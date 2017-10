Brynäspanelen: "Ett konstigt val redan från början"

Brynäs har haft en trög start på säsongen. Vi ställde några snabba frågor till Brynäspanelen som den här gången består av Brynässkribenterna Christoffer Jansson, Fredrik Englund, Mats Östlund och Gustav Berglind.

Observera att frågorna ställdes innan Brynäs spelade tisdagens match mot Frölunda.



1: Brynäs gjorde sin sämsta inledning på säsongen sedan 1977 och det har dessvärre inte blivit nå bättre. Vad är det som inte fungerar i spelet?





Christoffer:

– Om jag ska välja en sak så är det självförtroendet i truppen som är obefintligt i dagsläget. Laget måste komma samman som grupp och göra jobbet varje dag. Gårdagens vinst mot Frölunda var en bra start. Nu handlar det bara om att fortsätta bygga upp självförtroendet kommande matcher.



Fredrik:

– Avsaknaden utav ledarfigurer, sådana ledare som genom sitt spel på isen visar sig vara ledare. Precis som Oskar Lindblom var förra året, eller såsom Anton Rödin var säsongerna före det. Jacob Blomqvist må vara kapten och inbiten Brynäsare, men han spel på isen fungerar inte. I skrivande stund så står Jacob Blomqvist på noll mål framåt efter 11 spelade matcher, och trots en ganska anonym roll i en av de senare kedjorna så behöver ändå spelare som honom kliva upp och ta tag i spelet på isen.



Mats:

– Försvarsspelet har inte fungerat mer än i någon match. Tycker backarna checkas fast för lätt i hörnen och noggrannheten i att kunna lägga ut puck ur försvarszon är usel. Många har haft synpunkter på Zanettis & Sundqvists spel i egen zon. Jag anser att Kihlström inte är många steg bakom. Ofta slarvig med puck ut ur zon som oftast fastnar på blå. Gunderson känner man inte heller igen, fysiskt tunn. Många experter anser att Brynäs har SHL:s bästa backuppsättning, något jag inte anser. Spelet hittills är väldigt lång från det.

– Offensivt tycker jag att det liknar säsongen 15/16 med skapande av mycket chanser och dåliga avslut. Motståndarmålvakten gör man ofta till bäst på plan då effektiviteten saknas och man leder SHL i att pricka ramen.

Ända fram till att Melin fick gå saknades energin i båset. Skellefteå bort var en vändpunkt. Sjödin fick liv i båset. Sedan lite tillbaka igen efter matcherna mot Rögle och Mora. Måste hända mer i båset, dialogen Sjödin & Larsson och spelarna.

Tycker också att Melin snurrade runt lite för mycket med spelare i olika kedjor.

Mot ovanstående bakgrund anser jag att man ej kan lägga någon skuld på målvakterna. Dock tycker jag att Sandström borde matchas som etta trots svajet mot Rögle. Typiskt nog var Sandström båsdörröppnare igen mot Mora.



Gustav:

– Ja just nu är det väl ingenting som fungerar för Brynäs. Man läcker defensivt, otroligt uddlöst offensivt, uppspelen är stressade, passningarna sitter inte på bladen och hela intrycket man får när Brynäs spelar är att ingen har koll på någonting. Det känns som att det inte finns någon tilltro till spelidén längre och därför kör var man för sig på lite går det så går

det-mentalitet och hoppas att det kanske ska gå. Det maskineri vi blev bekanta med ifjol, där var och en visste sin plats, är som förintat.







2: Vilken spelare tar mest ansvar på isen, och på vilket sätt tar han ansvar?





Christoffer:

– Här tycker jag att hela laget måste höja sig. Kevin Clark är väl den spelaren som ändå gjort sina poäng även om han också varit dålig och har en väldigt dålig plus/minus statistik. Jörgen Sundqvist är kanske den som har varit den största överraskningen. Jag såg han som en 8e/9e back den här säsongen men har gjort det bra hittills .



Fredrik:

– Det är klart att man önskat fler mål från Aaron Palushaj, men i den turbulens och med tanke på att han aldrig tidigare spelat i ligan så tycker jag att han spelar på den nivå man förväntat sig. Han sliter, går på mål och visar vägen. Dock så får han inte många med sig i den desperata hockeyn Brynäs just nu behöver spela för att vinna matcher.



Mats:

– Tycker det sett ut som att Blomqvist, Alcen och Granström försökt driva på och skapa energi ute på isen men också i båset. Något som försvunnit efter SAIK borta. Som det ser ut just nu måste det till ett ännu större mått ansvarstagande i hela kollektivet.

Mycket gnäll på Sunken. Min syn, Sunken är i snitt bästa back de senaste fem matcherna.



Gustav:

– Det går väl att tänka att det är just trotjänarna som lider mest med den uppkomna situationen. Spelare som Bertilsson, Granström, Alcén, Blomqvist och Gunderson men tyvärr är det ingen som riktigt sticker ut. Vare sig i fråga om att täcka skott, skapa något framåt eller offra en och annan hörntand för Brynäs. Jag hoppas att viljan och tankarna på det finns i de nämnda spelarna men just nu syns det inte på isen. Det lyckas i alla fall inte.





3: Många anser att nyförvärven inför denna säsong. Finns det någon som du hade högre förväntningar på än vad han visat upp, och varför?





Christoffer:

– Det är såklart lätt att nämna Henrik Larsson här, men när man inte låter förra årets bästa powerplay back i Allsvenskan spela just powerplay så är det svårt att producera på samma nivå.

Annars skulle jag säga att Caporusso och Liljewall inte på den nivån dom behöver vara på. Samtidigt hade jag aldrig några höga förväntningar på just dessa två.



