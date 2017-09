Gavlerinken Arena, 2017-09-28 19:00

Brynäs - Djurgården

1-3



Brynäs ger likgiltigheten ett ansikte

Ingenting. Torsdagsmatchen mot Djurgården kan beskrivas med just det ordet. Ingenting. Brynäs visar ingenting. Inget försvarsspel, inget anfallsspel, inga känslor, ingen kreativitet, ingen vilja.





Ishockey är ett spel som delas upp i tre perioder om 20 minuter. Den första perioden har Brynäs gjort relativt bra alla matcher i säsongsinledning men efter första akten kommer akt två. En period som ger Brynäs-supportrar kalla kårar denna säsong. Noll gjorda mål och fem insläppta hittills och kvällens aktioner gjuter inget nytt mod i de svartklädda. Djurgården äger perioden från nedsläpp till slutsignal och Brynäs skapar ingenting. Man är inte ens nära. Djurgårdens René Bourque sätter 0–1 efter kladd i försvarszon av



Inför tredje perioden finns fortfarande hopp rent resultatmässigt. Djurgården utnyttjar inte Brynäs misstag och om hemmalaget klivit fram hade chansen funnits en till att vända matchen. Jesper Jensen ger också hemmapubliken förhoppningar när han trycker in 1–1 efter en tilltrasslad situation framför Adam Reideborn i Djurgårdskassen. Säg den lycka som varar. Brynäs viker ner sig och Djurgården kan komfortabelt spela hem tre poäng till tonerna av en tystad Gävlepublik. Slutresultatet skrivs till

1–3.



I Svenska Akademiens ordbok beskrivs likgiltighet enligt följande: för vilken något saknar större betydelse, som icke intresserar sig för något, som saknar intresse för något, ointresserad, liknöjd, slö, apatisk; om blick i min, handling, uppträdande som vittnar om denna egenskap. Egentligen skulle hela denna harang kunna bytas mot ett ord, Brynäs IF. Brynäs är noll och intet. Man vinner inga närkamper, inga tekningar, uppspelen är stressade, försvarsspelet oroligt och stirrigt och anfallsspelet saknar kreativitet och framåtanda. Brynäs IF ger likgiltigheten ett ansikte och stundtals gror en undran huruvida spelarna ens vill vara på isen. Det var många som hoppades på bättring till kvällens match. Till er alla, ni får lov att vänta ett tag till. Brynäs är just nu ett lag som inte spelar bra.



Utvärdering av kvällens tre fokuspunkter: Fem mot fem-spelet. Det såg stundtals bättre ut men liksom tidigare kvällar föll motståndarnas alla mål i just den spelformen. Bättring, tack! Backarna. Uppspelen var lika svaga och stressade idag som tidigare trots att Melin kastat om i uppställningen. Ersson som gjorde sin första match fick bilda backpar med Lucas Carlsson. Offerviljan. Förmodligen försöker killarna. Förhoppningsvis vill de. Tyvärr syns det inte. Brynäs visar en pondus som återfinns hos en blöt katt snarare än en ståtlig tiger. Brynäs IF - Djurgårdens IF 1-3

Gavlerinken Arena

Publik: 4 582

Skott: 29–38



Första perioden:

-



Andra perioden:

0–1 (13:30) René Bourque (Lundh)



Tredje perioden:

1–1 (4:06) Jesper Jensen (Clark, Palushaj)

1–2 (12:44) Jesper Pettersson (Lundh, Engqvist)

