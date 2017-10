Jörgen Sundqvist - En trotjänare i modern tid

Han har vunnit ett SM-guld, spelat en kvalserie, nio slutspel, samt varit assisterande kapten i fyra säsonger och lagkapten i två säsonger. Efter 600 omgångar i SHL är det ingen tvekan om att Jörgen Sundqvist är en trotjänare för Brynäs i modern tid.

Jörgen ”Sunken” Sundqvist gjorde i tisdags mot Frölunda sin 600:e SHL-match och är den spelare i Brynäs som har störst erfarenhet av SHL. 35-åringen har vunnit SM-guld, spelat kvalserie samt varit både assisterande och lagkapten i Brynäs.



Hans bästa säsong i SHL poängmässigt var 2005-06, också hans första säsong i Brynäströjan, då Sunken stod för 12 poäng. Men att vara en poänggörare har aldrig varit Sunkens roll – hans stora kvalitéer ligger i det fysiska och defensiva spelet och har under flertal säsonger varit den spelare som täckt flest skott i Brynäs samt varit den spelare i Brynäs som oftast legat högt i tacklingsstatistiken.



Ett spelsätt där han genom årens gång fått stort förtroende hos sina tränare och därmed också fått tagit stort ansvar.





I frågan om att vara tuff på isen har Sunken aldrig backat.



Sunken gör i år sin 13:e säsong i Brynäs IF men det var nära på att fjolåret skulle bli hans sista. I en match mot Växjö efter bara åtta omgångar blev Jörgen Sundqvist så illa skadad att två muskler i ljumsken slets av och ytterligare två muskler skadades.



Andra ishockeyspelare som drabbats av liknande skador har tvingats lägga skridskorna på hyllan. Men Sunken bestämde sig mot alla odds att få till en comeback.



Efter lång rehabträning på gym och i simbassängen kunde Sunken till slut göra comeback inför den här säsongen. Och under Brynäs illavarslande inledning som vi alla känner till är Sunken den enda spelaren i Brynäs förutom Marcus Ersson som inte haft minus i statistiken. Något ovanligt för den roll som Sunken tar på isen.





Jörgen "Sunken" Sundqvist



600 SHL-matcher är ingenting man viftar bort. Inte heller att 570 av dessa har varit i Brynäströjan. Det finns få trotjänare kvar i den moderna ishockeyn men Sunken om någon är en av dem som spelar för det lag där klubbhjärtat tillhör.