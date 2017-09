Löfbergs Arena, 2017-09-16 15:15

Färjestad - Linköping



Äntligen! Imorgon drar SHL igång och Färjestad inleder mot Linköping på hemmaplan.

Inför: Färjestad BK - Linköpings HC

Det är äntligen dags för SHL-premiär! Imorgon tar sig Färjestad an Linköping som ser ut att bli en mycket jämn match, inte minst med tanke på att lagen spelade i Filipstad under försäsongen där Linköping vann med 3-4.





Det är ett formstarkt Färjestad som kommer till spel som vunnit sex av åtta matcher under försäsongen där spelare som Marcus Nilsson och



Om man ser till vad lagen saknar så har Färjestad en hel del frågetecken på spelare.



Förmodad laguppställning:

Nygård – Ryno – M Johansson

Axelsson – Asplund – Lindqvist

Åslund – Fogström – Nilsson

Steen – Bäck – Zetterlund

(Törngren)



Westin – Virtanen

Wikstrand – Grundel

Erixon – Lennström



Haugen (Steen)



Färjestad BK - Linköping HC

Kl 15.15, C More Live 2

Löfbergs Arena, Karlstad

Efter en lång väntan så är SHL-premiären väldigt nära. Imorgon i Löfbergs Arena klockan 15.15 kommer matchen spelas och märkbart är att klockslaget är en nyhet för i år. Tidigare säsonger har matcherna börjat 16.00 och 18.30 på lördagarna. I år kommer vi få se många matcher med starttiden 15.15 och 18.00.Det är ett formstarkt Färjestad som kommer till spel som vunnit sex av åtta matcher under försäsongen där spelare som Marcus Nilsson och Michael Lindqvist stuckit ut med tio poäng vardera. Samtidigt ställs man mot ett motstånd som plockat in en handfull namnkunniga nyförvärv som Jonas ”Monstret” Gustavsson, Chad Billins och Tony Mårtensson Om man ser till vad lagen saknar så har Färjestad en hel del frågetecken på spelare. Anton Grundel som inte deltog i tisdagens match mot Djurgården på grund av förkylning verkar vara på bättringsvägen men inget definitivt är sagt. Theodor Lennström är spelklar efter hjärnskakningen han ådrog sig under försäsongen. Christoffer Törngren gjorde första ispasset efter fotskadan igår och har sagt sig vara redo för sin FBK-debut om tränare Johan Pennerborn tar ut honom. De som med största sannolikhet missar matchen är lagkapten Alexander Johansson och Linus Persson på grund av skador. De två spelare som med 100% sannolikhet missar matchen är långtidsskadade Ole-Kristian Tollefsen och Ilari Melart som inte anslutit sig till laget än. Om FBK får många negativa skadebesked finns det stora chanser för juniorer som Oskar Bäck att få spela.Nygård – Ryno – M JohanssonAxelsson – Asplund – LindqvistÅslund – Fogström – NilssonSteen – Bäck – Zetterlund(Törngren)Westin – VirtanenWikstrand – GrundelErixon – LennströmHaugen (Steen)

2017-09-15 10:27:00

