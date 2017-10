Gavlerinken Arena, 2017-10-26 19:00

Brynäs - Färjestad

1-4



Klasskillnad rakt igenom

En match där toppen mötte botten, där Färjestad verkligen hade allt som Brynäs inte hade. Det var klasskillnad rakt igenom.

Inför kvällens match skrev jag om ett Brynäs som skulle komma stärkta av vinsten nere i Göteborg. Det var samtidigt ett dubbelmöte som antingen skulle krossa eller bygga upp självförtroendet i laget riktigt starkt.



Efter vad jag har sett ikväll så kan jag konstatera att Brynäs inte mår speciellt bra. Inte nog med att det blev en förkrossande förlust så försvann även Felix Sandström ur laget efter den första perioden.



Skadad eller sjuk känns som enda alternativen och frågan jag ställer mig nu är om vi överhuvudtaget har någon målvakt till lördagens match nere i Karlstad? Eftersom även Rautio är skadad/sjuk så står Samuel Ersson och Johannes Persson som näst på tur. En målvaktsduo som jag inte tror Brynäs vågar satsa på. Kanske får vi se en återkomst för Johan “Honken” Holmqvist i Brynäströjan? I så fall skulle jag tro att det kan handla om ett korttidskontrakt likt det Marc Zanetti har fått i Hv71.



Matchen

Färjestad inledde matchen betydligt bättre och efter flera byten i rad där Brynäs bara slog ifrån sig pucken till icing jobbade Karlstadlaget sig närmare och närmare ett mål som tillslut var oundvikligt. 0-1 gjordes av Per Åslund redan efter 4 minuter och 23 sekunder.



Aaron Palushaj åkte sen på en lite tveksam charging utvisning i offensiv zon som Färjestad sånär kunde utnyttja. Det tog istället sex sekunder till innan olyckan var framme. Ställningen var plötsligt 0-2 och seriens assistkung Johan Ryno kunde utöka sin ledning i poängligan. Med sin 19e assist för säsongen låg han då tio assist före någon annan i ligan, otroligt imponerande.



Perioden avslutades med lite tryck från Brynäs håll men det var aldrig riktigt nära ett kvitteringsmål. Skotten slutade tillslut 4-11 till Färjestad och det var väldigt tydligt vilket lag som var det bättre.



Felix Sandström försvann efter första perioden

Andra perioden inleddes på värsta möjliga vis. Felix Sandström sågs inte till, inte ens i båset och istället fick junioren Samuel Ersson ställa sig mellan stolparna för första gången i sin karriär. Det tog bara 21 sekunder innan han fick släppa in sitt första mål, på sitt första skott. Och bara tre och en halv minut senare var det dags igen. 0-4 gjordes av Michael Lindqvist snyggt assisterad av Dick Axelsson.



Brynäs lyckades tillslut stoppa upp blödningen och till och med göra ett kvitteringsmål men närmare än så kom man aldrig. Andra perioden slutade 1-4 och ingenting talade för Gävlelaget.



Tredje perioden var en ordentlig uppryckning av Brynäs. Mycket på grund av att Färjestad slog ner på tempot men det här var ändå en match som visade varför Färjestad är en toppklubb och Brynäs är en bottenklubb.



Det var en utklassning rakt igenom.



Brynäs – Färjestad 1-4 (0-2, 1-2, 0-0)

Gavlerinken Arena

Publik: 4716

Skott: 30-28



Period 1

0-1 (04:23) Per Åslund (Zetterlund, Persson)

0-2 (09:06) Michael Lindqvist (Ryno, Melart)

Period 2

0-3 (20:21) Jesse Virtanen (utan assist)

0-4 (24:00) Michael Lindqvist (Axelsson, Asplund)

1-4 (28:21) Aaron Palushaj (Gunderson)



2017-10-26 21:12:00

En match där toppen mötte botten, där Färjestad verkligen hade allt som Brynäs inte hade. Det var klasskillnad rakt igenom.Nu är det upp till bevis. Var gårdagens vinst mot Frölunda endast en tillfällighet? Det här är ett dubbelmöte som kan vara avgörande för hela säsongen.Han har vunnit ett SM-guld, spelat en kvalserie, nio slutspel, samt varit assisterande kapten i fyra säsonger och lagkapten i två säsonger. Efter 600 omgångar i SHL är det ingen tvekan om att Jörgen Sundqvist är en trotjänare för Brynäs i modern tid.Brynäs har haft en trög start på säsongen. Vi ställde några snabba frågor till Brynäspanelen som den här gången består av Brynässkribenterna Christoffer Jansson, Fredrik Englund, Mats Östlund och Gustav Berglind.Brynäs lyckades otippat vinna stort nere i Scandinavium. Detta tack vare storspel av Rautio och ett bra kontringsspel.Krisstämplade och näst intill piskade att vinna. Då vann Brynäs... Och det stort!Krisstämplar, värvningar och sparkande duggar tätt bland åsikterna från fansen. Brynäs försöker istället, i värsta stormen jobba fram en trygghet.Låt mig stämpla in ordet kris i Brynäs nu. För nu är det kris. Gävlelaget ligger sist i SHL.Många hade letat sig till Gavlerinken på lördagseftermiddagen och för en gångs skull var publikantalet i Gavlerinken över 6 000 besökare. En som tyvärr inte lyckats få biljett var Fru Fortuna.Sjödin-effekten varade tyvärr inte längre än en match för Brynäs innan laget hittade en väg att förlora mot Rögle. Det är ett obestridligt faktum att serien nu börjar sätta sig och för Brynäs ser det ut som att säsongen kommer att spenderas på den undre halvan. Matchen mot Mora blir en nyckelmatch, både i fråga om poäng och spelmässig kvalité.