Seger inför seriestarten

I den sista vänskapsmatchen inför starten av Hockeyallsvenskan 2017/2018 vann Gnaget hemma mot SSK. Matchen saknade tempo och båda lagen visade inte upp någon bländande hockey utan det kändes som om båda lagen ville hålla igång lite som när man sitter på en träningscykel inför en kommande match som gäller något. AIK har under försäsongen spelat sammanlagt 8 matcher och förlorat samtliga utom den första hemma mot SHL-laget Örebro samt den sista mot seriekonkurrenten SSK.





I den påföljande perioden så startade återigen gästerna med att visa mer vilja och attityd på isen. Trots detta så tog AIK ledningen för andra gången i matchen genom



Jesper Frödén öppnade målskyttet i den tredje perioden genom att slå in en målvaktsretur i numerärt överläge sedan den fd AIK-backen och numera SSK-backen Stefan Johansson fått sätta sig i utvisningsbåset. Några minuter senare så utökade samme Frödén hemmaledningen till 4-2 efter att påpassligt hållit sig omarkerad framför SSK-målet på en passning snett in från förlängda mållinjen. AIK kontrollerade matchen ganska väl även om gästerna stundtals smog upp i giftiga kontringar. När ca fyra minuter kvarstod så fick SSK spela i numerärt överläge resten av matchtiden och man passade även på att plocka ut målvakten för att spela med en extra utespelare. De svartgula spelarna klarade av situationen galant och det var även nära att



Sammanfattningsvis så var det inte en välspelad match men det var heller inte att vänta kanske. Nu får lagen se fram emot en förhoppningsvis bättre prestation om fem dagar när Hockeyallsvenska serien drar igång. Då gäller det att inse att man måste höja sig på alla sätt och vis iom att man spelar om poäng.





AIK - SSK 5:2

(1-1)(1-1)(3-0)

Skotten: 33 - 30

Domare: Peter Lyth

Utv. AIK 8x2, SSK 6x2

Publik: ca 400

Målskyttar AIK: Jakobs, Thelin, Frödén x 2, Holm

Målskyttar SSK: Heinerö, Grossmann



Den första perioden inleddes väldigt trevande från hemmalaget och gästerna läts ta kommandot. SSK fick sätta press i hemmalagets försvarszon. Denna press tillkom till viss del efter fyra raka tvåminuters utvisningar på hemmalaget men gästerna skapade bara ett fåtal halvdana målchanser och mellan den första och de övriga tre så hann Gnaget dessutom sätta ett ledningsmål av Jens Jakobs. Med några få minuter kvar av perioden så kvitterade SSK genom fd AIK-spelaren Nicklas Heinerö. Första akten slutade med ett mål var för båda lagen. Spelkvalitén var ganska låg och då framför allt hos hemmalaget som hade stora problem med att få huvud, ben, klubba och puck att samarbeta ute på isen.I den påföljande perioden så startade återigen gästerna med att visa mer vilja och attityd på isen. Trots detta så tog AIK ledningen för andra gången i matchen genom Joakim Thelin som vackert piskade in pucken med ett snabbt, högt och placerat skott. Detta mål var något som gav oss uppe på läktaren en känsla av att det ändrade matchbilden till hemmalagets favör tills att slutsignalen ljöd. De svartgula spelarna tog över spelet och stack upp med ett par riktigt fina målchanser. Istället enligt hockeylogiken så kvitterade SSK genom sin hemvändande backstjärna Nicklas Grossmann som kvitterades för målet efter en puck som ändrade riktning på en AIK-spelare innan den ställde målvakten och gick in. Liksom den första perioden så slutade den andra 1-1 och inför den sista så stod resultatet två lika.Jesper Frödén öppnade målskyttet i den tredje perioden genom att slå in en målvaktsretur i numerärt överläge sedan den fd AIK-backen och numera SSK-backen Stefan Johansson fått sätta sig i utvisningsbåset. Några minuter senare så utökade samme Frödén hemmaledningen till 4-2 efter att påpassligt hållit sig omarkerad framför SSK-målet på en passning snett in från förlängda mållinjen. AIK kontrollerade matchen ganska väl även om gästerna stundtals smog upp i giftiga kontringar. När ca fyra minuter kvarstod så fick SSK spela i numerärt överläge resten av matchtiden och man passade även på att plocka ut målvakten för att spela med en extra utespelare. De svartgula spelarna klarade av situationen galant och det var även nära att Henrik Marklund (nykomling i spelartruppen från tidigare Div-1 spel) fick sätta pucken i tom kasse. Istället så föll den äran på den fd SSK-spelaren och numera AIK-spelaren Anton Holm med bara ett par sekunder kvar.Sammanfattningsvis så var det inte en välspelad match men det var heller inte att vänta kanske. Nu får lagen se fram emot en förhoppningsvis bättre prestation om fem dagar när Hockeyallsvenska serien drar igång. Då gäller det att inse att man måste höja sig på alla sätt och vis iom att man spelar om poäng.AIK - SSK 5:2(1-1)(1-1)(3-0)Skotten: 33 - 30Domare: Peter LythUtv. AIK 8x2, SSK 6x2Publik: ca 400Målskyttar AIK: Jakobs, Thelin, Frödén x 2, HolmMålskyttar SSK: Heinerö, Grossmann

2017-09-14 00:14:00

