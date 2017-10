Inför AIK-Björklöven

AIK lyckades få stopp på förlustraden via att vinna helgens möte mot Leksand med 3-0, nu väntar en svårare utmaning hemma på Hovet när Björklöven kommer på besök. Det har nu blivit dags för AIK-spelarna att ta sig samman på hemmais och vinna där igen.

?Efter genomklappningen i tredje perioden mot Karlskoga var det skönt för AIK att ”nolla”



Jag tror att AIK-tränaren Tomas Mitell kan få bra ordning på laget under säsongen, det går inte att göra mirakel på ett fåtal matcher. Jag är så trött på alla som dömer ut spelare och lag efter några förluster, det är flera lag än AIK som haft problem i inledningen av säsongen och de som tror att laget ska vinna alla matcher får tänka om och byta sport. Det är konstigt hur snabbt det svänger efter en seger är spelarna bäst i världen, så efter EN förlust vänder det på några sekunder och killarna är inte värda vatten.



Det måste finnas någon rimlighet i kravbilden.



?Inför matchen mot Björklöven handlar mycket av chansen till framgång att få stopp på deras translatlanter Austin Farley och Alex Hutchings men kanske framför allt lagkaptenen



Tomas Mitell och de övriga runt laget har säkerligen en hel del att fundera på, detta trots 3-0 senast mot Leksand. Vem ska vakta målet? Hur ska laget hitta ett fortsatt bra försvar? Hur blir laget effektivare i anfallen? Ja ni ser det finns mängder av frågetecken redan efter de inledande omgångarna, främst tycker jag från sidan att det handlar om att hitta rätt i formationerna. Det räcker inte med att



Visst spelare som Jesper Frödén och Jens Jakobs vaknade till lite mot Leksand, nu gäller det att kliva fram ytterligare för bland annat dessa och visa att de vill vara med och avgöra flera matcher. Det går inte att göra något mål då och då, AIK måste få flera formationer att fungera framåt för att vinna matcher annars blir laget alldeles för lättläst och motståndarna får allt för lätt att stoppa AIK-anfallen.



Vissa stunder har laget ?spelat bra ishockey samtidigt finns det mycket som kan bli bättre i AIK och det krävs en bra insats om det ska bli poäng mot Björklöven, men det känns som en av de främsta nycklarna kommer att vara spelet i egen zon. Gästerna är målgladast i



?En annan viktig detalj kommer att vara att hålla sig från utvisningsbåset, för där vinns inga matcher. Sedan går det inte att blunda för att det kommer att krävas effektivitet när chanserna väl dyker upp, för i matchen mot Björklöven kommer AIK inte att få något gratis. Som säsongen börjat för lagen är onsdagens match en av de svåraste utmaningarna så här långt för AIK. Jag brukar inte spekulera eller lägga mig i laguttagningar, det avgörs i alla fall av Tomas Mitell och de övriga runt laget men jag måste säga att det känns fel och rent av bortkastat med lagkapten



?Jag vill framför allt se Christian Sandberg och Eric Castonguay leda varsin formation för att få ytterligare spets i anfallen – de två kan föra laget till en ny seger, hoppas på tre poäng mot Björklöven.



2017-10-17 19:54:52

