Intervju: Zekhnini: ”Är en dröm som går i uppfyllelse”

När Palermo ramlade ur så förlorade Norge sin enda spelare i Serie:A

Det tog de igen när Rafik Zekhnini skrev på för Fiorentina.

Vi tog ett snabbt snack med honom i mixed zone efter Violas seger mot Hellas Verona.

Det kryllar inte av norrmänn i italiensk fotboll. Haitam Aleesami spelade förrasäsongen men innan dess var väl senast när Riise och Erik Huseklepp spelade i Bari för 6 år sedan.



Nu har Corvino varit i Telemark och botaniserat och hittat en yngling i Skien och klubben Odds BK.



Tre matcher in serien och med ett inhopp mot Inter i ryggen greppade vi honom när Violas presschef var upptagen med annat för kort snack efter segermatchen mot Hellas Verona på Bentegodi:





Välkommen till Serie:A!

— Tackar!



Hur känns det att komma hit?

— Känns väldigt roligt och det är kul att idag få vara med om första segern. Det är en dröm att få spela i en av världens största ligor. Så, nu är jag här.



Det här med intresset från Fiorentina, kom det överraskande?

— Jag vet att de varit intresserade av mig tidigare och de har titta på mig på Skagerack Arena (Odds BK hemmaplan i Skien).

Intresset var bra och det visar också att jag gjort någoting rätt, att jag får tillbaka på allt jobb jag lagt ner.



Du fick debutera mot Inter. Hoppa in när det var knappt tio minuter kvar - hur kändes det?

— Det var målet för säsongen och det kommer jag minnas resten av mitt liv eftersom det var en dröm som gick i uppfyllelse - så det klart, det var roligt!



Var det några andra klubbar också som jagade dig?

— Det har varit mycket intresse och jag kunde ha valt några andra klubbar men jag kände att detta (Fiorentina) var rätt och det var det jag valde och de där jag vill köra på.



Vad var det något speciellt som tilltalade dig i klubben?

— Nej, det var allt.



Hela Violas koncept?

— Ja.



Du fick också tidigare i somras beträda Santiago Bernabeu i en träningsmatch mot Real Madrid. Hur kändes det?

— Det är ju något alla fotbollsspelare drömmer om. Jag har haft Cristiano Ronaldo som idol sen jag var sex år och att få spela mot honom är det största jag gjort i hela mitt liv.



Är han din förebild också som spelare, rent spelmässigt?

— Ja, det klart. han är kantspelare liksom jag och han är världens bästa spelare som jag ser och försöker lära mig så mycket som möjligt av honom.



Landslaget då? Du tvekar mellan Lars Lagerbäck (Norge) och Herve Renard (Marocko)

— (stort leende...) Har fått telefonsamtal från Marockos landslagschef och det har diskuterats på Lagerbäcks kontor, men jag är inte stressad.

När den tiden kommer så tar jag ställning till det.



Är det kanske inte dags snart? Sett efter senaste smällen (Tyskland 0-6) menar jag...

— Jag vet inte .. Det var inte kul nu sist att titta på landslaget men trots allt så möter vi världens bästa landslag. Självklart är det svårt, men det finns en ny generation med spelare som föddes 1997 och 1998, det är väldigt bra, så om några år så...

För min del är det svårt val och jag tar det inte förrän det blir riktigt aktuellt.



Vet att du har bråttom till bussen men om vi går till Fiorentina då som avslutning. Hur är det att jobba under Pioli?

— Han är bra. Tydlig och konkret med vad han vill ha ut av saker.



Har han sagt något om speltid för dig?

— Nej, inget direkt att jag kommer få mer speltid.



Får tacka för pratstunden och lycka till.

— Var så lite. Tackar!





Men, jag och gemeneman i Sverige vet inte så mycket om "Telemarks Ronaldo".

Så för att bättra på kunskapen om den här 19-åringen (född 98) så tog jag kontakt med

Tor Henrik Stensland - journalist på Norske Telegrambyrån - motsvarigheten till vårat TT.

Han har skrivit om Rafiks tidigare klubb Odds BK på nära håll för NBT sen 2013 men har egentligen gjort det längre än så då han är bosatt i Skien och följt klubben sen han var "liten gut".



Hans bakgrund?

— Om bakgrunden finns det inte mycket att säga. Familjen flyttade till Norge i hopp om att Mohammed (pappa) kunde få jobb. Han fick det och han arbetade på en restaurang. Därefter startade han ett målerfirma i Porsgrunn, som han fortfarande äger och driver.

Rafik själv är född i Norge, men hemma med familjen talar han arabiska.

