Fiorentina – Lukt av läder och riskkapital, vem förtjänar att äga Fiorentina?





Doften blev en så pass vital del av hans DNA att det aldrig var någon fråga om vad han skulle göra. Diego var läder helt enkelt.



1970 började resan som lite drygt 30 senare innebar att han var huvudägare i



Att han idag äger den välkända mode-koncernen Tod´s har troligtvis inte gått obemärkt förbi. Jag skulle kunna skriva spaltmeter om Diego och hans alla olika affärer och mindre skandaler genom åren. Hur han själv önskar betala 300 miljoner SEK för att restaurera Kolosseum i Rom. Allt för att få möjlighet att använda en av världens mest kända turistattraktioner i sin marknadsföring samt trycka sin logga på biljetterna 6 miljoner turister köper varje år.



Jag väljer att inte skriva om alla dessa äventyr - för vad som är intressant är att man efter år av kritik från supporters nu kommunicerat att för rätt personer är Fiorentina till salu. En milstolpe efter 15 år i läderjättens händer. Händer som räddade klubben som då faktiskt inte fanns.



Kritiken mot Mr Della Valle har varit att man upplever en av Italiens rikaste människor snål. Man anser att Florens stolthet helt enkelt inte fått det kapital klubben behövt för att utvecklas och glömma åren då klubben dog.



En tid som fortfarande ligger som en blöt filt över Toscana-områdets kulturhistoriska centrum. En tid då tidigare ägaren Cecchi Gori körde klubben fullständigt i botten. En historia som avslutades med att polisen grep Cecchi en och en halvtimme efter att man inledde husrannsakan hemma hos honom. Anledningen till att det tog sådan tid att gripa honom? Han befann sig i ett hemligt sovrum med modellen Valeria Marini, ett rum där man även hittade en hög av Kokain samt papper som styrkte pengatvätt



Men det var inte droger och pengatvätt som var det värsta för alla Fiorentina fans. Den riktiga smällen kom två månader efter att klubben förklarades i konkurs. Chocken när det kommunicerades från åklagarmyndigheten i Rom att Cecchi satt i husarrest misstänkt för ekonomisk brottslighet kopplat till Fiorentina.



Några år senare kom domen som bekräftade det alla redan visste - Cecchi hade olagligt fört ut fört ut närmare 350 miljoner svenska kronor ur klubben. Pengar han använde för att finansiera sina egna privata bolag.



Där och då när klubben upphörde att existera kom Della Valle familjen som en räddare, man köpte spillrorna Calcio Fiorentina e Florentia Viola som då placerades i serie C2. Man lyckades året senare säkra rättigheterna till namnet Fiorentina och klubben som vi känner den idag grundades.



Med detta i åtanke kan det tyckas skrämmande att klubben ska lämna den relativt trygga och kanske aningen tråkiga Della Valle familjens famn för att leta efter nytt blod. Något som visserligen kan tyckas nödvändigt med tanke på att man återigen brottats med ekonomiska bekymmer och tvingades sälja stora delar av truppen inför nuvarande säsong. En säsong som börjat allt annat än lovande.





Den lila skönheten behöver lugn och ro. En trygg famn som samtidigt väljer att hoppas och tro på det man gör. Som väljer att investera och bygga smart för att säkra det så efterlängtade Europa-spelet. Fiorentina förtjänar mer. Fiorentina förtjänar ägare med hjärta och kapital. Hon var nära att dö en gång. Det får aldrig hända igen.



Fiorentina sei il nostro amore…



2017-10-08 13:38:26

