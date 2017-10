Bologna-Lazio 1-2: Nära, men ändå inte

Det formtoppade huvudstadslaget blev en för tuff motståndare för Roberto Donadonis Bologna.

Bolognas ”helvetesvecka” fortsatte under onsdagen då Lazio gästade Dall’Ara (den sista etappen avverkas på lördag då Roma på bortaplan står på programmet). Hemmalaget kom till spel utan viktiga pjäser som Giancarlo Gonzalez, Andrea Poli, Federico Di Francesco och Rodrigo Palacio och det syntes dessvärre direkt (avstängningar, skador och Roberto Donadonis rotation låg bakom förändringarna i startelvan).



Den första halvleken var nämligen inte något annat än en rejäl överkörning från Lazios sida och efter 45 minuters spel kunde vi räkna in två mål, en missad straff samt ett par ramträffar för bortalaget. Bologna såg mer eller mindre tillintetgjort ut, men fem minuter in på den andra halvleken fick laget en väg in i matchen efter att Lulic styrt Adam Nagys inspel i eget mål.



Efter reduceringen repade Bologna nytt mod och började faktiskt kontrollera matchen. Tyvärr var anfallsspelet aningen trubbigt och Strakosha i Laziomålet ställdes sällan på några prov. Under avslutningen på matchen satte dock ett desperat Bologna bättre tryck på sina motståndare och laget skapade ett par halvchanser som en annan dag möjligen kunde ha resulterat i någonting bättre.



Nu blev det istället förlust nummer två inom loppet av fyra dagar och det kommer att krävas en bättre insats på lördag för att inte veckan ska sluta med tre nollpoängare. Gårdagens första halvlek var allt annat än bra (visserligen mot ett starkt Lazio) och den kan förhoppningsvis tjäna som en läxa inför fortsättningen. Vi tar dock med oss det faktum att laget trots utspelningen före halvtidsvilan håller sig kvar i matchen och bjuder på en betydligt bättre andra halvlek. Det hade nog till exempel inte hänt under fjolårssäsongen.



Bologna-Lazio 1-2



0-1 Milinkovic-Savic (4‘)

0-2 Lulic (28‘)

1-2 Självmål (50’)



Bologna (4-3-3):

Mirante; Krafth, De Maio, Helander, Masina; Pulgar, Crisetig (70′ st Falletti), Donsah (42′ Nagy); Verdi, Destro, Krejci (80′ Okwonkwo)

Ej använda avbytare: Da Costa, Ravaglia, Brignani, Maietta, Poli, Valencia, Di Francesco, Petkovic



Lazio (3-5-1-1):

Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic (89′ Patric), Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Lulic (64′ Lukaku); Alberto (73′ Nani); Immobile

Ej använda avbytare: Guerrieri, Vargic, Felipe, Di Gennaro, Jordao, Murgia, Caicedo



Gula kort:

Bologna: Falletti, Masina

Lazio: Bastos, Radu



Redaktionens spelarbetyg:



Antonio Mirante – 5



Emil Krafth – 5,5

Sebastien De Maio – 5,5

Filip Helander – 6

Adam Masina – 5,5



Erick Pulgar – 6,5

Lorenzo Crisetig – 5,5

Godfred Donsah – 5



Simone Verdi – 5,5

Mattia Destro – 5,5

Ladislav Krejci – 6



***

Adam Nagy – 6,5

Cesar Falletti – 6

Orji Okwonkwo – Spelade för kort tid för att betygsättas

2017-10-26

