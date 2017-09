Inför: Växjö - Frölunda

SHL rullar vidare och efter ett par dagar utan matcher så ställs Frölunda nu mot Växjö på bortais. Enligt många förhandstips så är det här två lag som troligtvis kommer göra upp om guldet nästa år.

Frölunda har haft ett kortare uppehåll från matcher efter förlusten i Karlstad. Det har funnits en hel del att jobba med och laget har inte legat på latsidan. Stenhård träning har stått på schemat. Det senaste mötet mellan lagen var en träningsmatch innan SHL-premiären där Frölunda tog hem segern. Imorgon lördag kommer det dock bli en betydligt hårdare kamp.



Om vi tittar närmare på truppen så är samtliga tillgängliga och laget kommer troligtvis formeras på liknande sätt som mot Färjestad. Nyligen blev det klart att Lias Andersson lånas ut till Frölunda från New York Rangers, men han kommer inte att spela mot Växjö. Den stora frågan är vem som kommer att vakta målet mot Växjö. Personligen så tror jag att det lutar åt Johan Mattsson den här gången.



– Det blir en utmaning, men vi är trygga i hur vi skall spela i Vida arena. Vi måste luckra upp deras försvar med hög fart, såväl med som utan puck, säger Roger Rönnberg till Frölundas hemsida.



Om vi tittar närmare på motståndet så är det ett lag av hög klass som Frölunda ställs mot. Växjö kommer utan tvekan att vara ett av lagen som utmanar om guldet och inledningen av SHL har helt klart stärkt den uppfattning då man hittills är obesegrade. Deras senaste match var mot en annan guldfavorit, Skellefteå. Där lyckades de hålla nollan och vann med 1-0 på bortaplan. Om vi tittar närmare på deras trupp så finns det många riktigt vassa spelare, men den som alla pratar om är naturligtvis målvakten Viktor Fasth. Där har vi kanske den bästa målvakten i hela serien och det kommer att krävas en hel del av Frölunda om de ska överista honom.



Som alltid kommer boxplay respektive powerplay att vara väldigt viktigt i matchen. Frölunda måste höja sig rejält jämfört med matchen mot Färjestad och många fans förväntar sig en seger. Dock är Växjö ett lag som har stort självförtroende och de kommer kunna göra det jobbigt för Frölunda. Mitt tips är ändå att Frölunda tar nya tag och vinner med 4-2.



Matchen spelas imorgon lördag klockan 18:00 i Vida arena. För er som inte kan se matchen på plats så sänds den även på Cmore Sport.

