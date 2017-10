Grillhett möte i Behrn Arena!

Örebro studsade tillbaka efter förlusten mot Frölunda genom att fullständigt köra över HV71 på bortaplan. Nu väntar en webergrillshet match mot kanske den största antagonisten i SHL, Färjestads BK. Det är upplagt för en match med magisk stämning, två topplag och derby. Kan det bli bättre?

Örebro har gjort ett statement

Magiska Derbyn

En svår nöt att knäcka

Todd missar matchen

"Oerhört laddad"

Matchen i Kinnarps Arena igår var ett riktigt statement att årets upplaga av Örebro Hockey är på väg mot något stort. Man har gått från att vara totalt uträknade till seriens hetaste lag. Tidigare har man sett HV skölja över Örebro nu var det totalt tvärtom. Daniel Viksten eller ska vi kalla honom ”MR Hattrick” var i en sådär överjordisk toppform med NHL klass på avsluten. Äntligen efter en lite tyngre tid målmässigt.. Jonathan Andersson briljerade som vanligt med sin fina skridskoåkning och spelförståelse. Marcus Weinstock , Örebros eget Grand Reserva 84 visade att han bara blir bättre och bättre. Och spelet i powerplay såg ut som att självaste Conny Strömberg hade tränat laget.Det var verkligen en sådan där magisk kväll där jag var tvungen att nypa mig i armen för att inse att detta var sant när man fick hela Kinnarps Arena i upprorsstämning. Det var nog en av de bästa bortamatcherna klubben någonsin har gjort i SHL sammanhang. Niklas Sundblad har förvandlat Örebro 2.0 till ett monster att möta.Nu avslutar vi veckan med årets första derby mot den största antagonisten i SHL nämligen Färjestad. Matchen blir ju inte sämre av att värmlänningarna just nu toppar SHL, detta blir alltså en riktig värdemätare för Örebro. Det är alltid någonting med att möta just Färjestad. Inte bara genom det geografiska läget då det bara är 11 mil mellan arenorna. Jag var själv på plats den där otroliga eftermiddagen 2013 när vi skrev historia med vår första seger någonsin i SHL. Matchen där Löfbergs Lila Arena förvandlades till Behrn Arena med en helt magisk inramning. Det är nog det bästa minnet jag har hittills som Örebrosupporter och ett minne som jag kommer att föra vidare när man kanske får möjligheten att inskola en framtida generation av Örebrosupporter. Sedan dess känns det alltid som om man har dragit hem storvinsten på lotto när man besegrar Färjestad.Färjestad har precis som Örebro gjort en Extreme Home Makover och har hittills lirat skjortan av de flesta motståndarna. Man har tagit 27 av 33 möjliga poäng och har endast förlorat en match under ordinarie tid. Det var tidigare under veckan när man stod för en plattmatch mot Rögle. Offensivt har man kört på som en trimmad epatraktor ute i de värmländska skogarna. Man har gjort mest mål i hela SHL med 44 strutar på 11 matcher. Senast besegrade man Luleå hemma med 4-2 efter ett hattrick signerat Joakim Nygård. I laget hittar vi den sevärda profilen Dick Axelsson som kanske kan vara lite av SHLs John Guidetti för media med sin aktivitet på twitter.Vi hittar också Hallsbergsonen Johan Ryno som också toppar poängligan med sina 17 poäng. Färjestad har också ett mycket bra nyförvärv i Michael Lindqvist som man hittade i Johanneshovs katakomber. Lindqvist blev också utsedd till septembers bästa spelare i SHL. Han påminner lite om Daniel Viksten i spelsättet med en hypervass avslutsförmåga.Vi kommer också att få se Martin Johansson tillbaka i Behrn Arena. Martin som har börjat säsongen bra med 9 poäng på 11 matcher. Enligt NWT är Johansson extra taggad av att möta sitt gamla lag. Färjestad saknar tuffingen Ole-Kristian Tollefsen som lider av sviterna av en hjärnskakning samt forwarden Alexander Johansson. Det gäller för Örebro att man spelar disciplinerat då Färjestads powerplay har varit hetare än en sommardag i Dubai. Man ligger på andra plats i powerplayligan där man gör mål i 31 % av fallen. Man har även en mycket stabil keeper i Stefan Steen som placerar sig på en sjätteplats i målvaktsligan.Örebro fick tyvärr backen Daine Todd skadad i matchen mot HV71 . Det ska röra sig om en axelskada som gör att Todd kommer att missa den närmaste månaden. Ett mycket hårt avbräck för Örebro då han har bidragit med stor kvalitet sedan han kom. Av allt att döma blir det istället junioren Arvid Aronsson som går in som sjundeback. Arvid har tidigare gjort det mycket bra när han har fått chansen. Möjligheten finns också man gör någon form av ändring i fjärdekedjan där Kalle Olsson fick se matchen från läktarplats senast. Tillbaka i målet är också Eero ” The Hero” även om Axel Brage gjorde en mycket fin insats senast. Konkurrensen i truppen måste vara ett delikat problem för Sundblad.Nycklarna för Örebro denna match blir att fortsätta med samma solida defensiva spel. Visa upp samma effektivitet i powerplay som var det matchavgörande i Jönköping. Sedan måste man verkligen hålla sig undan utvisningsbåset.Det är dags att förvandla Behrn Arena till den kokande häxkitteln som ska färgas i rött och vitt. Vi ska visa att vi har Sveriges bästa publik med en magisk inramning som bara Behrn Arena kan skapa. Jag är oerhört laddad och kommer under natten att drömma om när Spinkbröderna leker bort de grönvita försvararna, när Daniel Viksten smäller upp 3-0 klockrent i krysset och när Hellström kör över Axelsson.Bordet är uppdukat för årets första derby!Nedsläpp 18:00Behrn ArenaC More Sport