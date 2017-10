Örebro lyckades ta ytterligare en seger på Linköping efter förläggning ikväll. Totalt 5 poäng av 6 möjliga mot ett kvalitativt Linköping är ruggigt bra. Mycket har vi att tacka till Axel Brage och Eero Kilpeläinen. De gjorde knockout på hela Linköping.

Start i Formel 1 tempo



Kraftigt skottövertag för Linköping



Mål i boxplay, tack för kaffet

Linköping forcerade

Spinkbröderna fick sista ordet

Kan bli en rolig vinter

Knock Out Linköping

Båda lagen mönstrade samma lag men valde på klassiskt back to back manér att byta målvakter. Linköping ställde Jacob Johansson som tidigare gjort en match hittills i årets SHL nämligen i förlusten mot Luleå. I Örebro skulle Axel Brage göra säsongsdebut efter Eero ” The Heros” succéstart. Och som han gjorde det. Axel hade Örebro på sina axlar.Första perioden började i ett mycket faktiskt överraskande tempo med snabba intensiva byten från båda lagen. Det var bra med känslor efter avblåsningarna med lite klassiskt hockey-gurgel precis som det ska vara i ett back to back möte. Båda lagen skapade lite halvchanser och närmast för Örebro var Rodrigo Abols att peta in pucken bakom Johansson med en halvfarlig backhand. 6 minuter in i matchen skulle Viktor Ekbom av alla spelare komma fri mot Johannson. Ekbom blev då kraftigt upphakad när inte Andrew Gordon hängde med. Straffen var solklar och Örebro lämnade förtroendet till artisten i laget Libor Hudacheck. Han försökte med en snabb dragning men på något sätt kunde Johansson i Linköpingskassen rädda pucken med skridskospetsen. En bra straff som var värd ett bättre öde. Tidigare har Örebro låtit Viksten tagit straffarna men Viksten har inte hittat rätt med målproduktionen riktigt hittills i säsongen.Vi gick till periodvila med ställningen 0-0 och med ett kraftigt övertag i skotten för Linköping hela 2-8. Örebro kändes ändå inte på något sätt utspelade. Linköping startade den andra perioden med ett mycket högt tempo och börjande skjuta på nästan allt. Eddie Larsson fick till ett farligt skott som styrdes klockrent i ribban av Jimmy Andersson. Örebro lyckades sedan komma i en snabb spelvändning där Jonathan Andersson missade ett superläge när han rundade Johansson men la pucken tätt utanför kassen. Örebro sjönk sedan ihop nästan otäckt mycket och när läget såg prekärt ut åkte Jere Sallinen på en utvisning för interference. Både jag och många andra tänkte nog att det kunde ringa bakom Brage nu.Men istället lyckades Gustav Franzén sno åt sig pucken och istället för att bara åka och dumpa pucken åkte han in i offensiv zon och fick iväg ett rappt skott som letade sig för Johansson. Linköpingsmålvaktens klubba låg också på buren efter att ha gått sönder i en tidigare spelsekvens. Det var bara tacka för kaffet. Örebro hade marginalerna på sin sida kan man lugnt säga. Linköping fortsatte att forcera mot Örebromålet och speciellt var det kedjan med Roy, Gordon, Lilja som var farliga framåt. Det var kanonräddning efter kanonräddning signerade Axel Brage. Örebro hade också ett antal farliga spelvändningar och trots en hög press från Linköping arbetade man oerhört bra i försvarszon med att stänga till ytor och täcka skott.Även i den tredje perioden gjorde Linköping en stor forcering och mot slutet såg Örebro lite tröttkörda ut och tillslut orkade man inte mer. Med drygt 4 minuter kvar av den tredje perioden lämnade Lilja över till Roy i en flygande attack. Roy tog ett stenhårt direktavslut som gick förbi en chanslös Brage. Tillslut gick det inte att hålla emot. Linköpings 34e skott gick tillslut i mål.Matchen gick till förläggning och Örebro skulle ändå få sista ordet i detta back to back möte. Tre minuter in i förläggningen fick Spinkbröderna chansen och som de tog den. Tylor fik först ett ypperligt läge men fick inte till avslutet. Tyson lyckades då genom att pressa Chad Billins i Linköpingsförsvaret sno åt sig pucken och lämna över den till Tylor. Smack och matchen var avgjord. Skottstatistiken var otrolig nog 12-38, även Brage hade slagit Knock Out på Linköping.Örebro lyckas alltså ta 5 poäng på detta back to back möte genom en ruskigt stark mora l, en bättre effektivitet och ett målvaktspar som briljerade. Både Eero Kilpeläinen och Axel Brage gjorde fullkomligt fenomenala insatser som tillslut måste satt hål i huvudet på Linköpingspelarna. Vi har ett av SHLs bästa målvaktspar, det är bara att konstatera efter bara två insläppta mål och över 60 räddningar totalt på två matcher. Stort plus också till hela laget som visar upp en helt annan attityd än ifjol där man jobbar stenhårt för varandra i varje byte. Ingen av spelarna går ner sig utan alla genomför jobbet till 100 %. Speciellt ska fjärdekedjan också få en stor ros ikväll speciellt Abols som kämpade stenhårt i varje byte. Det här känns som att det kan bli en riktigt rolig säsong om laget fortsätter visar samma kämpaglöd och vilja.Nu väntar en tuff bortamatch mot Malmö på måndag. Får se vem som vaktar buren då, det är en delikat fråga efter båda burväktarna slagit en klockren Knock Out på motståndarna