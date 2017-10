Himmelstalundshallen, 2017-10-20 19:00

Vita Hästen - AIK



Nya poäng i Norrköping?

Inför Vita Hästen - AIK

AIK har lyckats studsa tillbaks efter de fyra raka förlusterna och har nu två raka segrar och ett spel som sett bättre ut de senaste matcherna. Kan vinsttrenden fortsätta när AIK åker till Himmelstalundshallen och möte mot svårspelade Vita Hästen?







Tomas Mitell sa i intervjun efter Björklöven-matchen att han tycker att AIK gjort 60 bra minuter mot Leksand och 40 mot Björklöven. Men han påpekade också att trots de fyra raka förlusterna innan dess, så tyckte han inte att spelet var så dåligt i alla matcherna, och att AIK var värda poäng i några av dem.



AIK har varit mycket upp och ner i inledningen. Laget har visat väldigt hög högstanivå men också väldigt låg lägstanivå. Offensiven har genomgående ändå varit bra och nyförvärven Holm och Castonguay har levererat. Tillsammans med kapten Sandberg så bildar de en av seriens vassaste kedjor. Sist blev det ju ett hat-trick av Sandberg och tre assist av Castonguay.



Men nu måste fler kedjor börja producera. Jens Jakobs börjar ändå göra det ok, men vad har hänt med Jesper Frödén? Det är ingen dum idé att testa att sära på Jakobs och Frödén. Framförallt Frödén kanske behöver en annan center än



Målvakterna har stått ungefär lika mycket. Erik Källgren började bra i sina första fyra matcher men var ett såll mot Karlskoga och då har



Vita Hästen är ett svårspelat lag med en ytterst märklig tabellrad. På tio matcher har laget bara vunnit två efter ordinarie tid, förlorat tre och hela fem matcher har gått till förlängning. Där har Vita Hästen vunnit alla. Man förlorade dock i senaste omgången borta mot Pantern med 1-3. Sammanlagt är Norrköpingslaget två poäng efter AIK i tabellen.



Vita Hästen har gjort det bra så här långt. Trots en relativt namnsvag trupp som borde ligga längre ner i tabellen så har de fått ihop det. Man är svårslagna och svåra att göra mål på. Större delen av säsongens värvningar har hämtats från Division 1 men ändå så får man ihop det.



Det finns ju dock några spelare som sticker ut. Den som AIK MÅSTE hålla koll på är Rickard Palmberg som leder både skytteligan och poängligan med tio mål och fyra assist. Sedan har vi även



En annan sak som AIK måste se upp med är Vita Hästens



2017-10-19 20:45:00