Fredrik:

– Det må vara orättvist att säga Henrik Larsson när han är värvad för att leverera i den offensiva zonen, men han har sämst plus/minus-statistik och ser ofta ut att väga för lätt i förssvarszonen. Skulle nu Brynäs börja vinna igen, tillbringa mer tid i anfallszon så skulle Henrik kliva fram som den offensiva back han är värvad för att vara.



Mats:

– Palushaj trots att han blivit mer osynlig de sista matcherna. Henrik Larsson tycker jag kommit sakta men säkert även om han varit sjunde någon match. Tycker han var helt ok mot Mora då han fick spela igen. Om Micke Johansson räknas så tycker jag han står för en klar grundkvalitet inte minst i passningsspelet. Han är förtroendeingivande. Borde vara redo nu. Liljewall ser tyvärr seg och sen ut i spelet. Trodde han skulle bli bättre med lite mer matchtiming. Caporusso är i frysboxen och ryktet säger att försöker lösa honom. Han har haft höga förväntningar på på sig och bedömningen är därefter, hård. Spelmässigt har han inte varit hetaste kandidaten för frysboxen.



Gustav:

– Jag hade högre förväntningar på exakt alla! Visserligen är det svårt att komma in i ett lag som spelar så dåligt som Brynäs men det var ju just det dessa spelare plockades hit för att lyckas med. Varken Micke Johansson eller Palushaj får inte till det offensivt, Liljewall är en sällan skådad långsam skridskoåkare och Caporusso får inte ens spela. Backen, Henrik Larsson, tycker jag ändock ser bättre och bättre trots den negativa plus/minus-statistiken för hans del.







4: Roger Melin sparkade och Tommy Sjödin och Janne Larsson fick ta över ansvaret. Var det rätt av att sparka Melin så tidigt? Och har spelet blivit något annorlunda sedan Melin fick lämna?





Christoffer:

– Roger Melin var ett konstigt val redan från början. Kontrasterna från “Bulan” var alldeles för stor och laget som nästan är intakt från förra säsongen behövde kanske någonting annat. Med det sagt så lägger jag ändå minst lika stort ansvar på spelarna som måste kunna anpassa sig bättre.



Fredrik:

– Man ska väl undvika att vara en "Vad var det jag sa"-person i det här läget. Att han bär ansvar över resultat är en sak, men när spelare och fans önskar att han vore mer engagerad under matcher är som att be sin katt börja tala med en. Har man varit en typ av tränare under så lång tid så ändras man inte bara för att det börjar blåsa lite, sen tycker jag personligen att det finns 20 stycken vuxna människor som sitter i sina matchtröjor match efter match som inte tog sitt ansvar. Och efter den lilla "Sjödin/Larsson-effekten" som blev har det blivit platt fall igen. Brynäs kanske inte är bättre än såhär?



Mats:

– Melin hade det spelarmaterial och lag han fick. Laget har vikt ned sig. Ett problem anser jag vara att Melin kommunicerade negativ kritik om sina spelare i massmedia. Det är fel sätt att väcka dem. Man är väl van med Bulans aktivitet i båset under match så det saknas, energin i båset, sättet att coacha. Vi visste vilken typ av ledarstil Melin har så att Sjödin kliver fram mer är bara en konsekvens.



Gustav:

– Ja och delvis. Det verkar som att det skar sig ganska rejält mellan spelarna och Roger Melin. Spelarna har skyllt på otydlighet och för stora kontraster jämfört med ”Bulan” men Melin själv säger i GD att spelarna varit nonchalanta och inte visar någon större önskan om att anpassa sig till nya tider. Det känns nästan som att de gett upp på Melin innan han ens klivit innanför dörren till Gavlerinken. Å andra sidan kan Melin själv ha misslyckats med spelarna på exakt samma sätt som han menar att de agerade. Spelet har inte lyft jättemycket. Det är fortfarande lika uselt. Enda som blivit bättre är jobbet. Nu tas inga bandysvängar och det ser ut som man försöker spela mer rakt.







5: Brynäs tillhör just nu tabellens bottenskikt. Är det något vi ska vara oroliga över?





Christoffer:

– Absolut ska vi vara oroliga. Känslan just nu är att någonting drastiskt behöver ske om Brynäs inte ska fortsätta förlora matcher. Självförtroendet är i botten och det krävs mer än bara enstaka vinster för att bryta den negativa trenden.



Fredrik:

– Med tanke på att man överpresterade förra säsongen så är det lätt att bli blind och se till att man var ett finalistlag i fjol, Brynäs har inte en av de bättre trupperna i serien, det finns inget "enkelt" motstånd i SHL. Det var som Melin sa i någon tidig intervju - Spelarna är fortfarande mentalt kvar i SM-finalen från i våras. De är inte villiga att ta jobbet. Jag har svårt att se den truppen och de tränarna som finns tillgängliga just nu vända detta enkelt och gå mot slutspel. Man kommer troligen få kriga i botten iår om man inte tar in något nytt i detta Brynäs.



Mats:

– Efter 15 omgångar kan vi börja bli oroliga om den här trenden fortsätter. Sjödin måste fram i en tydligare dialog med spelarna under match. Spelarna måste prata med varann i båset och inte tyst stirra in i sargen.



Gustav:

– Svar ja! Säsongen är nu elva matcher gammal och Brynäs visar inga tendenser på att det ska komma någon ljusning inom kort. Spelarna måste ta sig själva i kragen, rannsaka sig själva och sina egna insatser och vara helt ärliga mot sig själva. Först då kan det blysänke som Brynäs är idag lyfta.