Brynäs dukar upp med tårta – då stannar fansen hemma

SHL-premiär mot regerande mästarna HV71 och firandet av Gavlerinken 50 år. Det låter som något som skulle locka hockeytokiga brynäsare – men icke. Vid lunchtid under onsdagen, dagen innan match rapporterar Gefle Dagblad att endast 4500 biljetter är sålda.

Inte nog med att det är hemmapremiär för Brynäs. HV71 som slog ut gävleklubben i SM-finalen kommer på besök. Nog för att HV aldrig har lockat en stor publik i Gävle, men just i det här sammanhanget låg förväntan på något högre siffror än vad prognosen visar.



Vidare kommer besökarna att bjudas på tårta och Champis utifrån att Gavlerinken fyller 50 år den 28 september. Något som SvenskaFans uppmärksammade redan förra veckan. Man kommer även att hålla en tyst minut för Breit Hellman som varit en mångårig ledare inom Brynäs IF, som avled i somras.



Trots det var det bara 4500 biljetter sålda vid lunchtid under onsdagen. Det innebär en prognos som slutar på 5500. Icke godkänd med tanke på att Brynäs hoppades på närmare 7000 på läktarna.



Gävleklubben har inför den här säsongen uppgraderat delar av sin arena för att stärka upplevelsen att se hockey live. Framförallt har man installerat ett nytt ljudsystem, liknande samma system som använts i event som exempelvis Melodifestivalen.



Ökning på försäljning av årskort

2 205 säsongskort var sålda vid lunchtid. Det är en liten ökning i jämförelse med förra säsongen då 2198 kort såldes.

– Men det kommer att ticka på under några veckor framöver. Framförallt kommer vi att sälja fler säsongskort på företagssidan under september månad, säger Kari Litmanen, försäljningschef till Gefle Dagblad.



Mer kan du läsa på Gefle Dagblad.





0 KOMMENTARER 746 VISNINGAR 0 KOMMENTARER746 VISNINGAR BRYNÄSREDAKTIONEN

2017-09-20 16:16:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-09-20 16:16:00

Brynäs

2017-09-20 00:45:00

Brynäs

2017-09-19 21:49:00

Brynäs

2017-09-18 21:00:00

Brynäs

2017-09-17 10:54:07

Brynäs

2017-09-15 10:21:00

Brynäs

2017-09-14 18:02:00

Brynäs

2017-09-12 19:04:00

Brynäs

2017-09-12 15:00:00

Brynäs

2017-09-11 12:00:00

ANNONS:

SHL-premiär mot regerande mästarna HV71 och firandet av Gavlerinken 50 år. Det låter som något som skulle locka hockeytokiga brynäsare – men icke. Vid lunchtid under onsdagen, dagen innan match rapporterar Gefle Dagblad att endast 4500 biljetter är sålda.Det blev en poäng till Brynäs i SHL-premiären på bortaplan mot Växjö. Finsk straffkompetens gav extrapoängen till Lakers.Spelmässigt bjöd kvällen på vad premiärer brukar erbjuda: Hackigt spel, dålig tajming, positionerna rubbas och enskilda spelares beslut är inte helt i linje med kollegans. Som det brukar vara.Brynäs inleder SHL-säsongen 2017/2018 på bortaplan på tisdag. Växjö Lakers tar emot förra säsongens finalister. Det är en svår bortamatch och en trepoängare för Brynäs skulle verkligen sitta fint.Nyheten om att Anton Rödin kan komma tillbaka i vinter fick mig att hoppa av lycka. Men hur troligt är det och vad skulle det innebära för Brynäs?Anton Rödin har provat lyckan i NHL men i hans försök att få en ordinarie plats i Vancouver Canucks har fått käppar i hjulet pga skador. Nyheten, som Hockeysverige.se var först med, är att skulle han inte ta en ordinarie plats den här säsongen återvänder Rödin till SHL.En av hockeysveriges mest anrika tempel firar 50 år i år. Gavlerinken, som under matchdagar lyser uppe på Gavlehov har sedan 1967 varit Brynäs hemmaborg.Den välmeriterade och poängsäkre Mikael Johansson har skrivit sjuveckorskontrakt med Brynäs.Som en växande redaktion med höga ambitioner väljer Brynäs lagredaktion att bredda sin organisation. Brynäsbloggaren Staffan Nyblom går in tillsammans med Viktor Alner som Brynäsredaktör för SvenskaFans. – Jag är väldigt glad över att få den här möjligheten, säger Staffan.Han är född 1997, draftades i tredje rundan av Philadelphia Flyers 2015, och går in på sin tredje fulländade SHL-säsong. Felix Sandström blir ett spännande namn i vinter.