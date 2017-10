Brynäs behöver sin egen Reggie Dunlop

Många är vi som har sett kultfilmen Slagskott. Så även jag igår kväll, igen, och under filmens gång kunde inte låta bli att dra paralleller mellan Chiefs och Brynäs IF. Någorlunda lösryckt? Ja, men vill man går de att hitta.





Jag säger inte att Brynäs ska ge sig ut i varenda hall i landet för att slåss, liter mer skulle jäklaranamma skulle dock inte sitta fel… Det jag menar är att Brynäs behöver en nytänkare, en hockeyfilosof. Vi har sett det förr och vi kommer att se det igen. Lag som vågar att utforska nya vägar och hitta nya metoder för att bli bättre kommer också bli ledande inom svensk hockey. Brynäs gjorde det under Tommy Sandlin på 70-talet med nio SM-guld på 14 säsonger och Färjestad tidigt 2000-tal när laget spelade sex raka finaler och tog 3 SM-tecken innan Skellefteå AIK gick upp, körde ikapp och tog över stafettpinnen med fem raka finaler och två guld. Tyvärr är det alldeles för lätt att bli mätt och den som är mätt vinner aldrig. Ännu farligare är det att slå sig till ro och se tidigare storspelare och vinster som något slags kvitto på att man fortfarande är så pass bra att man inte behöver bevisa något. Klubbar som



Ishockeyn är, precis som samhället i övrigt, i ständig förändring. Det har märkts inte minst i



Därför är det synen på hockey som bör styra vem som tränar Brynäs i framtiden. Gamla meriter är fina men de har aldrig vunnit någon hockeymatch. För att vinna måste du ha något att bevisa. Hade Roger Melin det? Nej. Hade ”Bulan” det? Ja. Idén, målbilden och metoden är vad som bör vara det viktiga i rekryteringen av ny tränare och huruvida denne är gammal eller modern i sitt ledarskap kvittar. Det är vad som sker på isen som spelar roll, inte om lagets tränare är en hetsporre eller filbunke i periodpauserna och på träningen.



Brynäs IF behöver en idé och något att tro på. Målbilden måste vara att Brynäs ska vara ett modernt lag som spelar en hockey som andra vill ta efter. Brynäs behöver en ny Tommy Sandlin. De behöver sin egen Reggie Dunlop. En tränare med en vilja att alltid bli bättre, att alltid vara professionell och att hitta nya vägar att vinna. Vem det är har jag ingen aning om men att han finns någonstans där ute vet jag. Det är upp till Stefan Bengtzén att hitta honom.

2017-10-28 13:59:00

