Behrn Arena, 2017-09-30 15:15

Örebro - Brynäs

1-2



Tre poäng efter stark vändning i Örebro

Efter en tung start på säsongen för fjolårsfinalisterna Brynäs stod bortamatch mot Örebro på schemat denna lördagseftermiddag och en chans på årets första trepoängare.

Örebro hade på sina tre inledande matcher skrapat ihop fyra poäng och en placering ovanför Brynäs i tabellen, således två lag med en svag start på säsongen som skrinnade ut på Behrn arena denna afton.





Period två fortsätter i samma kläder som den första, Örebro äger spelet och får långa anfall på Brynäs som har uppenbara problem i egen zon. Bortalaget har fortsatt svårt att få långa anfall utan det blir gång på gång kortare visiter där Örebro har betydligt större lycka i samma moment.

Mittperioden blir mållös där Brynäs får vara nöjda och tacka en bra spelande Felix Sandström för att differensen inte är större än så.



Den tredje perioden startar och Örebro kommer ut i ett lägre tempo än i de två föregående perioderna och Brynäs jobbar sig in i matchen ledda av förstakedjan med Jensen, Clark och Palushaj som biter sig fast i Örebros zon vilket gör att resterande kedjor tar rygg och vrider över matchbilden till Brynäs favör. Till slut kommer kvitteringen genom Johan Alcen med lite drygt fex minuter kvar av matchen efter ett bra jobb av kedjan med kapten Blomqvist och Granström, den senare som stod för förarbetet.

Efter målet fortsätter Brynäs skapa långa anfall och det syns att målet gett brynäsarna självförtroende och Örebro tvingas till en timeout med fyra minuter kvar när Brynäs ser ut som ett helt annat lag och fortsätter trycka ner Örebro efter kvitteringspucken. Med spelet cementerat i anfallszon kan Brynäs ta ledningen med en och en halv minut kvar efter en snygg styrning av



Plus till Felix Sandström som håller Brynäs med i matchen i de två första perioderna och gör en av sina bättre matcher i tröjan. Plus också till Kevin Clark som visar att han ändå vill någonting när spelet går i stå med sin grinighet. Vill även lyfta fram brynäsklacken som gör ett grymt jobb på bortastå och hörs matchen igenom och bär fram laget i slutperioden när Brynäs tar över spelt på isen, grymt viktigt och roligt att det lönar sig.

Nästa match nu tack!





Statistik

Örebro – Brynäs 30/9-17

Behrn Arena Örebro



Period 1

1-0 (10.31) Sakari Manninen (Jere Sallinen,

Skott: 10-8



Period 2

Skott: 11-8



Period 3

1-1 (14.11) Johan Alcén (Jonathan Granström,

1-2 (18.27) Kevin Clark (Ryan Gunderson. Jesper Jensen)

Skott: 4-11



Totalt

Örebro - Brynäs 1-2

Skott: 25-27

2017-09-30 17:54:56

Brynäs har börjat riktigt dåligt. Några har tagit upp det faktumet att den här säsongens usla start är klubbens näst sämsta sedan Elitserien startades 1975. Jag tror det beror på spelarnas inställning. Roger Melin slog nämligen huvudet på spiken då han, inför matchen mot Djurgården, sa att spelarna trodde de kunde köra på från finalspelet i våras. Ett klassiskt fall av övertro på sig själv med andra ord. Just på grund av det så skulle jag vilja säga detta till spelarna.