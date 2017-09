Gavlerinken Arena, 2017-09-28 19:00

Inför Brynäs - Djurgården: På med blåstället!

Årets säsongsinledning har på intet sätt varit positiv för Brynäs. Tre matcher in på en säsong, där många har förväntat sig mycket av laget, står det fortfarande noll i segerkolumnen. Försvarsspelet har inte klaffat, fem mot fem spelet har varit blekt och på det hela taget kan Brynäs insatser närmast liknas vid en tretimmars rotfyllning utan bedövning.

På lördagseftermiddagen inledde Brynäs bortamatchen i Malmö med att ta ledningen genom Kevin Clark. Där var dock glädjeämnena för Brynäs slut och när slutsignalen ljöd, stod det 5–1 till Malmö på resultattavlan. Huvudtränare Roger Melin kallar matchens andra period för en katastrof på presskonferensen efter matchen.



Hockeysäsongen 2017/18 är bara tre matcher gammal men det som Brynäs har visat upp än så länge är helt enkelt inte bra. Spelet har stundtals funnits men över 60 minuter har Brynäs varit det sämre laget i alla tre matcher. Spelschemat har inte varit lätt. Växjö, HV och Malmö är alla tre topptippade men med de aktioner Brynäs bjudit på är det tveksamt om man hade haft mer än en poäng oavsett hur spelschemat sett ut. ”Dålig disciplin och respekt mot varandra” säger Roger Melin till Brynäs hemsida och det är sant men det räcker inte med att slänga sig med ord. Faktum är att alla lagdelar har mycket att bevisa. Anfallsspelet ska upp, försvarsspelet kräver bättring och målvaktsspelet likaså. För att spelet ska lyfta, behöver fler kliva fram och visar vägen för Brynäs. Ingen förtjänar mindre kritik än någon annan men det är ett ofrånkomligt krav att ledande spelare som Ryan Gunderson, Jesper Jensen och Daniel Paille, med flera, måste höja sig flera snäpp och gå i bräschen för att Brynäs ska lyckas vända på detta.



Inför mästarmötet är det inte bara hemmalaget som kommer med en halvdan form. Efter förlusten i premiären mot HV71 har Djurgården i säsongsupptakten spelat in tre poäng genom seger på övertid mot Malmö och en straffförlust i lördags mot Luleå. Spelet mot HV var inte särskilt bra sett med Djurgårdsögon men enligt rapporter har stockholmarna börjat spela bättre och bättre. Om formen fortsätter att stiga återstår att se.



Ifjol delade mesta mästarna och näst mesta mästarna broderligt på poängen. Djurgården tog en seger i Gävle och en straffseger på Hovet medan Brynäs nollade Djurgården hemma för att sedan vinna en målrik match borta efter förlängning. En spelare som trivdes extra bra mot Djurgården var Jesper Jensen. På de fyra mötena lyckades han hitta nätet tre gånger, något vi hoppas han ska fortsätta med även i detta möte.



Läget i Brynäs

Det tyngsta tappet inför torsdagen är onekligen Simon Bertilsson. Det som först sades vara en lättare sjukdom visar sig nu vara, tyvärr föga förvånande, en skada som lär hålla Bertilsson borta från spel en ytterligare en tid. Även Jussi Ikonen kommer saknas eftersom han trampat på en glasbit i samband med en insats för En bra start. Detta rapporterar Gefle Dagblad. Marcus Ersson ska vara tillbaka i Brynäs till matchen mot Djurgården. Roger Melin fastslår till brynas.se att han ska få chansen att spela sig till en plats i matchtruppen och med Bertilsson borta bör han få chansen redan imorgon.



Tre fokuspunkter inför matchen:

Fem mot fem-spelet. 35,71% i powerplay. 91,67% i boxplay. Special teams har onekligen varit bra för Brynäs, däremot har fem mot fem-spelet varit allt som powerplay och boxplay inte har varit. Elva mål bakåt och ett mål framåt är vad Brynäs har mäktat med. Detta är på tok för dåligt. Special teams må vara viktigt men faktum är att majoriteten av tiden spelas hockey med fem man på banan och då kan ett lag inte vara -10 på tre matcher. Backarna. Brynäs har släppt in alldeles för mycket mål. Elva spelmål närmare bestämt. En mindre smickrande statistik är plus/mins-statistiken. Minus fem för Lucas Carlsson och minus fyra för Marc Zanetti. Hur förändras backuppsättningen när Marcus Ersson återvänder från Almtuna? Offerviljan. Var har geisten varit? Ilskan? Lagarbetet? Skitgörat? Offerviljan? Det behövs att Brynäs kliver in och är obekväma mot Djurgården. Det går inte att åka in och hoppas på att spelet helt plötsligt ska börja stämma. På torsdag måste ett pånyttfött Brynäs skrinna in i Gavlerinken och när pucken släpps krävs inget mer komplicerat än hårt jobb. På med blåstället! Brynäs - Djurgården

2017-09-27 22:28:00

