It´s time for back to back

Det är dags för årets första back to back med två webergrillsheta matcher på lika många dagar. För motståndet står rivalerna, de vita lejonen från grannstaden Linköping.

Motståndarkoll

Bra i special teams

Senaste om Örebro

Kalle is back in business

Dags att förhandla

Örebro måste leta sig tillbaka till segerspåret efter en två raka hedersamma förluster mot Växjö och Brynäs. Spelmässigt har det som bekant sett bra ut men effektiviteten har varit för låg i båda dessa matcher. Mot Brynäs skulle man bara ha hämtat ut tre poäng men en bedrövlig sistaperiod förstörde kvällen.Linköping då, Jo laget har av experter varit tippade högt i tabellen och har inlett okej med 8 poäng på 6 matcher. Man har tagit en stabil seger borta mot HV71 men har sedan också förlorat borta mot Karlskrona så lite ojämna prestationer har det blivit. Senast gjorde man ett så kallat Jönssonligan rån uppe i Luleå där man trots att man var stundtals utspelade lyckades vinna på förläggning med 4-3.Truppen har dock hög kapacitet likt en rollbesättning i en Steven Spielberg film. Man har värvat in en grym målvakt i Jonas ”Monstret” Gustavsson som haft likt laget en okej inledning i SHL med en räddningsprocent på 89,5 och totalt har det blivit 14 insläppta puckar på 5 matcher. I laget hittar vi också en av de mer välmeriterade spelarna i SHL i centern Derek Roy med hela 738- NHL matcher och totalt 524 poäng på kontot och har representerat bland annat Nashville och Dallas. Han är också delad etta i den interna poängligan med 6 poäng på lika många matcher. En plats han delar med den offensiva backen Kristian Näkyvä. I laget hittar vi också spetspelare i rutinerade Tony Mårtensson , kaptenen Niklas Persson och bröderna Olimb.Spelmässigt är man offensiva och hittils har man gjort totalt 16 mål och släppt in 18 kassar på 6 matcher, ett litet minus alltså. Laget har inte heller vunnit någon match hemma i den ganska stela arenan som Saab köpt namnet till. Linköping kommer till spel utan nyförvärven Nick Sörensen och amerikanaren Mark Zengerle på grund av skadebekymmer.LHC Har tidigare säsonger varit skickliga i special teams och i dagsläget så toppar man powerplay ligan med 6 gjorda mål på 18 försök. Tittar man på boxplay ligger man nia i den statistiken med 5 insläppta mål på 18 försök. Under fjolårets matcher så var det jämna kamper där Örebro tog 4 av tolv poäng mot Linköping efter en vinst borta på ordinarie tid samt en förlust på förläggning hemma.Örebro måste komma tillbaka efter två hedersamma förluster mot Växjö och Brynäs. Framför allt är det effektiviteten som har saknats där man har haft ett smörgåsbord med lägen men inte tagit tillvara på dem. Då blir det i slutändan som matchen mot Brynäs där man spelar bländande hockey men ändå inte får med sig några poäng. Jag vill se att kedjan med Spinkarna och Viksten börjar leverera då man skapat mängder med lägen. Sedan har man hittills inte gjort ett ända powerplay mål på 9 försök. Det är alldeles för dåligt då special teams är mycket viktigt i en jämn serie som SHL är.Tittar man på laget så saknas fortfarande Joakim Andersson som dock har gått på is och börjat tränat med laget igen. Enligt obekräftade uppgifter ska han ha råkat ut för inflammation som beror på att han gick ut för hårt för tidigt men att rehabiliteringsprocessen går efter planerna. Kalle Olsson kommer också att göra säsongsdebut efter varit skadad och petad. Jag har saknat Kalle i laget då han är en stark karaktärspelare som alltid ger 100 %. Tillbaka är också Filip Ahl som lirade med J20 förra helgen. Sakari Manninen som fick utgå efter en smäll på knäet under Brynäsmatchen finns tillgänglig och har kört för fullt med laget under veckan.Nu laddar vi upp för en underbar hockeyhelg. Börja förhandla om tv:n med familjen där hemma som kommer vilja ha det klassiska Idol myset. Muta barnen med godisbuffé och en resa till Skara sommarland nästa sommar som aldrig kommer bli av. Till frugan/ mannen skriver du ett fint SMS, köper hem en blomma och erbjuder dig att städa hela huset/lägenheten under söndagen när vi förhoppningsvis har 6 ytterligare poäng på kontot.Nu kör vi It´s time for ”Back To Back Rivalry Nights”.Nedsläpp Saab Arena 19:00