Linköping kom igen och vann efter tappad ledning

Vinst i Sörensens debut

Nick Sörensen var tillbaka och för första gången skulle LHC spela med fullt manskap. Det gick sådär men man lyckades komma igen efter att man tappat ledningen sent och tack vare Sörensen, Roy och Jonas gick man hem med bonuspoängen.

LHC började matchen positivt och det var bra fart på de blåa inledningen och hetast i offensiv zon var bröderna Olimb som många gånger fick till långa anfall. Trots en del övertag rent spelmässigt så lät man Djurgården komma in i match och man gör det återigen genom att spela fast sig i egen zon för att sen tappa pucken till en Djurgårdare. Det var dock nära att det ändå var hemmalaget som skulle få ledningen när Mårtensson frispelades framför målet men Joacim Eriksson ville annat och bestämde sig där och för att spika igen resten av perioden, och istället kom målet i den andra kassen. Mathis Olimb som såhär långt in på säsongen har sett bättre ut än förra året personifierade hur Linköping spelar just nu. Först tappade han pucken på egen blå efter att ha kladdat alldeles för mycket, Djurgården snappade åt sig pucken och kontrar. Istället för att vända hemåt i full kareta väljer norrmannen att i lugn takt glida hemåt och kommer då sekunden för sent till situationen och får då istället se på när Linus Hultström slog in ledningsmålet.



”Vi måste upp med känslorna lite och visa karaktär”, sa Anton Karlsson inför den andra perioden. Och det visade sig att resten av laget



Var inne på samma linje. Linköping kom ut som ett helt annat lag sett till insatsen och intensiteten och man kvitterade ganska omgående genom Ken Andre Olimb på assist från brorsan. Linköping tryckte sedan på för ledningsmålet, långa stunder parkerade man i Djurgårdens zon och det var en total scenförändring från första perioden. Till slut kom det efterlängtade ledningsmålet när Andrew Gordon styrde in sitt sjätte mål för säsongen och även om Mathis Olimb fortsatte hålla spänningen vid liv på sitt egna lilla sätt i egen zon höll hemmalaget ledningen perioden ut och såg ut att mot segern.



Avslutande tjugo minuterna var nervös från första pucksläpp. Spelet präglades av en jämn kamp över hela banan men Djurgården såg hela tiden ut som det starkaste laget och man kvitterade matchen när bara tre minuter återstod. Innan dess hade de haft en puck inne i målet som rättvist dömdes bort. Och trots att Linköping länge hade matchen i egna händer så lyckades man återigen att strula bort poäng.



Förlängningen var länge stelare än vad man var van vid och det var disciplin och positionsspel i första ledet och anfallsspel i andra. Derek Roy bjöd dock på dans ett flertal gånger men Joacim Eriksson stod emot alla försök. När Roy inte briljerade på egen hand så slog han en drömpassning till Jakob Lilja men avslutet från skåningen var inte mycket att komma med och man undrar egentligen om inte Little och Roy vid det här laget hade varit uppe i en tjugo poäng vardera om de fått spela tillsammans.



En lång kväll var till enda efter att Roy och Sörensen satt dit varsin och Gustavsson spikat igen.



Statistik

21 Skott på mål 36

10 Skott utanför 12

94.44 Räddningsprocent 85.71

2 Utvisningsminuter 2

0.00 Powerplayprocent 0.00

0 Mål i boxplay 0

0 Antal boxplay 0

20 Tacklingar 15

34 Tekningar 24



LHC´s 3 stjärnor

1 - Jonas Gustavson

2 - Derek Roy

3 - Ken Andre Olimb

0 KOMMENTARER 138 VISNINGAR 0 KOMMENTARER138 VISNINGAR MATTIAS WALLENBERG (REDAKTÖR)

wallenberg.mattias@gmail.com

2017-10-17 21:24:29 wallenberg.mattias@gmail.com2017-10-17 21:24:29

Nick Sörensen var tillbaka och för första gången skulle LHC spela med fullt manskap. Det gick sådär men man lyckades komma igen efter att man tappat ledningen sent och tack vare Sörensen, Roy och Jonas gick man hem med bonuspoängen.Efter tio spelade matcher har Linköping HC parkerat på en åttondeplats i SHL-tabellen. De tio första omgångarna har inneburit tolv poäng, hälften så många som serieledaren Färjestad och strax över dubbelt så många som tabelljumbon Rögle. Med andra ord: en mittenplacering. För ett tippat topplag får detta ses som ett minus och spelmässigt har laget inte heller kommit upp i en respektabel nivå sett över speciellt många hela matcher. Frågan är: åt vilket håll är laget på väg? Upp eller ner? KanskeLinköping tog sin första seger på hemmaplan i torsdags mot Malmö och under lördagen fick laget chansen igen när Frölunda gästade SAAB Arena. Efter två svaga första perioder lyckades LHC höja sig rejält inför avslutningen och hämta in ett tremålsunderläge till ställning 2-3. En riktigt bra period räckte dock inte mot ett för dagen starkare Frölunda och Linköping blev utan poäng.Inför kvällens möte mot Malmö hade LHC ännu inte vunnit en match på ordinarie tid på hemmaplan. Efter en gedigen insats i 50 av 60 minuter kunde LHC vinna med 4-1 mot Malmö, och bärga en seger. Publiken som var på plats gjorde sitt bästa för att rama in matchen, men bara 4007 föreslår inte mycket i en hall för 8500.Linköpings HC har inte haft en bra öppning på årets SHL och frågan är om tabelläget till och med är ännu sämre efter den här veckan.Linköping och Örebro möttes två gånger på lika många dagar under fredagen och lördagen. Ett mycket försvarsinriktat Örebro blev en svår nöt för LHC att knäcka och efter en ganska blek insats i möte nummer ett steppade laget upp något i returmötet. Lördagsmötet blev dock målsnålt, men Cluben lyckades kvittera ett 1-0-underläge sent i den tredje perioden och fick alltså med sig en poäng till slut från dubbelmötet. Trots ett stort puckinnehav blev det dock bara två mål totalt på två kvällar och lagLHC har en kortare paus den här veckan. Match fredag och lördag, och då är det back-to-back möten med Örebro som gäller. Kan LHC ta med sig den moraliskt viktiga vändningen mot Luleå senast, och få lite bättre fart på grejerna?LHC öppnade starkt på lördagen i Luleå och ägde matchen under första periodens första halva. Därefter var det Luleå mot Jonas Gustavsson under långa stunder. Tack vare en stark målvaktsinsats och några turliga studsar kunde LHC vända och ta med sig 2 poäng hem efter förlängningsseger. Något som måste känts snopet i Norrbotten.Ikväll var det bara ett lag som kom till spel med en matchplan och trupp fylld av spelare villiga att offra sig. Karlskrona imponerade på mig ikväll, samtidigt som Linköping fortfarande letar efter sin identitet.Med tre omgångar spelade av SHL-säsongen 2017/18 och en första trepoängare färskt i minnet vände Linköping HC hem till SAAB Arena för möte med Luleå. Det blev en tät drabbning och efter att båda lagen fått leda matchen varsin gång krävdes förlängning för att skilja lagen åt. Väl där avgjorde Johan Harju för Luleå med endast femton sekunder kvar.