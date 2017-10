Meriterad back till AIK

AIK har gjort klart med amerikanske backen Clay Wilson född 1983. Backen kommer från fem raka säsongers spel i KHL där hans senaste klubbadress var Severstal Cherepovets.





Wilson ska ses som en poängstark tvåvägsback som är bra med pucken och har ett bra spelsinne. Wilson är van vid den större rinken efter fem säsongers spel i ryska KHL. Där har han representerat Donbass Donetsk, Sochi och senast alltså Severstal Cherepovets.



Clay Wilson ansluter till AIK i början av denna vecka, men är inte spelklar till onsdagen match mot Troja och tveksam även mot



- Det är en meriterad spelare. Han har producerat bra med poäng i alla ligor han spelat. Clay Wilson är en spelskicklig back som är bra med puck, och som lever mycket på sitt spelsinne.

Med sin rutin och puckbehandling kommer han bidra i vårt



Clay Wilsons kontrakt med AIK gäller denna säsong.



2017-10-23 21:20:00

AIK har lyckats studsa tillbaks efter de fyra raka förlusterna och har nu två raka segrar och ett spel som sett bättre ut de senaste matcherna. Kan vinsttrenden fortsätta när AIK åker till Himmelstalundshallen och möte mot svårspelade Vita Hästen?AIK lyckades få stopp på förlustraden via att vinna helgens möte mot Leksand med 3-0, nu väntar en svårare utmaning hemma på Hovet när Björklöven kommer på besök. Det har nu blivit dags för AIK-spelarna att ta sig samman på hemmais och vinna där igen.AIK har lyckats med konststycket att förlora fyra raka matcher efter de fyra första vinsterna. Efter 4-7 mot Karlskoga så känns läget faktiskt allvarligt fast vi bara spelat åtta omgångar. Det här var en match som AIK borde ha vunnit sett till spelet i de två första perioderna. Men ett ras i sista perioden ändrade allt. Känslan är att tre poäng slarvades bort genom att spelarna inte gjorde jobbet.Marskväll 2017. Slutstriden mellan BIK Karlskoga i kvalet om att få kvala till SHL var tätare än mänskliga hjärtan är skapta att klara av. Fyra matcher avklarade, två segrar var och jämn målskillnad. Den sista striden kunde sluta hur som helst. Det såg dock länge ut som om BIK skulle defilera i mål när de gjort 1-0 i slutet på andra och två noll relativt tidigt i tredje perioden. Ett skadedrabbat AIK var nere för räkning. Då plötsligt smällde det till. Inom loppet av 30 sekunder var AIK ikapp.Fyra segrar av sex möjliga ser bra ut på pappret, men AIKs inledning på HockeyAllsvenskan har spelmässigt sett blandat och gett. En oerhört hög högstanivå, och en oerhört låg lägstanivå. Nu är vi framme vid match nummer sju och förhoppningsvis kan Gnaget hitta tillbaka till vinnarspåret igen efter två raka förluster.AIK tog emot Oskarshamn igår hemma på hovet i det som istället för att bli en härlig fredagsfest för många istället blev ett platt sätt att börja helgen på.Tre poäng står på spel mellan AIK och Oskarshamn under fredagskvällen på Hovet. För AIK ligger en tredje raka hemmaseger i potten medan smålänningarna vill fortsätta ligger i toppen av tabellen.När AIK kom till Timrå på onsdagskvällen var det efter en serieupptakt få hade vågat drömma om. Själv kan jag inte påminna mig om när våra hockeykrigare senast inledde en säsong med fyra raka vinster – under ordinarie tid dessutom. Det utan att spela sådär jättebra, med reservation för SSK-matchen som undertecknad missade.AIK har inlett säsongen på bästa sätt, med fyra raka trepoängare och en tidig serieledning. Under onsdagskvällen kommer den kanske tuffaste prövningen hittills då laget ställs mot Timrå på bortaplan.