Han kom till Odd från Herøya 2013, där han började både i G16-laget och Junior Elite gjorde den fjärde nivån i Norge nu. Så det tog två år innan han fick sin A-lag debut för Odds BK.



Har han något smeknamn?

— Nej, han gick bara under sitt namn Rafik i Odds BK



Är han en sån där kille man vet att han kommer bli proffs eller är det överraskande?

— Jag har följt honom sedan 2013 och jag är inte överraskad alls. Man kunde se att den här pojken här hade något som inte var typiskt skandinaviskt. Han har dock varit väldigt skadad, så det var lite negativt ett tag.

Om han inte hade all den skada han hade, skulle han ha varit ännu längre än han är idag.

Men ja, du vet tidigt att det här var en spelare som skulle spela i en stor liga i Europa.



Hans talang, vad är det de utländska klubbarna har sett hos honom?

— Ett otroligt bra ryck, kanske det bästa jag har sett i norska fotboll idag. Han har också en grundläggande teknik som är mycket bra. Han kan gå förbi en mot en, han är orädd och utmanar gärna.



Hur är det med hans skott? han vill ju likna sig med CR7. Är det detsamma där?

— Skott och avslutingar på mål är förmodligen troligen Rafiks svagaste punkter, och det är den delen han måste bygga upp mest.

Han har ofta kommit i bra skjutpositioner, men har inte avslutuat tillräckligt bra när han har haft möjlighet.

Det bör dock nämnas att Odds BK taktiskt ville att yttrarna skulle gå ner hela vägen till kortlinjen och slå inlägg, så han har faktiskt inte gjort så många avslut som man kanske hade förväntat sig.



Hans ställning i Odds BK? Hur sågs han i klubben? Hur är hans karaktär?

— Han betraktades som den nya stjärnan i klubben när han kom, en som skulle hjälpa Odd att ta de sista stegen för att bli en väl etablerad toppklubb. Tyvärr hade han en skada som satte stopp för det. Rykten om en bra spelare kom tillbaka under 2013, men han har varit en allmän favorit sedan debuten år 2015.



Han är lite nonchalant, lite kaxig, men samtidigt en trevlig kille. Han har alltid haft stora drömmar om sin egen karriär, och det märktes. Han har tidigare nekats av Odds BK tränare för att prata med media, för han var lite kaxig i en intervjuer men har lugnat sig med det.

Efter



Men min personliga åsikt är att du måste vara lite kaxig för att lyckas i fotboll, särskilt när du kommer från Norge. Så jag ser inte på det som en negativ sak men jag tror samtidigt att han blivit lite ödmjukare när han kommit till Fiorentina.



Landslaget då? Han var rätt fåordig med det.

Vad blir det - Norge eller Marocko?

— Haha... det förvånar mig inte. Den frågan är lite känslig.

Norge gjorde ett misstag när de inte tog med Bersant Celina truppen, vilken är lite lik Rafik som spelartyp.

Bersant valde så småningom Kosovo. Många kan förvänta sig att han går med i A-laget senast för att "låsa" honom till Norge, men det hände inte.



Just nu ser jag på det som att det är 50/50 om han väljer Norge eller Marocko. Norge har hanterat sådana frågor och sådana talanger som Rafik på ett dåligt sätt tidigare, och jag tror att han fortfarande känner en stark anslutning till Marocko. Den 98: e generationen i Norge ser väldigt spännande ut, och jag tror att det kan vara en stark anledning för honom att spela för Norge. Men det är inte lätt för honom att välja då han verkar känna stark samhörighet med båda länderna.



Om han vill ha plats i landslag nu väljer han Marocko, men jag tror och hoppas att han tycker lite mer långsiktigt, eftersom Norge har en riktigt bra 98/99 generation och det var kul att han tog upp det också i intervjun.



Hur är din känsla av honom i Viola? Tror du att han har kapacitet att slå sig in eller är det bättre med utlåning?

— Jag gillar klubbvalet och tycker att det är smart i det långa loppet att han valde Viola. Samtidigt är han inte i sin bästa form nu (när han lämnade Odd) och jag tror att utlåningen till en mindre



Till sist... Har du någon kuriosa om honom? Något speciellt han gjort eller någon ritual han gör?

