Brynäsredaktionens nya lagredaktör – "Som grädden på moset"

Som en växande redaktion med höga ambitioner väljer Brynäs lagredaktion att bredda sin organisation. Brynäsbloggaren Staffan Nyblom går in tillsammans med Viktor Alner som Brynäsredaktör för SvenskaFans.

– Jag är väldigt glad över att få den här möjligheten, säger Staffan.





Detta har på naturlig väg medfört att Brynäsredaktionen ställer allt högre krav på sig själva att aktiv fortsätta producera så mycket som möjligt, men också så kvalitativt som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.



LÄS ÄVEN: Brynäsredaktionen slår nya läsarrekord



För att säkerställa att vi på bästa möjliga vis lever upp till den ambitionen har beslut tagits att från och med nu har Brynäsredaktionen två lagredaktörer.



Förutom Viktor Alner, som drivit Brynässidan på SvenskaFans sedan januari 2013, går Brynäsbloggaren Staffan Nyblom numera in som Brynäsredaktör på SvenskaFans. Staffan kommer att utöver redaktörskapet fortsätta driva

– Jag är väldigt glad över att få den här möjligheten och jag ser med spänning fram emot säsongen, säger Staffan.



Hur kommer det sig att du började heja på Brynäs IF?

– Det föll sig naturligt. Som liten sprang jag omkring på Sätrahöjden (idag Gavlehov). Det var gångavstånd till Gavlerinken och pappa såg varje hemmamatch. Man kan nästan säga att jag har blivit uppväxt med Brynäs. Då kan man inte bli annat än en brynäsare.



Du har med andra ord följt laget väldigt länge. Om du kortfattat skulle beskriva vad Brynäs IF betyder för dig, hur skulle du beskriva det då?

– Senapen på korven. Grädden på moset. Brynäs är det som gör tillvaron lite mer speciellt.



Förutom som redaktör är Staffan en familjefar, industriarbetare samt politiskt aktiv i sin hemkommun.

– Staffan är driven och engagerad som person. Hans passion för Brynäs sträcker sig långt bak där han skrivit alster både för och om klubben under en lång tid. Han inspirerade mig personligen att börja skriva. Därför kändes det extra roligt när han visade sig vara intresserad av den här uppgiften, säger Viktor Alner.



2017-09-12 15:00:00

