”Faxen är fixad”

Det är dags att få lindra hockeyabstinensen efter en veckas vila. Brynäs är laget som kommer på besök till Behrn Arena. Ett lag som har fått en tuff inledning i SHL med nya tränaren Roger Melin. Äntligen får vi också chans att se nyförvärven Victor Bartley och Daine Todd för första gången i den rödvita dressen.

Status Örebro

Nyförvärven är spelklara



Andersson missar matchen

Motståndarkoll

Hockeyfest i Behrn Arena

Örebro gjorde en helt okej insats borta mot Växjö i Vida Arena förra lördagen. Tyvärr räckte det inte till några poäng. Det var en sådan där dag där pucken studsar fel. Så blir det ibland under en lång säsong. Det fanns dock positiva saker att ta med sig från matchen. Inledningen i matchen var mycket bra från Örebros sida då man satte hög press på Växjö som näst intill såg chockade ut. Örebro gjorde också en stark forcering i den tredje perioden och hittills har man inte släppt in ett enda mål i den tredje perioden. Ifjol föll man oftast ihop som ett korthus när det skulle avgöras. Sundblads hårda försäsongsträning ser ut att ha gett stora resultat. Det finns fortfarande mycket att slipa på dock speciellt spelet i powerplay . På totalt 6 powerplay har det inte blivit ett ända mål.Bara Djurgården är sämre med den statistiken i ligan. Själva spelet har inte heller fungerat där passningsspelet måste bli mycket bättre. Faktum är att vi bara har haft 3 avslut på mål på över 11 minuter i powerplay. Special teams är så viktigt i en jämn serie som SHL kommer att vara i år så där krävs det en rejäl uppryckning.Äntligen fungerar den gamla faxen på NJS kontor och kopiatorn på kansliet har fått nya patroner vilket gör att nyförvärven Victor Bartley och Daine Todd kan göra debut i den rödvita dressen. Det ska bli mycket intressant att se de båda och tror att detta kan bli en stor kvalitetshöjning. Backspelet var ett stort frågetecken inför säsongen men jag tycker det har varit en positiv överraskning. Linus Arnesson har visat en riktigt bra kapacitet, Jonathan Andersson ser ut som ett riktigt fynd och Viktor Ekbom ser ut att vara i högform. Troligtvis ställs unga talangen Arvid Aronsson utanför truppen nu när nyförvärven är spelklara. Arvid har gjort ett mycket bra vikariat och lär få fler chanser under säsongen.Som det ser ut i dagsläget kommer Joakim Andersson att missa även denna match på grund av den gamla höftskadan som fortfarande spökar. Klubben gav tidigare i veckan ett uttalande att han fått ett bakslag och just nu genomför en rehabiliteringsträning och att det är för tidigt att säga när en comeback är möjlig. Faktum är att tiden är knapp nu och tyvärr känns det som att vi kanske inte får se Andersson något mer i den rödvita dressen. Så allvarlig kan skadan vara. Tidigare har Kristian Huselius fått lägga skridskorna på hyllan efter en liknande typ av skada. Detta vore mycket tråkigt framför allt för Joakim som person med en lång erfarenhet att spela på hockeyns högsta nivå.Brynäs då, fjolårets succélag som slutade med ett SM-silver efter en stenhård finalserie som förlorades med minsta marginal. Sedan dess har laget tagits över av pianovirtuosen Roger Melin. Spelartruppen är ungefär den samma som ifjol med undantag bröderna Westerholm flyttat till götet, supertalangen Oskar Lindblom korsat Atlanten för att slå sig in i NHL och poängmakaren Nick Johnson som fortfarande letar ny klubb. Ersatt har man gjort med den VM mediterande amerikanen Aron Palushaj och kanadensaren Louie Caporusso. Trots att man haft kontinuitet i laget har man fått en mardrömsstart.Fyra raka förluster och den sämsta starten i klubbens historia sedan statistiken började bokföras 1975 då endast en poäng har inkasserats på kontot genom en sudden förlust i premiären borta mot Växjö. Totalt har man -9 i statistiken på fyra matcher med bland annat en 5-1 förlust mot Malmö förra helgen. Igår förlorade man hemma mot Djurgården och det har redan börjat knaka kring Roger Melin. Brynäs känns för mig än så länge identitetslöst sedan tränarbytet.Dock finns det en stor kvalitet i truppen med spelare så som Ryan Gunderson Daniel Paille och stortalangen Jesper Boqvist. Ifjol tog Örebro endast 3 poäng på 4 matcher mot Brynäs efter en vinst och en förlust på förläggning. Det spekuleras i att Roger Melin har gett spelarna en rejäl hårtork och frågan om vad effekten blir i matchen mot Örebro.Tidig lördagsmatch i Behrn Arena kan förhoppningsvis inte bli något annat än publikfest och säsongens första ”lapp på luckan” Det är familjedag med specialerbjudande, tacobuffé och publikaktiviteter. Det är dags att få häxkitteln att bubbla igen och bära fram laget till tre nya viktiga poäng. Vi laddar mot nedsläpp 15:15.