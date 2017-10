Andreas Dackell tillsammans med Brynäs legendariske tränare Tommy Sandlin när Brynäs tog SM-guld 1993.

Dackell får sin vepa i Gavlerinken

På lördag den 9/12 när Luleå gästar Gavlerinken är det dags för Brynäs att hylla ännu en av sina många hockeyhjältar. Den här gången är det Andreas Dackell som kommer få sin vepa upphissad i taket.





Efter en besvärlig knäskada tvingades Dackell under hösten 2011 lämna skridskorna på hyllan. Men den gamla lagkaptenen fick lyfta SM-bucklan tillsammans med Jacob Silfvberg ett halvår senare då Brynäs tog sitt 13:e SM-guld.





LÄS MER PÅ BRYNÄS HEMSIDA Andreas Dackell är en spelare som förknippas med Brynäs IF. Fostrad av GGIK (Godtemplarna) i Gävle och sedan spelade han i Strömsbro i Divsion 1. 1991 fick Dackell sina första matcher i Brynäs men någon direktplats i truppen fick han inte. Säsongen efter det hamnade Dackell i Brynäs dåvarande farmarklubb Team Gävle, men sen satte karriären fart på riktigt. Det hann bli hela 14 säsonger och 567 matcher i Brynäströjan innan han säsongen 2011/12 ställde skridskorna på hyllan.Dackell har också gjort sju säsonger i NHL varav fem av dem var i Ottawa Senators och sedan tre säsonger i Montreal Canadiens innan han 2004 återvände till Gävle och Brynäs.Efter en besvärlig knäskada tvingades Dackell under hösten 2011 lämna skridskorna på hyllan. Men den gamla lagkaptenen fick lyfta SM-bucklan tillsammans med Jacob Silfvberg ett halvår senare då Brynäs tog sitt 13:e SM-guld.Andreas Dackell tillsammans med Jacob Silfverberg

2017-10-30 16:47:00