— Hmm... det enda jag kan komma på är att han alltid ber innan han börjar matchen, vare sig det gäller inhopp eller från start.



















































Tackar!Känns väldigt roligt och det är kul att idag få vara med om första segern. Det är en dröm att få spela i en av världens största ligor. Så, nu är jag här.Jag vet att de varit intresserade av mig tidigare och de har titta på mig på Skagerack Arena (Odds BK hemmaplan i Skien).Intresset var bra och det visar också att jag gjort någoting rätt, att jag får tillbaka på allt jobb jag lagt ner.Det var målet för säsongen och det kommer jag minnas resten av mitt liv eftersom det var en dröm som gick i uppfyllelse - så det klart, det var roligt!Det har varit mycket intresse och jag kunde ha valt några andra klubbar men jag kände att detta (Fiorentina) var rätt och det var det jag valde och de där jag vill köra på.Nej, det var allt.Ja.Det är ju något alla fotbollsspelare drömmer om. Jag har haft Cristiano Ronaldo som idol sen jag var sex år och att få spela mot honom är det största jag gjort i hela mitt liv.Ja, det klart. han är kantspelare liksom jag och han är världens bästa spelare som jag ser och försöker lära mig så mycket som möjligt av honom.(stort leende...) Har fått telefonsamtal från Marockos landslagschef och det har diskuterats på Lagerbäcks kontor, men jag är inte stressad.När den tiden kommer så tar jag ställning till det.Jag vet inte .. Det var inte kul nu sist att titta på landslaget men trots allt så möter vi världens bästa landslag. Självklart är det svårt, men det finns en ny generation med spelare som föddes 1997 och 1998, det är väldigt bra, så om några år så...För min del är det svårt val och jag tar det inte förrän det blir riktigt aktuellt.Han är bra. Tydlig och konkret med vad han vill ha ut av saker.— Nej, inget direkt att jag kommer få mer speltid.— Var så lite. Tackar!Men, jag och gemeneman i Sverige vet inte så mycket om "Telemarks Ronaldo".Så för att bättra på kunskapen om den här 19-åringen (född 98) så tog jag kontakt medTor Henrik Stensland - journalist på Norske Telegrambyrån - motsvarigheten till vårat TT.Han har skrivit om Rafiks tidigare klubb Odds BK på nära håll för NBT sen 2013 men har egentligen gjort det längre än så då han är bosatt i Skien och följt klubben sen han var "liten gut".— Om bakgrunden finns det inte mycket att säga. Familjen flyttade till Norge i hopp om att Mohammed (pappa) kunde få jobb. Han fick det och han arbetade på en restaurang. Därefter startade han ett målerfirma i Porsgrunn, som han fortfarande äger och driver.Rafik själv är född i Norge, men hemma med familjen talar han arabiska.Han kom till Odd från Herøya 2013, där han började både i G16-laget och Junior Elite gjorde den fjärde nivån i Norge nu. Så det tog två år innan han fick sin A-lag debut för Odds BK.— Nej, han gick bara under sitt namn Rafik i Odds BK— Jag har följt honom sedan 2013 och jag är inte överraskad alls. Man kunde se att den här pojken här hade något som inte var typiskt skandinaviskt. Han har dock varit väldigt skadad, så det var lite negativt ett tag.Om han inte hade all den skada han hade, skulle han ha varit ännu längre än han är idag.Men ja, du vet tidigt att det här var en spelare som skulle spela i en stor liga i Europa.— Ett otroligt bra ryck, kanske det bästa jag har sett i norska fotboll idag. Han har också en grundläggande teknik som är mycket bra. Han kan gå förbi en mot en, han är orädd och utmanar gärna.Skott och avslutingar på mål är förmodligen troligen Rafiks svagaste punkter, och det är den delen han måste bygga upp mest.Han har ofta kommit i bra skjutpositioner, men har inte avslutuat tillräckligt bra när han har haft möjlighet.Det bör dock nämnas att Odds BK taktiskt ville att yttrarna skulle gå ner hela vägen till kortlinjen och slå inlägg, så han har faktiskt inte gjort så många avslut som man kanske hade förväntat sig.— Han betraktades som den nya stjärnan i klubben när han kom, en som skulle hjälpa Odd att ta de sista stegen för att bli en väl etablerad toppklubb. Tyvärr hade han en skada som satte stopp för det. Rykten om en bra spelare kom tillbaka under 2013, men han har varit en allmän favorit sedan debuten år 2015.Han är lite nonchalant, lite kaxig, men samtidigt en trevlig kille. Han har alltid haft stora drömmar om sin egen karriär, och det märktes. Han har tidigare nekats av Odds BK tränare för att prata med media, för han var lite kaxig i en intervjuer men har lugnat sig med det.Efter storspelet hemma mot Dortmund var han lite hög på sig själv...Men min personliga åsikt är att du måste vara lite kaxig för att lyckas i fotboll, särskilt när du kommer från Norge. Så jag ser inte på det som en negativ sak men jag tror samtidigt att han blivit lite ödmjukare när han kommit till Fiorentina.— Haha... det förvånar mig inte. Den frågan är lite känslig.Norge gjorde ett misstag när de inte tog med Bersant Celina truppen, vilken är lite lik Rafik som spelartyp.Bersant valde så småningom Kosovo. Många kan förvänta sig att han går med i A-laget senast för att "låsa" honom till Norge, men det hände inte.Just nu ser jag på det som att det är 50/50 om han väljer Norge eller Marocko. Norge har hanterat sådana frågor och sådana talanger som Rafik på ett dåligt sätt tidigare, och jag tror att han fortfarande känner en stark anslutning till Marocko. Den 98: e generationen i Norge ser väldigt spännande ut, och jag tror att det kan vara en stark anledning för honom att spela för Norge. Men det är inte lätt för honom att välja då han verkar känna stark samhörighet med båda länderna.Om han vill ha plats i landslag nu väljer han Marocko, men jag tror och hoppas att han tycker lite mer långsiktigt, eftersom Norge har en riktigt bra 98/99 generation och det var kul att han tog upp det också i intervjun.Jag gillar klubbvalet och tycker att det är smart i det långa loppet att han valde Viola. Samtidigt är han inte i sin bästa form nu (när han lämnade Odd) och jag tror att utlåningen till en mindre Serie A -klubb / toppklubb i Serie B just nu så återkommer självkänslan och känslan av att vara riktigt bra igen. Vägen att få spela från start i Viola är lite för lång den här säsongen, men att han spelar in sig där om ett eller två år kan jag verkligen se framför mig.— Hmm... det enda jag kan komma på är att han alltid ber innan han börjar matchen, vare sig det gäller inhopp eller från start.

