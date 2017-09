Bologna-Inter 1-1: Che bello!

Ett till tänderna taggat Bologna lyckades sånär stjälpa fullpoängaren Inter hemma på Dall’Ara.

Efter förlusterna mot Napoli och Fiorentina var det under tisdagskvällen dags för nästa tuffa match när Inter gästade Bologna. Hemmalaget såg dock inte ut att frukta de obesegrade motståndarna särskilt mycket, utan istället var det full fart framåt redan från start och ett furiöst pressande Bologna gjorde sin bästa halvlek på lång, lång tid.



Trupperna anfördes av en briljant Simone Verdi som inför Joey Saputo och förbundskapten Ventura var överallt och fantasistan kunde under den inledande kvarten ha blivit målskytt både en och två gånger. 25-åringen gav sig dock inte och efter en dryg halvtimmes spel bjöd han på ett rasande elegant solomål som förlöste den efter framgång suktande hemmapubliken.



Bolognaledningen stod sig in i den andra halvleken och även om vissa trötthetstecken så småningom kunde skönjas hos de rödblå hölls Inter fortsatt i schack. Bortalaget skapade mängder med hörnor, men de stora chanserna lös med sin frånvaro och framåt fortsatte Bologna att kännas relativt spetsigt.



Med knappa kvarten kvar att spela kom dock dråpslaget som vid det här laget börjar kännas tämligen bekant. Inter tilldelades då en vansinnigt billig straff efter att Ibrahima Mbaye snubblat och råkat snudda vid Eder och Icardi var sedan fläckfri från straffpunkten. Straffen i sig kan man som vanligt diskutera fram och tillbaka, men knäckfrågan är förstås om Bologna hade fått samma domslut med sig om rollerna varit de ombytta? Svaret är sannolikt nej och vi kan summera det med att säga att domare Di Bello fortsätter att ha ”oflyt” när Bologna spelar (tänker bland annat på straffen som Lazio fick på stopptid i oktober förra året).



Den här gången kan vi hur som helst glädja oss åt att Bologna inte kollapsade efter motståndarnas kvittering och det är en utveckling om något. Poängen som till slut ramlade in på kontot var inget annat än ytterst välförtjänt och i Bruno Petkovic kan Roberto Donadoni ha hittat ett väldigt intressant anfallsalternativ (kroaten kanske inte är någon stor avslutare, men herregud vad nyttig han var igår!).



Härnäst väntar Sassuolo på bortaplan och då är det bara att bygga vidare på den här helgjutna insatsen.





Bologna-Inter 1-1



1-0 Verdi (32‘)

1-1 Icardi (77‘)



Bologna (4-2-3-1):

Mirante; Mbaye, Helander, Gonzalez, Masina; Donsah, Pulgar, Poli (72’ Taider); Verdi, Petkovic (87’ Okwonkwo), Di Francesco (74’ Palacio)

Ej använda avbytare: Da Costa, Ravaglia, Brignani, De Maio, Frabotta, Krafth, Crisetig, Nagy, Destro



Inter (4-2-3-1):

Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Nagatomo; Vecino, Valero (86’ Gagliardini); Candreva (81’ Brozovic), Mario (50’ Eder), Perisic; Icardi

Ej använda avbytare: Berni, Padelli, Dalbert, Ranocchia, Santon, Vanheusden, Karamoh, Pinamonti



Gula kort:

Bologna: Donsah, Mirante, Petkovic, Poli

Inter: D’Ambrosio Eder, Nagatomo



Redaktionens spelarbetyg:



Antonio Mirante – 6,5



Ibrahima Mbaye – 6,5

Giancarlo Gonzalez – 6,5

Filip Helander – 6,5

Adam Masina – 6,5



Andrea Poli – 6,5

Erick Pulgar – 6

Godfred Donsah – 6,5



Simone Verdi – 8

Bruno Petkovic – 7

Federico Di Francesco – 6,5



***

Saphir Taider – 6

Rodrigo Palacio – 6

Orji Okwonkwo – Spelade för kort tid för att betygsättas

2017-09-20 17:30:14

