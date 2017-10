Efter Crotone-Torino: En vunnen- eller två förlorade poäng?

Den taktiska skillnaden mellan de båda tränarna(Nicola/Mihajlovic). Man ser vem av dem som har- och vem som inte har en plan.

Marcus Rohdén var inte ensam om att göra en bra match. Men gör man mål så är man värd att nämnas här. Uppoffrande med finess.

Alex Cordaz var en mycket starkt bidragande orsak till att Crotone till slut fick med sig en poäng.

Torino dominerade stora delar av matchen och inledde den intensivt. det dröjde ett par minuter innan Crotone-spelarna lyckades hamna rätt i sina positioner. När man väl gjorde det fick bortalaget det svårare att komma till farliga avslut. Torino spenderade långa sekvenser av matchen med att, på ett handbollsliknande sätt, rulla bollen runt, runt längs Crotones straffområde. Att Davide Nicola är en mycket skicklig defensivt taktisk tränare råder det inget tvivel om. Hans mannar gjorde skäl för det ryktet idag.Matchen var väldigt svängig, och då det var Crotones tur att gå till attack gjorde man det väldigt bra. Olikt Torino spelade man rakt och snabbt, men samtidigt med kvalité och precision.Hemmalaget tog ledningen i den 25:e minuten genom Marcus Rohdén. Den svenske yttern(som nu gjort mål i två raka hemmamatcher) efann sig på vänsterkanten när han fick bollen. Rohdén tog sig an sin försvare, vek in och placerade bollen lågt i Salvatore Sirigus långa hörn.Efter målet fortsatte Torino att trycka på, men Crotone höll undan in i paus.Den andra halvleken började likt den första. Drygt en mint efter vilan hade bortalaget skapat en farlig målchans. Provinslaget fortsatte att trumma på och det kändes verkligen som att ett mål låg i luften. Drygt tio minuter senare besannades mina farhågor. Torino kvitteade genom förre Roma -spelaren Iago Falques välplacerade vänsterskott.Just då var känslan att Torino skulle vända på steken. Men efter kvitteringen slog man av på takten en aning. Kvalitén i passningsspelet skönk och tempot lika så.Crotone bjöds in i matchen och tog återigen ledningen. Denna gång genom vänsterbacken Bruno Martella som, genom ett fint väggspel, tog sig fram, en mot en med Sirigu, och placerade in bollen med sin vänstra stortå.Efter att återigen ha hamnat i underläge såg Torino-spelarna uppgivna ut. Men Crotone tvingade man ändå tillbaka, långt ner mot Alex Cordaz i hemma-målet. Matchens sista tjugo minuter bestod av en kavalkad av märkliga händelser kring Crotones straffområde. "Brottningsmatch", benämnde den italienske kommentatorn det som.I matchens sista minuter fick Torino betalt för allt slit. Man lyckades jobba fram en hörna som Lorenzo De Silvestri , relatvit ohotad, fick nicka in. Strax därefter blåste domare Paolo Valeri av matchen. Slutresultatet skrevs till 2-2. Ett resultat som just då kändes väldigt tungt, men som om några dagar förhoppningsvis kommer ha en mer behaglig eftersmak.