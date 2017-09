Scandinavium, 2017-09-21 19:00

Frölunda - Karlskrona



Inför: Frölunda-Karlskrona

Trots segern i lördagens SHL-premiär var det en match som Frölunda nog inte är allt för nöjda med. Man får dock en ny chans att visa upp sig från sin bästa sida under morgondagen då man tar emot Karlskrona i andra omgången.

Den alltid spänningsfyllda premiärmatchen är avklarad och för Frölundas del lämnade den definitivt utrymme för förbättring trots vinst och två inkasserade poäng. Man byter nu motstånd från en förhandstippad nedflyttningskandidat Mora till en annan, Karlskrona.



Karlskrona som startade säsongen med en knapp 2-1-förlust mot Skellefteå åker nu till Göteborg där motståndet inte bör bli något enklare. Laget har precis som tidigare år i SHL inte den största stjärnglansen över sig men man lyckades ändå med ett högprofilerat nyförvärv under sommaren då man plockade in rutinerade Cory Murphy från Växjö som haft flera starka säsonger hos smålänningarna och som kommer bli viktig för KHK denna säsongen.



Frölundas assisterande tränare Pär Johansson säger såhär om torsdagens möte med Karlskrona till Frölundas hemsida:

- Dom kommer att spela som mot Skellefteå, disciplinerat och med en tät defensiv. Vi vill framåt med fart och puck-kontroll.



I Frölundaläget ser laget ut detsamma som det under matchen mot Mora då de enda spelarna man saknar är Carl Grundström och Lias Andersson som båda spelar rookiecamper i Nordamerika.



Precis som i matchen mot Mora så ska det inte förväntas något annat än en seger för Frölunda i denna matchen då man ska vara bättre än motståndet på alla plan. Matchen spelas i Scandinavium där förhoppningarna är att publiksiffran kommer likna de drygt 11000 som såg lördagens premiär.



Nedsläpp är 19.00 och matchen sänds tyvärr inte på någon av Cmores kanaler.

0 KOMMENTARER 126 VISNINGAR 0 KOMMENTARER126 VISNINGAR OSKAR PETTERSSON

På Twitter: @oskarpee

2017-09-20 18:00:35 På Twitter: @oskarpee2017-09-20 18:00:35