1–3 (13:51) Marcus Högström (Johansson, Ridderwall) Som i matchen mot Växjö, som mot HV och som mot Malmö inleder Brynäs bäst. Under de första tio minuterna bjuder hemmalaget på en ganska trevlig hockey och man får fast en del puckar och lyckas få med sig ett powerplay . Det numerära överläget blir visserligen resultatlöst men inledningen inger hopp om att det här är matchen som Brynäs ska börja spela hockey och vinna matcher. När Brynäs trodde att man såg ljuset i tunneln var det istället tåget som kom.Ishockey är ett spel som delas upp i tre perioder om 20 minuter. Den första perioden har Brynäs gjort relativt bra alla matcher i säsongsinledning men efter första akten kommer akt två. En period som ger Brynäs-supportrar kalla kårar denna säsong. Noll gjorda mål och fem insläppta hittills och kvällens aktioner gjuter inget nytt mod i de svartklädda. Djurgården äger perioden från nedsläpp till slutsignal och Brynäs skapar ingenting. Man är inte ens nära. Djurgårdens René Bourque sätter 0–1 efter kladd i försvarszon av Marc Zanetti och samme spelare har bud på mer när han kommer fri, direkt från utvisningsbåset.Inför tredje perioden finns fortfarande hopp rent resultatmässigt. Djurgården utnyttjar inte Brynäs misstag och om hemmalaget klivit fram hade chansen funnits en till att vända matchen. Jesper Jensen ger också hemmapubliken förhoppningar när han trycker in 1–1 efter en tilltrasslad situation framför Adam Reideborn i Djurgårdskassen. Säg den lycka som varar. Brynäs viker ner sig och Djurgården kan komfortabelt spela hem tre poäng till tonerna av en tystad Gävlepublik. Slutresultatet skrivs till1–3.I Svenska Akademiens ordbok beskrivs likgiltighet enligt följande: för vilken något saknar större betydelse, som icke intresserar sig för något, som saknar intresse för något, ointresserad, liknöjd, slö, apatisk; om blick i min, handling, uppträdande som vittnar om denna egenskap. Egentligen skulle hela denna harang kunna bytas mot ett ord, Brynäs IF. Brynäs är noll och intet. Man vinner inga närkamper, inga tekningar, uppspelen är stressade, försvarsspelet oroligt och stirrigt och anfallsspelet saknar kreativitet och framåtanda. Brynäs IF ger likgiltigheten ett ansikte och stundtals gror en undran huruvida spelarna ens vill vara på isen. Det var många som hoppades på bättring till kvällens match. Till er alla, ni får lov att vänta ett tag till. Brynäs är just nu ett lag som inte spelar bra.Gavlerinken ArenaPublik: 4 582Skott: 29–38Första perioden:Andra perioden:0–1 (13:30) René Bourque (Lundh)Tredje perioden:1–1 (4:06) Jesper Jensen (Clark, Palushaj)1–2 (12:44) Jesper Pettersson (Lundh, Engqvist)1–3 (13:51) Marcus Högström (Johansson, Ridderwall)

0 KOMMENTARER 50 VISNINGAR 0 KOMMENTARER50 VISNINGAR GUSTAV BERGLIND

berglindgustav@gmail.com

På Twitter: @gustavberglind

2017-09-28 22:29:37

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-09-28 22:29:37

Brynäs

2017-09-28 21:43:26

Brynäs

2017-09-28 18:18:00

Brynäs

2017-09-27 22:28:00

Brynäs

2017-09-25 12:00:00

Brynäs

2017-09-24 12:15:08

Brynäs

2017-09-23 14:53:13

Brynäs

2017-09-22 16:02:44

Brynäs

2017-09-21 21:52:00

Brynäs

2017-09-21 21:28:00

ANNONS:

Ingenting. Torsdagsmatchen mot Djurgården kan beskrivas med just det ordet. Ingenting. Brynäs visar ingenting. Inget försvarsspel, inget anfallsspel, inga känslor, ingen kreativitet, ingen vilja.Efter brakförlusten mot Malmö senast var tränare Roger Melin allt annat än nöjd. Den svaga säsongsinledningen är knappast det han, spelarna eller fans fantiserat om. Bakom stängda dörrar ska Melin berättat för samtliga spelare precis vad han tyckte. Alla ska enligt uppgift ha fått sin slev av kritiken och väggarna nere i katakomberna vibrerar nog än.Liverapportering mellan Brynäs och DjurgårdenÅrets säsongsinledning har på intet sätt varit positiv för Brynäs. Tre matcher in på en säsong, där många har förväntat sig mycket av laget, står det fortfarande noll i segerkolumnen. Försvarsspelet har inte klaffat, fem mot fem spelet har varit blekt och på det hela taget kan Brynäs insatser närmast liknas vid en tretimmars rotfyllning utan bedövning.Hur ska en förening kunna leva upp till ett ställningstagande om inte spelarna också gör det?Jag erkänner att jag var en av dem som tyckte det var ett bra val av Brynäs när de tog in Roger Melin som coach i Brynäs igen.En poäng på de inledande två matcherna i årets SHL är Brynäs facit. Känns om att en trepoängare i Malmö vore bra för självförtroendet.Två mål i power play av slitvargen Jonathan Granström kunde inte hjälpa Brynäs i förlustmatchen senast mot HV71. Brynäs som tog ledningen i matchen tappade till slut och HV71 kunde inkassera tre poäng. Nu reser Gävlelaget ner till Malmö för att kunna revanscherna sig från de två inledande förlusterna.5523 personer såg ett Brynäs falla tungt hemma mot Hv71. Frågan är vart resten av fansen är?Tårtkalas och hedrande av en legend var det fina med kvällens tillställning. Resten hamnar på förbättringslistan.