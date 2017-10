Inför AIK – Oskarshamn

Tre poäng står på spel mellan AIK och Oskarshamn under fredagskvällen på Hovet. För AIK ligger en tredje raka hemmaseger i potten medan smålänningarna vill fortsätta ligger i toppen av tabellen.





Spelarna känns allmänt mer vältränade och bättre strukturerade än ifjol och det verkar även vara något som går igen i de intervjuer som spelarna har deltagit i.



Ett av de stora utropstecknen hittills har varit Erik Källgrens prestationer. Den tidigare JVM-målvakten har de två senaste säsongerna spelat andrafiolen i just



I övrigt har backspelet stramats upp inledningsvis. Flera nyförvärv till backsidan och en tydligare spelfilosofi har inneburit att man under de fyra första matcherna bara släppte in fem mål totalt.



Oskarshamn har av flera tippats relativt högt upp i tabellen och är ett lag som prenumererat på placeringar i topp-8 år efter år. Nu har man även lyckats knyta till sig en meriterad tränare i Björn Hellkvist – senast från Malmö.



Vad gäller spelartruppen har man bl.a. lånat in en triss från SHL-laget Rögle i form av bröderna Elvenes och Kevin Marshall. Man har dock tappat AIK-bekantingen Liwing och den stadige poängplockaren Mitch Wahl inför säsongen.



2017-10-05 21:27:40