0 KOMMENTARER 8 VISNINGAR 0 KOMMENTARER8 VISNINGAR JOHAN STISTRUP

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-09-13 10:08:00 johan.stistrup@svenskafans.comPå Twitter: @wintherbird2017-09-13 10:08:00

ANNONS:

Fler artiklar om Fiorentina

Fiorentina

2017-09-13 10:08:00

Fiorentina

2017-08-21 07:36:59

Fiorentina

2017-08-19 12:31:27

Fiorentina

2017-08-16 21:35:00

Fiorentina

2017-07-03 20:18:55

Fiorentina

2017-04-29 12:05:00

Fiorentina

2017-04-23 13:32:00

Fiorentina

2017-04-21 23:39:26

Fiorentina

2017-04-14 16:40:00

Fiorentina

2017-04-09 14:52:24

ANNONS:

När Palermo ramlade ur så förlorade Norge sin enda spelare i Serie:A Det tog de igen när Rafik Zekhnini skrev på för Fiorentina. Vi tog ett snabbt snack med honom i mixed zone efter Violas seger mot Hellas Verona.Fiorentina startar säsongen med att resa till Milano för att ta sig an Inter i en tuff bortamatch.Den första juli är här och mercaton har officiellt börjat! I denna tråden kommer det att finnas korta notiser om rykten och officiella övergångar samt en sammanfattning längst ned på sidan. Välkomna till Fiorentinas mercato sommaren 2017, Forza Viola!Ett positivt Viola reser ner till Sicilien för att under söndagen gästa det redan sjunkna skeppet Palermo.Förutsättningarna inför matchen var tydliga och skarpa. För Fiorentina var det här sista chansen att i alla fall få ses som utmanare till kampen om Europaplatserna. Det är fortfarande mycket som ska till att de löser biljetten ut i Europa och Europa League men vid vinst så hade nytt hopp tänts. För Inter var det en match där man hoppades kunna studsa tillbaka efter flera mindre bra insatser under de senaste veckorna.Det är två resultatmässigt formsvaga lag som möts i den 33e omgången när Fiorentina tar emot Inter hemma på Stadio Artemio Franchi. Fiorentina har inte vunnit på sina två senaste matcher, samtidigt som motståndarna Inter inte vunnit på sina senaste fyra senaste matcher. Räkna med att det är två lag som kommer göra allt för att komma tillbaka på det vinnande spåret.Efter en nagelbitande batalj borta mot Sampdoria gästas Fiorentina av grannarna Empoli i derby dell’Arno under lördagen.Det blev en offensivt böljande match på en solig Stadio Luigi Ferraris som till slut slutade 2-2 efter ett sent mål av Fiorentinas Khouma Babacar.