells gnagetsaga är stakad. Visst, här finns potential, men den kräver att Mitell får upp laget ett par nivåer.



Jag nämnde innan Erik Källgren, ny från just Oskarshamn för iår. Gnaget har som många vet en tradition att ha väldigt bra målvakter i sitt lag. Anledningarna till varför är många, och namnen som stått med siffran 30 på ryggen är många. Förra årets målvaktsfråga var en mindre kontrovers i gnaget. På pappret hade man under en tid 3 målvakter och frågan debatterades flitigt på olika forum. En av dessa tre är kvar iår, Linus Lundin. 24åringen från Västervik valde att förlänga sitt kontrakt med gnaget i April och det jublades likt matadorerna på julafton, ”honom ska vi ha (kvar)”. Många trodde nog att Linus också skulle vakta kassen i premiären, men så blev det inte. Erik Källgren klev ut på isen och när domaren blåste av matchen efter den tredje matchen mot Tälje så var vi många som tackade honom för att han höll siffrorna nere när han med två jätteparader höll siffrorna nere i andra perioden så att festen för Täljefansen kom av sig. Så långt så bra, men det fanns fortfarande en fråga som kvarstod, när skulle Mitell spela Lundin?



Igår.



Mitell varvar lite i kedjorna och ställer (enligt undertecknad) upp med ett väldigt balanserat lag där fokus inte ligger på offensiva kvaliteter utan mer på kontrollerande spel, något som gnaget hittills har blandat och gett, men där ambitionen, när man väl bitit sig fast i offensiv zon, har varit att verkligen inte släppa det utan börja om med spelet i zon och vara skitjobbiga för motståndarna att ha att göra med. Det har stundtals mynnat ut i mål, men även stundtals i baklängesmål och chanser för motståndarna.



Oskarshamn börjar tugga direkt och visar upp ett bra tempo. 2 minuter in och OIK har redan gett prov på att de vill äga matchen. Laget ligger på och det tar inte ens 4 minuter innan Ludvig Elenes har gett bortalaget utdelning efter att OIK har tagit tillvara på slarv från försvaret i gnaget och satt 0-1. Minuten innan var man dessutom nära, när man bombarderas Lundin med flertalet skott, men Lundin kunde rädda.



Gästerna är laget på banan som för det här. Det är aggressivt, det är resolut och det går framförallt snabbt. Gnaget får ingen riktig chans till att etablera spel, Oskarshamn ligger på och fortsätter pressa Lundin och efter 13 minuter så står det 0-2 på jumbotronen. AIK backar hem alldeles för mycket vilket gör att Karl Johansson kan droppa pucken till Robin Söderqvist, som helt ostört kan stå och sikta in sig på Lundin. Pang och 0-2. Uppförsbacke deluxe.



Det är Oskarshamns match detta, men innan periodpausen kommer så lyckas gnaget höja sig och etablera spel och matchen lever igen. Firma sandberg, windlert och castonguy ser till att det står 1-2 innan signalen för periodpaus går. Målet var tillråga på allt riktig snyggt, men det är en klen tröst när huvudproblemet är att Oskarshamn är det laget på isen som är nivån högre än gnaget.



En hade ju hoppats att andra perioden kunde utvecklats till en fortsättning på slutet av första men efter 4 minuter in i andra har domare Sandahl, återigen lyckats ta ett beslut utan större logik, när han ensam plockar ut Anton Holm och gnaget får lira BP. Då tar det inte lång tid innan Arsi Pispanen på retur kan stöta in 1-3. AIK har sedan under andra perioden tre stycken PP lägen men utan utdelning.



Sista 20 och äntligen börjar spänningen och hoppet infinna sig lite. Anton holm kan äntligen i PP göra mål efter att gnaget försökt få pucken på mål flertalet gånger och en retur gör att Holm enbart behöver raka in pucken framför sig. 2-3, men det var det nog ingen som trodde under det powerplayspelet.



Hoppet lever igen och man lyckas höja sig. Man pressar Oskarshamn bättre än under andra delar av matchen, men det blir tyvärr en avslutning i moll. Gustav Olhaver sätter spiken i kistan när han serveras från högra sidan av sina lagkamrater. Gnaget tappar spelet i mittzon efter att ha försökt passa runt och hitta en öppning, något som biter tillbaka i den här matchen. 4-2 till gästerna och Oskarshamn kan relativt enkelt kontrollera sista 10 innan matchen är över.



Det ska sägas en del om den här matchen.

Dels har vi vår egen del att prata om, men först ochfrämst Oskarshamn. Bortalaget bröt ner AIK under tre perioder och var hela tiden det främsta laget. Man brukar kunna slänga sig med floskler om att motståndet gjorde det egna laget dåliga och den passar rätt bra idag.



Lundin visar trots 4 kassar bakom sig att det är en otroligt bra målvakt vi har i mål. Avgrundsgnagare kommer hävda att om man släpper in 4 mål så är man inte bra, utan att ta hänsyn till hur många han räddar, och det är alltid en otacksam uppgift att vara målvakt i de tillfällena. Lundin gör en väldigt bra match och när ens lagkamrater inte mäktar med att plocka bort motståndarna, då är det skönt som gnagare att ha Linus längst bak.



Oroväckande är däremot hur vi så tidigt in i serien inte kan höja oss och etablera vårt spel mot lag som OIK. I senaste matchen mot Timrå small det även där 4 ggr om bakåt men där gör vi samtidigt vår bästa match chansmässigt hittills. I den här matchen så är vi trea på pucken och det är, för att citera jens jakobs, pinsamt emellanåt.



Det finns mycket att fundera på inför nästa match, som är Västervik borta på Onsdag.