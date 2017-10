Förlust nere i Malmö

Ett skadedrabbat Hv71 åkte ner till Skåne och fick se sig besegrade av Malmö Redhwaks med 3-1Första perioden: Matchen inleddes med ett avvaktande spel från båda lagen och det skapades inte några jätteheta målchanser åt nåt håll, 5 minuter in i perioden drog Hv71 på sig en utvisning och den visade sig bli kostsam för Malmö kunde ta vara på sitt powerplay och göra 1-0 till hemmalget. Andra halvan av perioden öppnade spelet upp sig och båda lagen vågade anfalla. Malmö var lite starkare och visade bättre fart och energi men 1-0 stod sig perioden ut.Andra perioden: Andra perioden var i inledningen lite avvaktande som i början av första perioden, det skapdes inte många stora målchanser och inget lag hade nåt stort övertag i spelet. Sex minuter in i perioden drog Hv71 på sig en utvisning och det såg ut som att laget klarade av det och hindrade Malmö att göra 2-0 men precis när Hv71:s utvisning av över så kunde hemmalaget utöka sin ledning med 2-0 efter 8 minuters spel. Med 5:43 kvar av perioden fick Hv71 sitt första powerplay i matchen men 30 sekunder i powerplayet så drog laget på sig en ytterligare utvisning och det var spel 4 mot 4. Men Hv71 skulle ändå få dit ett mål via Viktor Ejdsell med 5 minuter kvar av perioden. Malmö lyckades göra målglädjen kort för Hv71 för två minuter kvar av den andra perioden kunde hemmalget utöka sin ledning till 3-1 som stod sig perioden ut.Tredje perioden: Sista perioden blev rätt händelsefattig, Malmö kändes som att dom spelade på resultatet och Hv71 fick aldrig till sitt spel och såg trötta ut. 2 minuter kvar av perioden försökte Hv71 komma ikapp genom att ta ut målvakten men 3-1 stod sig perioden ut och Hv71 förlorar mot Malmö som var det bättre laget ikväll.Period 1:1-0 MIF 06:08 Max Görtz (Hardt, Olofsson) PP1Period 2:2-0 MIF 8:22 Erik Andersson (Bryggman)2-1 HV71 15:00 Victor Ejdsell (Brännström, Figren)3-1 MIF 17:54 Axel Wemmenborn (Olsson, Bryggman)Period 3:Inga mål.Utvisningar: MIF 2x2 – HV71 4x2Skott: 33-20 (11-6, 17-6, 5-8)Domare: Winge, PerssonPublik: 5451