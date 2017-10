Vi ska hänga på toppen!

Efter förra veckans succévecka är det dags med en ny vecka med hyperintressanta matcher mot Frölunda, HV71 och så avslutar vi med weberglödhett derby på lördag mot Färjestad. Vi startar med en resa ner till staden där alla heter Glenn, där Poseidon står ståtligt och där skämten är riktigt dåliga.

Örebro inne i ett flow

Konkurrens deluxe

Största talangen sedan "Foppa"

Tvillingar i spelstil

Örebro kommer med en stark trend i ryggen då man har tagit 10 poäng av 12 möjliga under de senaste 4 matcherna. I torsdags körde man fullständigt över Mora där segersiffrorna skrevs till 4-1 även om de kunde varit större om inte Engstrand i Moramålet hade storspelat. Laget har därför en utmärkt chans att hänga med toppen i SHL. Effektiviteten har blivit mycket bättre de senaste matcherna samtidigt som det näst intill kliniska försvarsspelet har fortgått. Faktum är att Örebro bara har släppt in 13 mål på 8 matcher vilket är bäst i SHL. Spelare som Jonathan Andersson Viktor Ekbom och framför allt Linus Arnesson har verkligen överträffat förväntningarna under inledningen.Målvaktsspelet har också varit bländande och just nu har vi SHLs näst bästa burväktare sett till statistiken i Eero ”The Hero” med en räddningsprocent på 93,68%. Just nu hittar vi Örebro på en sjätteplats i en haltande tabell med 14 inspelade poäng på 8 matcher.Senaste nytt från laget är att samtliga spelare finns tillgängliga för matchen. Riktigt skönt då Jere Sallinen fick kliva av i sistaperioden mot Mora. Sundblad har nog därför lite av ett huvudbry hur han ska formatera laget. Senast fick Wiklander, Ahl och Gustavsson käka popcorn och se matchen från läktarplats. Troligen kan det bli någon typ av förändring i fjärdekedjan. Annars ser det ut som de andra kedjorna blir intakta. Jag ser gärna att man ska fortsätter med samma lag som man ställde upp med mot Mora då hela laget speciellt fjärdekedjan med Abols, Franzén och Olsson visade en otrolig energi. På backsidan ser det inte ut att bli några förändringar utan man kommer att fortsätta att gå runt på 7 backar.Speciellt intressant ska det bli att se Hellström som har inlett säsongen på ett utmärkt och i matchen mot Mora åkte han runt och var som Niklas Kronwall . Han proppade allt som rörde sig, sedan är karn också en mästare på att reta gallfeber på sina motståndare. Målet kommer att vaktas av Eero ”The Hero”.Indianerna från Göteborg då, Jo laget har varit superhypade inför säsongen men har inlett lite knackigt framför allt spelmässigt. Just nu ligger Roger Rönnbergs mannar på en 7e plats med 12 inspelade poäng på 8 matcher. I lördags besegrade man Linköping med 3-2 efter att ha spelat en fin hockey de två första perioderna men där man sedan vara nära att tappa en 3-0 ledning i sista. Dock kunde man hålla ut och ta tre starka poäng. I truppen finns dock kvalité likt en kändisfest ordnad av Mikael Bindefeld. Bästa poängplockare i laget finner vi i artisten Ryan Lasch , centern som kan vara sådär otäckt bra. Hittills har det blivit 12 poäng på 8 matcher för amerikanen.I laget hittar vi nog också den största talangen i svensk hockey sedan" Foppa" i Rasmus Dahlin . Backen är blott 17 år gammal men har redan fått varenda NHL - Scout att dregla med sin spelskicklighet. Han spås att gå som förstavalet under NHL-Draften där någonstans mellan Båstadveckan och Stockholmsveckan nästa sommar.Burväktarna Johan Gustavsson och Johan Mattson har börjat säsongen stabilt. Framför allt är det Mattson som har överraskat då han hämtades in från Timrå inför den här säsongen. Hittills har han stått 6 matcher och haft en räddningsprocent på 91,6%. Båda målvakterna var faktiskt med i truppen när Sverige vann sitt senaste JVM guld 2012, då med Gustavsson som stor guldhjälte. I Frölunda saknas långtidsskadade Pathrik Westerholm, finländaren Sean Bergenheim samt backen Matthias Nörstebö.Örebro och Frölunda är ganska lika i spelstilen med hög forechecking och intensiv skridskoåkning med tufft spel i närkamperna. Därför ska denna match bli hyperintressant. Roger Rönnberg sa idag till GT att ”Örebro har överraskat hela hockey-Sverige med Sundblad vid rodret. Nyckeln i denna match blir att punktmarkera bort Ryan Lasch, effektiva avslut och målvaktsspelet såklart. Rent historiskt sätt har vi god statistik mot Frölunda förutom ifjol där vi endast tog 1 poäng av 12 möjliga.Vi är redo för en glödhet match i Scandinavium. Det är dags att hänga på toppen!Förresten ser du mycket på ishockey? Nä bara periodvis ”Frölundafan”Nedsläpp 19:00 ScandinaviumTipsresultat 1-3